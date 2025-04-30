Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Бетис» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.90

30 апреля 2025 8:02
Бетис - Фиорентина
01 мая 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.9
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Сделать ставку

1 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится первый полуфинал Лиги Конференций между «Бетисом» и «Фиорентиной». Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии и подойдут к матчу в хорошем тонусе. Встреча обещает стать открытой и насыщенной атакующими действиями.

«Бетис»

Андалусийцы набрали великолепную форму в решающей стадии сезона. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах Лиги Конференций и стабильно демонстрирует высокий уровень результативности: 12 мячей за последние 5 игр. Особенно ярко проявляет себя линия атаки, где сразу несколько игроков набрали форму, включая лидеров атак Виллиана Жозе и Исуса Переса.

«Бетис» забивает в 13 матчах подряд, включая еврокубки и Ла Лигу. Пропускать команда, правда, тоже не забывает – в четырeх последних матчах подряд, что может сыграть важную роль в противостоянии с организованной «Фиорентиной». Тем не менее, на своeм поле «Бетис» традиционно силeн и умеет доминировать с первых минут.

«Фиорентина»

Флорентийцы выдали беспроигрышную серию из девяти матчей, и в Лиге Конференций идут без поражений уже три игры подряд. Команда стабильно забивает – 8 голов за последние 5 матчей, при этом неизменно находит пути к воротам соперника даже на выезде.

Но оборона остаeтся уязвимой: пять пропущенных мячей за этот же отрезок, а также серия из трeх матчей с пропущенными голами. Тем не менее, баланс в действиях сохраняется. «Фиорентина» уверенно чувствует себя на выезде – побеждали «Целе» и «Кальяри», набирая форму ближе к пику сезона. В атаке стоит отметить Николаса Гонсалеса и Артура Кабрала, которые делают разницу в ключевых матчах.

Факты о командах:

«Бетис»

  • Не проигрывает в 4 матчах Лиги Конференций
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Последние 2 матча дома – 7 голов

«Фиорентина»

  • Не проигрывает в 9 матчах подряд
  • Забивает в 7 матчах Лиги Конференций подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи,
Бетис
1 : 2
11.08.2014
Фиорентина

Прогноз на матч «Бетис» – «Фиорентина»

Матч обещает быть равным, с акцентом на атакующую игру с обеих сторон. Обе команды находятся в хорошей форме, стабильно забивают и одновременно имеют проблемы в обороне. «Бетис» будет полагаться на поддержку трибун и агрессивный старт, а «Фиорентина» – на структурированную атаку и выездной гол.

Наиболее логичный прогноз – обмен голами. Также высокая вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют + тотал больше 2.5 – коэффициент 2.35

1.9
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Фиорентина Бетис
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 1
2.05
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал - ПСЖ
Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
Матч завершен
2 : 1
2.0
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Спартак - Динамо
Победа «Спартака» – коэффициент 2.00
Матч завершен
0 : 2
2.6
Италия. Серия А, 34 тур
Верона - Кальяри
Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
Матч завершен
0 : 2
2.05
Италия. Серия А, 34 тур
Верона - Кальяри
Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
Матч завершен
2 : 2
1.45
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио - Парма
Победа «Лацио» – коэффициент 1.45
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 