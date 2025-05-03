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Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Гавр»: Лига 1, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:32
Осер - Гавр
04 мая 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 32 тур
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8.12
Точный счет 2:1 в пользу «Осера»
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4 мая на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет матч 32-го тура Лиги 1 между «Осером» и «Гавром». Обе команды подходят к игре с нестабильными результатами, но каждая из них сохраняет хорошие шансы на успех благодаря атакующему потенциалу. «Осер» продолжает забивать в каждом матче уже на протяжении семи встреч подряд, а «Гавр» еще дольше – 12 матчей кряду. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами у ворот, поскольку оба клуба демонстрируют склонность к результативным встречам и не могут похвастаться надежной обороной.

«Осер»

«Осер» занимает 10-е место в таблице с 41 очком и показывает уверенную игру в атаке: за последние 5 матчей команда забила 8 голов (1.60 в среднем за игру). Лидером нападения является Хамед Траоре, на счету которого 10 голов в 24 матчах. Однако защита остается проблемной – 6 пропущенных мячей в 5 последних встречах. «Осер» забивает в каждой из последних 7 игр, и именно атакующая линия выглядит главным оружием команды. При этом на домашнем поле команда чаще доминирует, но все же позволяет сопернику создавать моменты.

«Гавр»

«Гавр» занимает 16-е место с 28 очками и тоже полагается на свою атаку: за последние 5 матчей забито 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Абдулайе Туре – лучший бомбардир команды с 8 голами в 25 матчах. «Гавр» забивает в 12 матчах подряд, однако оборона нестабильна: 10 пропущенных мячей за последние 5 встреч (по 2.00 в среднем за игру). На выезде команда испытывает трудности, особенно против соперников из середины таблицы, но атакующий настрой помогает находить свои моменты даже на чужом поле.

Факты о командах

«Осер»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Гавр»

  • Забивает в 12 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
7
Забитых мячей
6
1.75
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 2
04.05.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 2
21.02.2009
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
3 : 0
27.09.2008
Гавр

Прогноз на матч «Осер» – «Гавр»

Статистика обеих команд показывает их склонность к обмену голами. «Осер» стабильно забивает, но и регулярно допускает ошибки в обороне. «Гавр» продолжает забивать даже топовым командам, но при этом пропускает слишком много, особенно в выездных матчах. С учетом этих данных ожидается динамичная встреча с голами с обеих сторон. «Осер» выглядит чуть предпочтительнее за счет стабильности на домашнем поле и более организованной игры в атаке. Прогноз – победа хозяев с минимальной разницей в счете и результативный футбол.

  • Точный счет 2:1 в пользу «Осера» – коэффициент 7.00
  • Победа «Осер» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

8.12
Точный счет 2:1 в пользу «Осера»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Гавр Осер
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