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Прогноз на точный счет матча «Женис» – «Актобе»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:11
Женис - Актобе
03 мая 2025, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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6.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Актобе»
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3 мая на стадионе «Шахтер» пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Женис» примет «Актобе». Для хозяев это важная игра, чтобы прервать серию без побед и закрепиться в середине таблицы, а «Актобе» стремится продолжить борьбу за лидирующие позиции, демонстрируя уверенную игру на старте сезона. Ожидается интересная встреча, в которой обе команды мотивированы на результат.

«Женис»

«Женис» пока не может найти стабильную форму: команда не выигрывает уже 8 матчей подряд в Премьер-лиге и набрала всего 5 очков за 6 туров. Лучшая сторона команды – оборона, где они пропустили лишь 3 гола в последних 5 матчах, в среднем 0.60 за игру. Однако в атаке заметно недостает остроты: за те же 5 игр «Женис» забил только 3 мяча (0.60 за игру). Лидером нападения остается Матия Ром с одним голом за 7 матчей, но для более уверенных результатов требуется коллективная реализация моментов.

На домашнем стадионе команда действует осторожно, редко позволяет соперникам создавать опасные моменты, что отражается в низкой результативности матчей. Важно отметить, что в последних 4 домашних встречах «Женис» забил лишь один раз, и повторение такой тенденции в предстоящей игре вполне вероятно.

«Актобе»

«Актобе» показывает более уверенные результаты, набрав 13 очков и заняв 4-е место в таблице. Команда активно использует атакующий потенциал: 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.80 за игру). При этом оборона действует достаточно надежно, пропустив только 4 мяча за этот же отрезок (0.80 за игру).

Дархан Бердибек, забивший 2 мяча за 5 матчей, является ключевым игроком атаки, но «Актобе» умеет создавать угрозы за счет всей группы атаки. Команда выиграла 7 из последних 9 игр, и это доказывает еe способность стабильно набирать очки, особенно против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах:

«Женис»

  • Не может выиграть в 8 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Актобе»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
1
Забитых мячей
6
0.33
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
0 : 1
03.05.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
1 : 2
04.08.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
3 : 0
31.03.2024
Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Актобе»

Форма «Актобе» на данный момент значительно сильнее, чем у «Жениса». Гости демонстрируют стабильность и результативность, тогда как хозяева продолжают испытывать проблемы в атаке, несмотря на надежную оборону. Учитывая силу «Актобе» и их атакующую игру, при низкой результативности «Жениса», наиболее вероятным выглядит сценарий, где «Актобе» возьмет три очка с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Актобе» – коэффициент 6.50
  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Актобе» больше 1 – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

6.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Актобе»
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Актобе Женис
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