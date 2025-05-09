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Прогноз на точный счет матча «Иртыш» – «Динамо-2»: Вторая лига А, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:16
Иртыш - Динамо-2
10 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
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5.5
Точный счет 1:0 в пользу «Иртыша»
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10 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А на поле стадиона в Омске сразятся «Иртыш» и «Динамо-2». Обе команды показывают стабильные, но не сверхрезультативные выступления и находятся в середине таблицы. «Иртыш» стремится поправить свои позиции после серии неудач, а «Динамо-2» надеется развить успех после последней выездной победы. Матч обещает быть напряжeнным и с минимальным количеством голов.

«Иртыш»

Команда из Омска занимает 8-е место с 12 очками после 11 туров. «Иртыш» выиграл всего 2 матча из последних 5, но их защита остаeтся относительно надeжной – всего 4 пропущенных мяча за этот период (0.80 гола в среднем за игру). В атаке команда действует нестабильно: 6 голов за 5 последних матчей при средней результативности 1.20 гола за игру. В домашнем чемпионате «Иртыш» показывает серию нестабильных результатов, но демонстрирует характер в матчах с равными соперниками. Особенностью команды остаeтся строгое построение игры в обороне.

«Динамо-2»

Резервная команда московского «Динамо» идeт на 6-й строчке, имея 13 очков после 11 матчей. Коллектив показывает стабильную форму: 2 победы в последних 5 матчах. За этот период «Динамо-2» забило 5 голов и пропустило столько же – показатели на уровне 1.00 гола за игру как в атаке, так и в защите. Команда уверенно смотрится в обороне, особенно на выезде: в 2 из 3 последних гостевых встреч «Динамо-2» сыграло на ноль. В атаке ставка делается на быстрые переходы и стандарты.

Факты о командах:

«Иртыш»

  • Средняя результативность: 1.20 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за игру.
  • 2 победы в последних 5 турах.
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей.

«Динамо-2»

  • Средняя результативность: 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за игру.
  • 2 победы в последних 5 турах.
  • Не проигрывает в 2 из 3 последних гостевых матчей.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 1
10.05.2025
Динамо-2
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2 : 0
22.03.2025
Иртыш

Прогноз на матч «Иртыш» – «Динамо-2»

Обе команды показывают умеренную результативность и довольно надeжную игру в обороне, что формирует предпосылки для низового исхода встречи. «Иртыш» попытается использовать фактор домашнего поля, однако «Динамо-2» приезжает в хорошем тонусе после выездной победы. Логичным видится сценарий с минимальной победой хозяев или ничейным результатом с небольшим количеством голов.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Иртыша».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:0 в пользу «Иртыша» – коэффициент 5.50
  • Победа «Иртыша» – коэффициент 2.20
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

5.5
Точный счет 1:0 в пользу «Иртыша»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо-2 Иртыш
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