27 апреля 2025 года на стадионе в Волге состоится матч 10-го тура Вторая лига А, в котором местный клуб примет «Родина-2». Обе команды подходят к этому поединку с определeнными задачами: «Волга» стремится закрепиться на вершине турнирной таблицы, в то время как «Родина-2» борется за попадание в первую половину.

«Волга»

«Волга» занимает 2-е место в турнирной таблице с 18 очками, набранными после 9 матчей. В последних 5 играх команда продемонстрировала хорошую результативность, забив 9 голов, при этом пропустив только 4. «Волга» не проигрывает в последних 6 матчах и стабильно показывает свою силу в атаке и защите. Средний показатель забитых голов за последние 5 матчей – 1.80 гола за игру, что делает их опасным соперником для любой команды. В обороне они также достаточно уверены, пропуская всего 0.80 гола в среднем за матч. Все эти данные говорят о сильной и сбалансированной команде, которая, вероятно, будет доминировать на своeм поле.

«Родина-2»

«Родина-2» с 11 очками после 9 матчей занимает 6-е место. В последних 5 играх команда забила 3 гола, при этом пропустила 6. В последних матчах «Родина-2» показывает проблемы в атаке, забивая всего 0.60 гола в среднем за матч. Однако защита выглядит чуть лучше, пропуская 1.20 гола за игру. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и явно испытывает трудности, особенно в выездных играх. Они будут стараться вырвать хотя бы одно очко в предстоящем матче, но с учeтом текущей формы их задачи будут достаточно сложными.

Факты о командах

«Волга»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Не проигрывает в 6 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

«Родина-2»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч, пропускает 1.20 гола.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 5 Забитых мячей 6 1.67 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур Родина-2 1 : 2 Волга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур Волга 3 : 3 Родина-2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур Родина-2 2 : 0 Волга

Прогноз на матч «Волга» – «Родина-2»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Волга» выглядит фаворитом встречи. Они показывают отличные результаты в атаке и стабильны в обороне, в то время как «Родина-2» испытывает серьeзные трудности с реализацией моментов и слабо выступает на выезде. Хотя команда из Москвы может забить в большинстве матчей, шансов на победу у неe будет немного, особенно против такой сильной команды, как «Волга», которая уверенно держит вторую позицию.

Скорее всего, «Волга» возьмeт 3 очка, а забить обе команды смогут, но победа хозяев поля является более вероятным исходом.

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