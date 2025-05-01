2 мая на стадионе «Al Majma'ah Sports City Stadium» состоится встреча 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фейха» и «Дамак». Матч обещает стать напряжeнным, ведь хозяева уверенно играют на своeм поле, а гости обладают серией без поражений в очных встречах. Обе команды борются за сохранение позиций в середине таблицы и демонстрируют нестабильность, особенно в защите, что может привести к открытому футболу с шансами для обеих сторон.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» подходит к матчу с 7 победами в 9 последних домашних встречах. После 29 туров команда набрала 32 очка и держится на 11-м месте. За последние 5 матчей «Аль-Фейха» одержала одну победу, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Пропущенные голы остаются проблемой: в последних 4 матчах команда неизменно пропускала, а среднее количество пропущенных за 5 игр – 1.80. Зато атака показывает неплохую эффективность – 1.40 гола за матч. Лидером нападения остаeтся Аль-Харби, регулярно создающий моменты.

«Дамак»

«Дамак» находится на 9-й строчке с 34 очками. Команда не проигрывает «Аль-Фейха» уже 13 матчей подряд, что добавляет уверенности гостям. За последние 5 матчей «Дамак» выиграл дважды, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. В атаке команда среднеэффективна – 1.20 гола за матч, а в обороне допускает ошибки: 1.00 пропущенного гола за игру. Проблемой остаются выездные матчи, где команде тяжело сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

Забивает в 4 последних матчах против «Дамак»

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.80 – в обороне

«Дамак»

Не проигрывает в 13 последних матчах против «Аль-Фейха»

Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Фейха»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в обороне

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 5 Забитых мячей 7 1.67 В среднем за матч 2.33 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Дамак 2 : 2 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур Дамак 1 : 1 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Аль-Фейха 2 : 4 Дамак

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Дамак»

Обе команды демонстрируют схожий уровень: крепкая атака, но проблемы в обороне. «Аль-Фейха» традиционно силeн дома, а «Дамак» умеет извлекать очки даже в сложных выездных матчах. С учeтом тенденций ожидается упорная игра с возможными голами с обеих сторон. Прогнозируем результативный матч и минимальное преимущество хозяев.

Рекомендованные ставки