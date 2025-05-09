10 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Халидж» примет «Аль-Рияд». Обе команды переживают затяжной кризис, подходя к этой встрече без побед в нескольких турах. Матч обещает быть напряжeнным: соперники будут бороться за очки, чтобы прервать неудачные серии, что делает игру особенно интригующей.

«Халидж»

После 30 туров «Халидж» занимает 10-е место с 34 очками. Команда демонстрирует серию из четырeх матчей без побед и семь домашних игр подряд не может порадовать своих болельщиков успехом. Главной проблемой остаeтся оборона: 12 пропущенных мячей в последних пяти турах (в среднем 2.40 за игру). В атаке «Халидж» забил 5 голов за последние 5 игр (1.00 в среднем), и стабильность здесь тоже оставляет желать лучшего. Абдулла Аль-Салем с 11 голами продолжает оставаться ключевой фигурой в нападении.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» находится на 9-й позиции с 35 очками после 30 туров. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и также имеет сложности в защите: 9 пропущенных мячей в последних пяти встречах (1.80 за игру). В атаке команда забивает стабильно, но не слишком результативно: 5 голов за последние 5 игр (1.00 за матч). Лидер атаки Ибрагим Баеш забил 5 мячей за сезон и по-прежнему является важной частью наступательных действий «Аль-Рияд».

Факты о командах:

«Халидж»

Не выигрывает в 7 последних матчах дома.

Пропускает в 9 последних матчах подряд.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 2.40 – пропущенных (последние 5 игр).

«Аль-Рияд»

Не выигрывает в 6 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 25% (1) 25% (1) 50% (2) 5 Забитых мячей 6 1.25 В среднем за матч 1.5 1:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Халидж 1 : 2 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Рияд 2 : 2 Халидж Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур Халидж 1 : 2 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Рияд 0 : 1 Халидж

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Рияд»

Обе команды подходят к матчу в сложной форме с ярко выраженными проблемами в обороне. При этом обе стабильно забивают примерно по одному голу за игру. Учитывая статистику и мотивацию соперников, можно ожидать осторожную игру с небольшим числом моментов и, вероятнее всего, ничейный результат. Исходя из данных по забиваемым и пропущенным мячам, матч может завершиться результативной ничьей с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: