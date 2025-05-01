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«Аль-Фейха» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.95

01 мая 2025 9:09
Аль-Фейха - Дамак
02 мая 2025, пятница 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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2.1
Победа «Аль-Фейха» – коэффициент 2.10
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2 мая на стадионе «Al Majma'ah Sports City Stadium» состоится встреча 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фейха» и «Дамак». Матч обещает стать напряжeнным, ведь хозяева уверенно играют на своeм поле, а гости обладают серией без поражений в очных встречах. Обе команды борются за сохранение позиций в середине таблицы и демонстрируют нестабильность, особенно в защите, что может привести к открытому футболу с шансами для обеих сторон.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» подходит к матчу с 7 победами в 9 последних домашних встречах. После 29 туров команда набрала 32 очка и держится на 11-м месте. За последние 5 матчей «Аль-Фейха» одержала одну победу, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Пропущенные голы остаются проблемой: в последних 4 матчах команда неизменно пропускала, а среднее количество пропущенных за 5 игр – 1.80. Зато атака показывает неплохую эффективность – 1.40 гола за матч. Лидером нападения остаeтся Аль-Харби, регулярно создающий моменты.

«Дамак»

«Дамак» находится на 9-й строчке с 34 очками. Команда не проигрывает «Аль-Фейха» уже 13 матчей подряд, что добавляет уверенности гостям. За последние 5 матчей «Дамак» выиграл дважды, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. В атаке команда среднеэффективна – 1.20 гола за матч, а в обороне допускает ошибки: 1.00 пропущенного гола за игру. Проблемой остаются выездные матчи, где команде тяжело сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • Забивает в 4 последних матчах против «Дамак»
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.80 – в обороне

«Дамак»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах против «Аль-Фейха»
  • Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Фейха»
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в обороне

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
5
Забитых мячей
7
1.67
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
2 : 2
05.12.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Дамак
1 : 1
17.05.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фейха
2 : 4
01.12.2023
Дамак

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Дамак»

Обе команды демонстрируют схожий уровень: крепкая атака, но проблемы в обороне. «Аль-Фейха» традиционно силeн дома, а «Дамак» умеет извлекать очки даже в сложных выездных матчах. С учeтом тенденций ожидается упорная игра с возможными голами с обеих сторон. Прогнозируем результативный матч и минимальное преимущество хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Фейха» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Аль-Фейха» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.1
Победа «Аль-Фейха» – коэффициент 2.10
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Фейха
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