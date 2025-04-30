1 мая на стадионе «Al Fateh Club Stadium» состоится матч 30 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фатом» и «Аль-Шабабом». Обе команды в хорошей форме и продолжают свои серии без поражений. Гости борются за топ-5, а хозяева набрали ход и постепенно отдаляются от зоны вылета.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» подходит к матчу с серией из пяти матчей без поражений, в которых команда набрала 9 очков. Команда демонстрирует стабильную и результативную игру в атаке – 13 голов в последних 5 турах, включая уверенную победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) и разгром «Аль-Халида» (5:1). Важным фактором остаeтся лидер нападения – Мурад Батна, у которого уже 9 голов в 23 матчах.

Команда результативна и на своeм поле, забивает минимум один гол в 10 матчах подряд, включая встречи с сильными соперниками. Однако проблемой остаeтся оборона: 5 пропущенных голов в 5 матчах – стабильный, но не идеальный показатель.

«Аль-Шабаб» не проигрывает в 9 последних матчах и является одной из наиболее сбалансированных команд лиги. В атаке отлично действует Абдерразак Амдалла – 22 гола в 28 матчах. Команда стабильно забивает: 9 голов в последних 5 матчах, в том числе 2 мяча в ворота лидера – «Аль-Хилаля».

При этом оборона не всегда справляется: 6 пропущенных за 5 игр – повод для беспокойства перед визитом к мощной атаке соперника. Несмотря на это, гости уверенно держатся в верхней части таблицы и борются за путeвку в азиатские турниры.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

Не проигрывает 5 матчей подряд

Забивает в 10 последних матчах

13 голов в 5 последних встречах

В среднем 2.6 гола за игру в последних 5 турах

«Аль-Шабаб»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в 25 из 27 последних матчей

В среднем 1.8 гола за матч в последних турах

Амдалла – 22 гола в сезоне

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 5 Забитых мячей 6 1.67 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Шабаб 2 : 2 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур Аль-Шабаб 3 : 2 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Фат 1 : 1 Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Шабаб»

Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды в неплохой форме, регулярно забивают, но не отличаются надeжностью в защите. Ожидаем активную игру с обеих сторон. «Аль-Фат» будет опираться на свою результативность дома, но «Аль-Шабаб» не упустит шанс воспользоваться ошибками в обороне соперника. Обе команды должны забить, а минимальное преимущество останется за более сбалансированными гостями.

Рекомендованные ставки: