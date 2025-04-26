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«Волга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 9:58
Волга - Родина-2
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
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1.85
Победа «Волга» – коэффициент 1.85
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27 апреля 2025 года на стадионе в Волге состоится матч 10-го тура Вторая лига А, в котором местный клуб примет «Родина-2». Обе команды подходят к этому поединку с определeнными задачами: «Волга» стремится закрепиться на вершине турнирной таблицы, в то время как «Родина-2» борется за попадание в первую половину.

«Волга»

«Волга» занимает 2-е место в турнирной таблице с 18 очками, набранными после 9 матчей. В последних 5 играх команда продемонстрировала хорошую результативность, забив 9 голов, при этом пропустив только 4. «Волга» не проигрывает в последних 6 матчах и стабильно показывает свою силу в атаке и защите. Средний показатель забитых голов за последние 5 матчей – 1.80 гола за игру, что делает их опасным соперником для любой команды. В обороне они также достаточно уверены, пропуская всего 0.80 гола в среднем за матч. Все эти данные говорят о сильной и сбалансированной команде, которая, вероятно, будет доминировать на своeм поле.

«Родина-2»

«Родина-2» с 11 очками после 9 матчей занимает 6-е место. В последних 5 играх команда забила 3 гола, при этом пропустила 6. В последних матчах «Родина-2» показывает проблемы в атаке, забивая всего 0.60 гола в среднем за матч. Однако защита выглядит чуть лучше, пропуская 1.20 гола за игру. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и явно испытывает трудности, особенно в выездных играх. Они будут стараться вырвать хотя бы одно очко в предстоящем матче, но с учeтом текущей формы их задачи будут достаточно сложными.

Факты о командах

«Волга»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

«Родина-2»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч, пропускает 1.20 гола.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
5
Забитых мячей
6
1.67
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Родина-2
1 : 2
09.03.2025
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Волга
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Прогноз на матч «Волга» – «Родина-2»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Волга» выглядит фаворитом встречи. Они показывают отличные результаты в атаке и стабильны в обороне, в то время как «Родина-2» испытывает серьeзные трудности с реализацией моментов и слабо выступает на выезде. Хотя команда из Москвы может забить в большинстве матчей, шансов на победу у неe будет немного, особенно против такой сильной команды, как «Волга», которая уверенно держит вторую позицию.

Скорее всего, «Волга» возьмeт 3 очка, а забить обе команды смогут, но победа хозяев поля является более вероятным исходом.

Рекомендации:

  • Победа «Волга» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Волга» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.85
Победа «Волга» – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Волга
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