1 мая на стадионе «Al Fateh Club Stadium» состоится матч 30 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фатом» и «Аль-Шабабом». Обе команды в хорошей форме и продолжают свои серии без поражений. Гости борются за топ-5, а хозяева набрали ход и постепенно отдаляются от зоны вылета.
«Аль-Фат»
«Аль-Фат» подходит к матчу с серией из пяти матчей без поражений, в которых команда набрала 9 очков. Команда демонстрирует стабильную и результативную игру в атаке – 13 голов в последних 5 турах, включая уверенную победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) и разгром «Аль-Халида» (5:1). Важным фактором остаeтся лидер нападения – Мурад Батна, у которого уже 9 голов в 23 матчах.
Команда результативна и на своeм поле, забивает минимум один гол в 10 матчах подряд, включая встречи с сильными соперниками. Однако проблемой остаeтся оборона: 5 пропущенных голов в 5 матчах – стабильный, но не идеальный показатель.
«Аль-Шабаб»
«Аль-Шабаб» не проигрывает в 9 последних матчах и является одной из наиболее сбалансированных команд лиги. В атаке отлично действует Абдерразак Амдалла – 22 гола в 28 матчах. Команда стабильно забивает: 9 голов в последних 5 матчах, в том числе 2 мяча в ворота лидера – «Аль-Хилаля».
При этом оборона не всегда справляется: 6 пропущенных за 5 игр – повод для беспокойства перед визитом к мощной атаке соперника. Несмотря на это, гости уверенно держатся в верхней части таблицы и борются за путeвку в азиатские турниры.
Факты о командах:
«Аль-Фат»
- Не проигрывает 5 матчей подряд
- Забивает в 10 последних матчах
- 13 голов в 5 последних встречах
- В среднем 2.6 гола за игру в последних 5 турах
«Аль-Шабаб»
- Не проигрывает в 9 последних матчах
- Забивает в 25 из 27 последних матчей
- В среднем 1.8 гола за матч в последних турах
- Амдалла – 22 гола в сезоне
Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Шабаб»
Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды в неплохой форме, регулярно забивают, но не отличаются надeжностью в защите. Ожидаем активную игру с обеих сторон. «Аль-Фат» будет опираться на свою результативность дома, но «Аль-Шабаб» не упустит шанс воспользоваться ошибками в обороне соперника. Обе команды должны забить, а минимальное преимущество останется за более сбалансированными гостями.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92
- Индивидуальный тотал «Аль-Шабаба» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Победа «Аль-Шабаба» с форой (0) – коэффициент 1.95