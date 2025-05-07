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Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Бетис»: Лига Конференций, 8 мая 2025

07 мая 2025 9:26
Фиорентина - Бетис
08 мая 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу Фиорентины
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8 мая на стадионе «Артемио Франки» в Италии состоится ответный полуфинальный матч Лиги Конференций между «Фиорентиной» и «Бетисом». В первом матче на домашнем стадионе «Бетиса» итальянцы проиграли с минимальным счeтом 1:2, что оставляет их с шансами на возвращение в ответной встрече. Ожидается напряженная игра с множеством атакующих действий и стремлением обеих команд добиться положительного результата.

«Фиорентина»

«Фиорентина» показала хорошие результаты в последних играх, забив 7 голов в последних 5 матчах. Но несмотря на атакующие успехи, команда также допускает пропуски, что заметно усложняет задачи в матчах на выезде. На своeм поле «Фиорентина» всегда проявляла себя уверенно и не проигрывает в последних 7 домашних матчах. Она будет бороться за победу, понимая, что в Лиге Конференций она имеет шанс пройти в финал. Однако защита требует улучшений, ведь пропуски слабо влияют на шансы в ответных матчах.

«Бетис»

«Бетис» демонстрирует отличные результаты в этом сезоне Лиги Конференций, не проигрывая в последних 5 матчах турнира. Они выглядят сбалансированной командой, которая умеет как атаковать, так и обороняться. В домашних матчах команда чаще всего пропускает в среднем 1 гол за игру, что будет серьeзным вызовом для них на выезде. Однако победа с минимальным преимуществом в первом матче даeт им уверенность в своих силах. «Бетис» будет стараться сохранить положительный результат на выезде и использовать каждый момент для контратак.

Факты о командах:

«Фиорентина»

  • В последних 5 играх Фиорентина забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • В последних 5 играх Фиорентина пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Фиорентина не проигрывает в 7 последних матчах на своeм поле.
  • Фиорентина забивает в 7 из 7 последних матчей в Лиге Конференций.

«Бетис»

  • В последних 5 играх Бетис забивает в среднем 2.60 гола за игру.
  • В последних 5 играх Бетис пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Бетис забивает в 15 из 15 последних матчей.
  • Бетис не проигрывает в 5 последних играх Лиги Конференций.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
5
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига конференций, 1/2 финала
Фиорентина
2 : 2
08.05.2025
Бетис
Лига конференций, 1/2 финала
Бетис
2 : 1
01.05.2025
Фиорентина
Товарищеские матчи,
Бетис
1 : 2
11.08.2014
Фиорентина

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Бетис»

В ответном матче «Фиорентина» будет стремиться переломить ход встречи и отыграть разницу в один мяч, чтобы пройти в финал. Команда имеет всe необходимое, чтобы победить, играя на своeм поле, но оборона всe ещe остаeтся слабым местом. «Бетис», в свою очередь, несмотря на хорошие результаты в Лиге Конференций, столкнeтся с трудностями в этой игре, ведь их защита тоже оставляет пробелы. Однако их атакующие действия, а также опыт игры на выезде, дадут им шансы на выездную победу или ничью.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Фиорентины.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Фиорентины – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Фиорентины больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.30

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу Фиорентины
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Бетис Фиорентина
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