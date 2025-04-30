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«Аль-Фат» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.95

30 апреля 2025 8:00
Аль-Фат - Аль-Шабаб
01 мая 2025, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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1.95
Победа «Аль-Шабаба» с форой (0) – коэфф. - 1.95
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1 мая на стадионе «Al Fateh Club Stadium» состоится матч 30 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фатом» и «Аль-Шабабом». Обе команды в хорошей форме и продолжают свои серии без поражений. Гости борются за топ-5, а хозяева набрали ход и постепенно отдаляются от зоны вылета.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» подходит к матчу с серией из пяти матчей без поражений, в которых команда набрала 9 очков. Команда демонстрирует стабильную и результативную игру в атаке – 13 голов в последних 5 турах, включая уверенную победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) и разгром «Аль-Халида» (5:1). Важным фактором остаeтся лидер нападения – Мурад Батна, у которого уже 9 голов в 23 матчах.

Команда результативна и на своeм поле, забивает минимум один гол в 10 матчах подряд, включая встречи с сильными соперниками. Однако проблемой остаeтся оборона: 5 пропущенных голов в 5 матчах – стабильный, но не идеальный показатель.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» не проигрывает в 9 последних матчах и является одной из наиболее сбалансированных команд лиги. В атаке отлично действует Абдерразак Амдалла – 22 гола в 28 матчах. Команда стабильно забивает: 9 голов в последних 5 матчах, в том числе 2 мяча в ворота лидера – «Аль-Хилаля».

При этом оборона не всегда справляется: 6 пропущенных за 5 игр – повод для беспокойства перед визитом к мощной атаке соперника. Несмотря на это, гости уверенно держатся в верхней части таблицы и борются за путeвку в азиатские турниры.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • Забивает в 10 последних матчах
  • 13 голов в 5 последних встречах
  • В среднем 2.6 гола за игру в последних 5 турах

«Аль-Шабаб»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 25 из 27 последних матчей
  • В среднем 1.8 гола за матч в последних турах
  • Амдалла – 22 гола в сезоне

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
5
Забитых мячей
6
1.67
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
05.12.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Шабаб
3 : 2
27.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Фат
1 : 1
15.12.2023
Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Шабаб»

Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды в неплохой форме, регулярно забивают, но не отличаются надeжностью в защите. Ожидаем активную игру с обеих сторон. «Аль-Фат» будет опираться на свою результативность дома, но «Аль-Шабаб» не упустит шанс воспользоваться ошибками в обороне соперника. Обе команды должны забить, а минимальное преимущество останется за более сбалансированными гостями.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал «Аль-Шабаба» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Аль-Шабаба» с форой (0) – коэффициент 1.95

1.95
Победа «Аль-Шабаба» с форой (0) – коэфф. - 1.95
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Фат
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2.05
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0 : 2
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