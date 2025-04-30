1 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится первый полуфинал Лиги Конференций между «Бетисом» и «Фиорентиной». Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии и подойдут к матчу в хорошем тонусе. Встреча обещает стать открытой и насыщенной атакующими действиями.

«Бетис»

Андалусийцы набрали великолепную форму в решающей стадии сезона. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах Лиги Конференций и стабильно демонстрирует высокий уровень результативности: 12 мячей за последние 5 игр. Особенно ярко проявляет себя линия атаки, где сразу несколько игроков набрали форму, включая лидеров атак Виллиана Жозе и Исуса Переса.

«Бетис» забивает в 13 матчах подряд, включая еврокубки и Ла Лигу. Пропускать команда, правда, тоже не забывает – в четырeх последних матчах подряд, что может сыграть важную роль в противостоянии с организованной «Фиорентиной». Тем не менее, на своeм поле «Бетис» традиционно силeн и умеет доминировать с первых минут.

«Фиорентина»

Флорентийцы выдали беспроигрышную серию из девяти матчей, и в Лиге Конференций идут без поражений уже три игры подряд. Команда стабильно забивает – 8 голов за последние 5 матчей, при этом неизменно находит пути к воротам соперника даже на выезде.

Но оборона остаeтся уязвимой: пять пропущенных мячей за этот же отрезок, а также серия из трeх матчей с пропущенными голами. Тем не менее, баланс в действиях сохраняется. «Фиорентина» уверенно чувствует себя на выезде – побеждали «Целе» и «Кальяри», набирая форму ближе к пику сезона. В атаке стоит отметить Николаса Гонсалеса и Артура Кабрала, которые делают разницу в ключевых матчах.

Факты о командах:

«Бетис»

Не проигрывает в 4 матчах Лиги Конференций

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Последние 2 матча дома – 7 голов

«Фиорентина»

Не проигрывает в 9 матчах подряд

Забивает в 7 матчах Лиги Конференций подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Товарищеские матчи, Бетис 1 : 2 Фиорентина

Прогноз на матч «Бетис» – «Фиорентина»

Матч обещает быть равным, с акцентом на атакующую игру с обеих сторон. Обе команды находятся в хорошей форме, стабильно забивают и одновременно имеют проблемы в обороне. «Бетис» будет полагаться на поддержку трибун и агрессивный старт, а «Фиорентина» – на структурированную атаку и выездной гол.

Наиболее логичный прогноз – обмен голами. Также высокая вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки: