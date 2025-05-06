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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: Высшая лига, 7 мая 2025

06 мая 2025 10:05
Аль-Наср - Аль-Иттихад
07 мая 2025, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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12.0
Точный счёт 2:2
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7 мая на стадионе Al-Awwal Park состоится центральный матч 30-го тура Саудовской Аравии между «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Эта встреча может стать ключевой в борьбе за чемпионский титул: хозяева продолжают преследовать лидера, а гости хотят сохранить первую строчку. Болельщиков ждeт атакующая игра с обилием моментов и голов.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 3-е место с 60 очками и остаeтся одним из самых результативных клубов чемпионата. Команда забивает в 21 матче подряд, а в последних 5 встречах наколотила 12 мячей (среднее 2.40 за игру). Главной ударной силой остаeтся Криштиану Роналду с 33 голами в 38 матчах. В обороне есть проблемы: «Аль-Наср» пропускает в 7 последних матчах, в среднем 1.80 за игру. Но на своeм поле команда уверенно идeт серией из 5 побед, показывая характер и умение переламывать матчи.

«Аль-Иттихад»

Лидер чемпионата «Аль-Иттихад» имеет 68 очков и лучшую серию побед в турнире. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, а в последних 5 играх отметилась 10 голами (среднее 2.00). Карим Бензема с 20 мячами остаeтся главным бомбардиром. В обороне команда даeт сбои: 8 пропущенных за 5 игр (среднее 1.60). Несмотря на это, «Аль-Иттихад» выиграл 12 из 14 последних встреч и редко уступает даже на выезде.

Факты о командах:

«Аль-Наср»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
12
Забитых мячей
9
3
В среднем за матч
2.25
5:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:5
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Наср
2 : 3
07.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
06.12.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 2
27.05.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттихад
2 : 5
26.12.2023
Аль-Наср

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным: обе команды идут с сильной атакой и неустойчивой обороной. «Аль-Наср» нацелен на победу дома, учитывая поддержку своих трибун и лидерство Роналду. «Аль-Иттихад» же постарается сыграть надeжно, но открытый стиль игры соперников создаст много моментов у ворот.

Прогноз на точный счeт: 2:2 – ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 12.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65

12.0
Точный счёт 2:2
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср
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