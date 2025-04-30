1 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится первый полуфинал Лиги Конференций между «Бетисом» и «Фиорентиной». Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии и подойдут к матчу в хорошем тонусе. Встреча обещает стать открытой и насыщенной атакующими действиями.
«Бетис»
Андалусийцы набрали великолепную форму в решающей стадии сезона. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах Лиги Конференций и стабильно демонстрирует высокий уровень результативности: 12 мячей за последние 5 игр. Особенно ярко проявляет себя линия атаки, где сразу несколько игроков набрали форму, включая лидеров атак Виллиана Жозе и Исуса Переса.
«Бетис» забивает в 13 матчах подряд, включая еврокубки и Ла Лигу. Пропускать команда, правда, тоже не забывает – в четырeх последних матчах подряд, что может сыграть важную роль в противостоянии с организованной «Фиорентиной». Тем не менее, на своeм поле «Бетис» традиционно силeн и умеет доминировать с первых минут.
«Фиорентина»
Флорентийцы выдали беспроигрышную серию из девяти матчей, и в Лиге Конференций идут без поражений уже три игры подряд. Команда стабильно забивает – 8 голов за последние 5 матчей, при этом неизменно находит пути к воротам соперника даже на выезде.
Но оборона остаeтся уязвимой: пять пропущенных мячей за этот же отрезок, а также серия из трeх матчей с пропущенными голами. Тем не менее, баланс в действиях сохраняется. «Фиорентина» уверенно чувствует себя на выезде – побеждали «Целе» и «Кальяри», набирая форму ближе к пику сезона. В атаке стоит отметить Николаса Гонсалеса и Артура Кабрала, которые делают разницу в ключевых матчах.
Факты о командах:
«Бетис»
- Не проигрывает в 4 матчах Лиги Конференций
- Забивает в 13 матчах подряд
- В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Последние 2 матча дома – 7 голов
«Фиорентина»
- Не проигрывает в 9 матчах подряд
- Забивает в 7 матчах Лиги Конференций подряд
- В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Бетис» – «Фиорентина»
Матч обещает быть равным, с акцентом на атакующую игру с обеих сторон. Обе команды находятся в хорошей форме, стабильно забивают и одновременно имеют проблемы в обороне. «Бетис» будет полагаться на поддержку трибун и агрессивный старт, а «Фиорентина» – на структурированную атаку и выездной гол.
Наиболее логичный прогноз – обмен голами. Также высокая вероятность результативного матча.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют + тотал больше 2.5 – коэффициент 2.35