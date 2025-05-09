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Прогноз на точный счет матча «Халидж» – «Аль-Рияд»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:43
Халидж - Аль-Рияд
10 мая 2025, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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6.2
Точный счёт 1:1
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10 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Халидж» примет «Аль-Рияд». Обе команды переживают затяжной кризис, подходя к этой встрече без побед в нескольких турах. Матч обещает быть напряжeнным: соперники будут бороться за очки, чтобы прервать неудачные серии, что делает игру особенно интригующей.

«Халидж»

После 30 туров «Халидж» занимает 10-е место с 34 очками. Команда демонстрирует серию из четырeх матчей без побед и семь домашних игр подряд не может порадовать своих болельщиков успехом. Главной проблемой остаeтся оборона: 12 пропущенных мячей в последних пяти турах (в среднем 2.40 за игру). В атаке «Халидж» забил 5 голов за последние 5 игр (1.00 в среднем), и стабильность здесь тоже оставляет желать лучшего. Абдулла Аль-Салем с 11 голами продолжает оставаться ключевой фигурой в нападении.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» находится на 9-й позиции с 35 очками после 30 туров. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и также имеет сложности в защите: 9 пропущенных мячей в последних пяти встречах (1.80 за игру). В атаке команда забивает стабильно, но не слишком результативно: 5 голов за последние 5 игр (1.00 за матч). Лидер атаки Ибрагим Баеш забил 5 мячей за сезон и по-прежнему является важной частью наступательных действий «Аль-Рияд».

Факты о командах:

«Халидж»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах дома.
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 2.40 – пропущенных (последние 5 игр).

«Аль-Рияд»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
5
Забитых мячей
6
1.25
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
2 : 2
09.01.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
1 : 2
27.05.2024
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Рияд
0 : 1
16.12.2023
Халидж

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Рияд»

Обе команды подходят к матчу в сложной форме с ярко выраженными проблемами в обороне. При этом обе стабильно забивают примерно по одному голу за игру. Учитывая статистику и мотивацию соперников, можно ожидать осторожную игру с небольшим числом моментов и, вероятнее всего, ничейный результат. Исходя из данных по забиваемым и пропущенным мячам, матч может завершиться результативной ничьей с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.55

6.2
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Халидж
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