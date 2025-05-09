10 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А на поле стадиона в Омске сразятся «Иртыш» и «Динамо-2». Обе команды показывают стабильные, но не сверхрезультативные выступления и находятся в середине таблицы. «Иртыш» стремится поправить свои позиции после серии неудач, а «Динамо-2» надеется развить успех после последней выездной победы. Матч обещает быть напряжeнным и с минимальным количеством голов.

«Иртыш»

Команда из Омска занимает 8-е место с 12 очками после 11 туров. «Иртыш» выиграл всего 2 матча из последних 5, но их защита остаeтся относительно надeжной – всего 4 пропущенных мяча за этот период (0.80 гола в среднем за игру). В атаке команда действует нестабильно: 6 голов за 5 последних матчей при средней результативности 1.20 гола за игру. В домашнем чемпионате «Иртыш» показывает серию нестабильных результатов, но демонстрирует характер в матчах с равными соперниками. Особенностью команды остаeтся строгое построение игры в обороне.

«Динамо-2»

Резервная команда московского «Динамо» идeт на 6-й строчке, имея 13 очков после 11 матчей. Коллектив показывает стабильную форму: 2 победы в последних 5 матчах. За этот период «Динамо-2» забило 5 голов и пропустило столько же – показатели на уровне 1.00 гола за игру как в атаке, так и в защите. Команда уверенно смотрится в обороне, особенно на выезде: в 2 из 3 последних гостевых встреч «Динамо-2» сыграло на ноль. В атаке ставка делается на быстрые переходы и стандарты.

Факты о командах:

«Иртыш»

Средняя результативность: 1.20 гола за игру (последние 5 матчей).

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за игру.

2 победы в последних 5 турах.

Забивает в 3 из 5 последних матчей.

«Динамо-2»

Средняя результативность: 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за игру.

2 победы в последних 5 турах.

Не проигрывает в 2 из 3 последних гостевых матчей.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур Иртыш 2 : 1 Динамо-2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур Динамо-2 2 : 0 Иртыш

Прогноз на матч «Иртыш» – «Динамо-2»

Обе команды показывают умеренную результативность и довольно надeжную игру в обороне, что формирует предпосылки для низового исхода встречи. «Иртыш» попытается использовать фактор домашнего поля, однако «Динамо-2» приезжает в хорошем тонусе после выездной победы. Логичным видится сценарий с минимальной победой хозяев или ничейным результатом с небольшим количеством голов.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Иртыша».

Рекомендованные ставки: