10 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Халидж» примет «Аль-Рияд». Обе команды переживают затяжной кризис, подходя к этой встрече без побед в нескольких турах. Матч обещает быть напряжeнным: соперники будут бороться за очки, чтобы прервать неудачные серии, что делает игру особенно интригующей.
«Халидж»
После 30 туров «Халидж» занимает 10-е место с 34 очками. Команда демонстрирует серию из четырeх матчей без побед и семь домашних игр подряд не может порадовать своих болельщиков успехом. Главной проблемой остаeтся оборона: 12 пропущенных мячей в последних пяти турах (в среднем 2.40 за игру). В атаке «Халидж» забил 5 голов за последние 5 игр (1.00 в среднем), и стабильность здесь тоже оставляет желать лучшего. Абдулла Аль-Салем с 11 голами продолжает оставаться ключевой фигурой в нападении.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» находится на 9-й позиции с 35 очками после 30 туров. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и также имеет сложности в защите: 9 пропущенных мячей в последних пяти встречах (1.80 за игру). В атаке команда забивает стабильно, но не слишком результативно: 5 голов за последние 5 игр (1.00 за матч). Лидер атаки Ибрагим Баеш забил 5 мячей за сезон и по-прежнему является важной частью наступательных действий «Аль-Рияд».
Факты о командах:
«Халидж»
- Не выигрывает в 7 последних матчах дома.
- Пропускает в 9 последних матчах подряд.
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 2.40 – пропущенных (последние 5 игр).
«Аль-Рияд»
- Не выигрывает в 6 последних матчах.
- Пропускает в 4 последних матчах.
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.80 – пропущенных (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Рияд»
Обе команды подходят к матчу в сложной форме с ярко выраженными проблемами в обороне. При этом обе стабильно забивают примерно по одному голу за игру. Учитывая статистику и мотивацию соперников, можно ожидать осторожную игру с небольшим числом моментов и, вероятнее всего, ничейный результат. Исходя из данных по забиваемым и пропущенным мячам, матч может завершиться результативной ничьей с обменом голами.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.55