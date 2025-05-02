3 мая на стадионе «Шахтер» пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Женис» примет «Актобе». Для хозяев это важная игра, чтобы прервать серию без побед и закрепиться в середине таблицы, а «Актобе» стремится продолжить борьбу за лидирующие позиции, демонстрируя уверенную игру на старте сезона. Ожидается интересная встреча, в которой обе команды мотивированы на результат.

«Женис»

«Женис» пока не может найти стабильную форму: команда не выигрывает уже 8 матчей подряд в Премьер-лиге и набрала всего 5 очков за 6 туров. Лучшая сторона команды – оборона, где они пропустили лишь 3 гола в последних 5 матчах, в среднем 0.60 за игру. Однако в атаке заметно недостает остроты: за те же 5 игр «Женис» забил только 3 мяча (0.60 за игру). Лидером нападения остается Матия Ром с одним голом за 7 матчей, но для более уверенных результатов требуется коллективная реализация моментов.

На домашнем стадионе команда действует осторожно, редко позволяет соперникам создавать опасные моменты, что отражается в низкой результативности матчей. Важно отметить, что в последних 4 домашних встречах «Женис» забил лишь один раз, и повторение такой тенденции в предстоящей игре вполне вероятно.

«Актобе»

«Актобе» показывает более уверенные результаты, набрав 13 очков и заняв 4-е место в таблице. Команда активно использует атакующий потенциал: 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.80 за игру). При этом оборона действует достаточно надежно, пропустив только 4 мяча за этот же отрезок (0.80 за игру).

Дархан Бердибек, забивший 2 мяча за 5 матчей, является ключевым игроком атаки, но «Актобе» умеет создавать угрозы за счет всей группы атаки. Команда выиграла 7 из последних 9 игр, и это доказывает еe способность стабильно набирать очки, особенно против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах:

«Женис»

Не может выиграть в 8 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Актобе»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 1 Забитых мячей 6 0.33 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:2 Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Женис 0 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Женис 1 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Актобе 3 : 0 Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Актобе»

Форма «Актобе» на данный момент значительно сильнее, чем у «Жениса». Гости демонстрируют стабильность и результативность, тогда как хозяева продолжают испытывать проблемы в атаке, несмотря на надежную оборону. Учитывая силу «Актобе» и их атакующую игру, при низкой результативности «Жениса», наиболее вероятным выглядит сценарий, где «Актобе» возьмет три очка с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки: