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«Ислочь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

26 апреля 2025 13:46
Ислочь - Молодечно
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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27 апреля на стадионе СОК Олимпийский состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси между «Ислочью» и «Молодечно». Ислочь идет в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Молодечно» сталкивается с трудностями и пока не набрал очков. Матч обещает быть интересным, особенно учитывая текущую форму команд.

«Ислочь»

После 5 туров «Ислочь» набрал 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 5, что в среднем составляет 1.6 гола за матч в атаке и 1 гол в защите. Ислочь не проигрывает в 7 последних матчах в Высшей лиге, и эта стабильность играет важную роль в их текущей форме. Лучший бомбардир команды – Александр Шестюк, который забил 6 голов в 11 матчах. Ислочь демонстрирует уверенную игру и активно нацелена на победу в этом матче.

«Молодечно»

«Молодечно» набрал 0 очков после 5 туров и занимает 16-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола (в среднем 0.6 гола за матч) и пропустила 15 голов (3 гола за матч). Это свидетельствует о слабой атаке и обороне, что делает «Молодечно» уязвимым в предстоящем матче. Лучший бомбардир команды – Дмитрий Вашкевич с 2 голами в 5 матчах. Команда проигрывает в 5 последних матчах подряд и, скорее всего, снова окажется в невыгодном положении на выезде против более сильного соперника.

Факты о командах

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах в Высшей лиге.
  • В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Лучший бомбардир команды – Александр Шестюк с 6 голами в 11 матчах.

«Молодечно»

  • Проигрывает в 5 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 3 гола.
  • Слабая защита и атака, особенно на выезде.

Прогноз на матч «Ислочь» – «Молодечно»

«Ислочь» выглядит явным фаворитом встречи. Команда продемонстрировала хорошую форму в последних играх, забивая в среднем 1.6 гола за матч и стабильно накапливая очки. В то время как «Молодечно» страдает от проблем как в атаке, так и в обороне, что делает их уязвимыми против сильных соперников. Команда не может справиться с давлением на выезде, и вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление в этом матче.

Ислочь не проигрывает в последних 7 матчах, и с учетом слабой формы «Молодечно», можно ожидать, что хозяева будут доминировать на поле и одержат уверенную победу. При этом «Молодечно» может забить хотя бы один гол, но их оборона и атакующие действия явно не на высоте.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Ислочи» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Ислочи» больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Молодечно Ислочь
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