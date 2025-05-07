8 мая на стадионе «Артемио Франки» в Италии состоится ответный полуфинальный матч Лиги Конференций между «Фиорентиной» и «Бетисом». В первом матче на домашнем стадионе «Бетиса» итальянцы проиграли с минимальным счeтом 1:2, что оставляет их с шансами на возвращение в ответной встрече. Ожидается напряженная игра с множеством атакующих действий и стремлением обеих команд добиться положительного результата.

«Фиорентина»

«Фиорентина» показала хорошие результаты в последних играх, забив 7 голов в последних 5 матчах. Но несмотря на атакующие успехи, команда также допускает пропуски, что заметно усложняет задачи в матчах на выезде. На своeм поле «Фиорентина» всегда проявляла себя уверенно и не проигрывает в последних 7 домашних матчах. Она будет бороться за победу, понимая, что в Лиге Конференций она имеет шанс пройти в финал. Однако защита требует улучшений, ведь пропуски слабо влияют на шансы в ответных матчах.

«Бетис»

«Бетис» демонстрирует отличные результаты в этом сезоне Лиги Конференций, не проигрывая в последних 5 матчах турнира. Они выглядят сбалансированной командой, которая умеет как атаковать, так и обороняться. В домашних матчах команда чаще всего пропускает в среднем 1 гол за игру, что будет серьeзным вызовом для них на выезде. Однако победа с минимальным преимуществом в первом матче даeт им уверенность в своих силах. «Бетис» будет стараться сохранить положительный результат на выезде и использовать каждый момент для контратак.

Факты о командах:

«Фиорентина»

В последних 5 играх Фиорентина забивает в среднем 1.40 гола за игру.

В последних 5 играх Фиорентина пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Фиорентина не проигрывает в 7 последних матчах на своeм поле.

Фиорентина забивает в 7 из 7 последних матчей в Лиге Конференций.

«Бетис»

В последних 5 играх Бетис забивает в среднем 2.60 гола за игру.

В последних 5 играх Бетис пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Бетис забивает в 15 из 15 последних матчей.

Бетис не проигрывает в 5 последних играх Лиги Конференций.

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 5 Забитых мячей 5 1.67 В среднем за матч 1.67 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Лига конференций, 1/2 финала Фиорентина 2 : 2 Бетис Лига конференций, 1/2 финала Бетис 2 : 1 Фиорентина Товарищеские матчи, Бетис 1 : 2 Фиорентина

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Бетис»

В ответном матче «Фиорентина» будет стремиться переломить ход встречи и отыграть разницу в один мяч, чтобы пройти в финал. Команда имеет всe необходимое, чтобы победить, играя на своeм поле, но оборона всe ещe остаeтся слабым местом. «Бетис», в свою очередь, несмотря на хорошие результаты в Лиге Конференций, столкнeтся с трудностями в этой игре, ведь их защита тоже оставляет пробелы. Однако их атакующие действия, а также опыт игры на выезде, дадут им шансы на выездную победу или ничью.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Фиорентины.

Рекомендованные ставки: