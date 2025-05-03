4 мая на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет матч 32-го тура Лиги 1 между «Осером» и «Гавром». Обе команды подходят к игре с нестабильными результатами, но каждая из них сохраняет хорошие шансы на успех благодаря атакующему потенциалу. «Осер» продолжает забивать в каждом матче уже на протяжении семи встреч подряд, а «Гавр» еще дольше – 12 матчей кряду. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами у ворот, поскольку оба клуба демонстрируют склонность к результативным встречам и не могут похвастаться надежной обороной.

«Осер»

«Осер» занимает 10-е место в таблице с 41 очком и показывает уверенную игру в атаке: за последние 5 матчей команда забила 8 голов (1.60 в среднем за игру). Лидером нападения является Хамед Траоре, на счету которого 10 голов в 24 матчах. Однако защита остается проблемной – 6 пропущенных мячей в 5 последних встречах. «Осер» забивает в каждой из последних 7 игр, и именно атакующая линия выглядит главным оружием команды. При этом на домашнем поле команда чаще доминирует, но все же позволяет сопернику создавать моменты.

«Гавр»

«Гавр» занимает 16-е место с 28 очками и тоже полагается на свою атаку: за последние 5 матчей забито 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Абдулайе Туре – лучший бомбардир команды с 8 голами в 25 матчах. «Гавр» забивает в 12 матчах подряд, однако оборона нестабильна: 10 пропущенных мячей за последние 5 встреч (по 2.00 в среднем за игру). На выезде команда испытывает трудности, особенно против соперников из середины таблицы, но атакующий настрой помогает находить свои моменты даже на чужом поле.

Факты о командах

«Осер»

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Гавр»

Забивает в 12 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 7 Забитых мячей 6 1.75 В среднем за матч 1.5 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Франция. Лига 1, 32 тур Осер 1 : 2 Гавр Франция. Лига 1, 3 тур Гавр 3 : 1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур Гавр 1 : 2 Осер Франция. Лига 1, 7 тур Осер 3 : 0 Гавр

Прогноз на матч «Осер» – «Гавр»

Статистика обеих команд показывает их склонность к обмену голами. «Осер» стабильно забивает, но и регулярно допускает ошибки в обороне. «Гавр» продолжает забивать даже топовым командам, но при этом пропускает слишком много, особенно в выездных матчах. С учетом этих данных ожидается динамичная встреча с голами с обеих сторон. «Осер» выглядит чуть предпочтительнее за счет стабильности на домашнем поле и более организованной игры в атаке. Прогноз – победа хозяев с минимальной разницей в счете и результативный футбол.