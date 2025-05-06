7 мая на стадионе Al-Awwal Park состоится центральный матч 30-го тура Саудовской Аравии между «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Эта встреча может стать ключевой в борьбе за чемпионский титул: хозяева продолжают преследовать лидера, а гости хотят сохранить первую строчку. Болельщиков ждeт атакующая игра с обилием моментов и голов.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 3-е место с 60 очками и остаeтся одним из самых результативных клубов чемпионата. Команда забивает в 21 матче подряд, а в последних 5 встречах наколотила 12 мячей (среднее 2.40 за игру). Главной ударной силой остаeтся Криштиану Роналду с 33 голами в 38 матчах. В обороне есть проблемы: «Аль-Наср» пропускает в 7 последних матчах, в среднем 1.80 за игру. Но на своeм поле команда уверенно идeт серией из 5 побед, показывая характер и умение переламывать матчи.

«Аль-Иттихад»

Лидер чемпионата «Аль-Иттихад» имеет 68 очков и лучшую серию побед в турнире. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, а в последних 5 играх отметилась 10 голами (среднее 2.00). Карим Бензема с 20 мячами остаeтся главным бомбардиром. В обороне команда даeт сбои: 8 пропущенных за 5 игр (среднее 1.60). Несмотря на это, «Аль-Иттихад» выиграл 12 из 14 последних встреч и редко уступает даже на выезде.

Факты о командах:

«Аль-Наср»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

«Аль-Иттихад»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 12 Забитых мячей 9 3 В среднем за матч 2.25 5:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:5 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур Аль-Наср 2 : 3 Аль-Иттихад Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Иттихад 2 : 1 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур Аль-Наср 4 : 2 Аль-Иттихад Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Иттихад 2 : 5 Аль-Наср

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным: обе команды идут с сильной атакой и неустойчивой обороной. «Аль-Наср» нацелен на победу дома, учитывая поддержку своих трибун и лидерство Роналду. «Аль-Иттихад» же постарается сыграть надeжно, но открытый стиль игры соперников создаст много моментов у ворот.

Прогноз на точный счeт: 2:2 – ничья.

Рекомендованные ставки: