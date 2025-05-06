7 мая на стадионе Al-Awwal Park состоится центральный матч 30-го тура Саудовской Аравии между «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Эта встреча может стать ключевой в борьбе за чемпионский титул: хозяева продолжают преследовать лидера, а гости хотят сохранить первую строчку. Болельщиков ждeт атакующая игра с обилием моментов и голов.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» занимает 3-е место с 60 очками и остаeтся одним из самых результативных клубов чемпионата. Команда забивает в 21 матче подряд, а в последних 5 встречах наколотила 12 мячей (среднее 2.40 за игру). Главной ударной силой остаeтся Криштиану Роналду с 33 голами в 38 матчах. В обороне есть проблемы: «Аль-Наср» пропускает в 7 последних матчах, в среднем 1.80 за игру. Но на своeм поле команда уверенно идeт серией из 5 побед, показывая характер и умение переламывать матчи.
«Аль-Иттихад»
Лидер чемпионата «Аль-Иттихад» имеет 68 очков и лучшую серию побед в турнире. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, а в последних 5 играх отметилась 10 голами (среднее 2.00). Карим Бензема с 20 мячами остаeтся главным бомбардиром. В обороне команда даeт сбои: 8 пропущенных за 5 игр (среднее 1.60). Несмотря на это, «Аль-Иттихад» выиграл 12 из 14 последних встреч и редко уступает даже на выезде.
Факты о командах:
«Аль-Наср»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).
«Аль-Иттихад»
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»
Матч обещает быть напряжeнным и результативным: обе команды идут с сильной атакой и неустойчивой обороной. «Аль-Наср» нацелен на победу дома, учитывая поддержку своих трибун и лидерство Роналду. «Аль-Иттихад» же постарается сыграть надeжно, но открытый стиль игры соперников создаст много моментов у ворот.
Прогноз на точный счeт: 2:2 – ничья.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 12.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65