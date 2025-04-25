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«Оболонь» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

25 апреля 2025 14:57
Оболонь - Карпаты
26 апр. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.0
Победа «Карпат» – коэффициент 2.00
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26 апреля на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 26 тура Премьер-лиги Украины, в котором «Оболонь» примет «Карпаты». Обе команды продемонстрировали разные результаты в последних играх, и этот матч может стать интересным столкновением для болельщиков.

«Оболонь»

Оболонь находится в нижней части турнирной таблицы, на 12-м месте с 24 очками после 25 туров. В последних матчах команда столкнулась с трудностями в атаке, забив всего 3 гола в последних 5 играх, при этом пропустив 7. Лидер нападения, Олег Слободян, который забил 3 гола в 16 матчах, не может стабильно вносить вклад в результаты команды. Оболонь не выиграла в последних 3 матчах, что отражает еe нестабильную форму.

«Карпаты»

Карпаты расположились на 5-м месте в Премьер-лиге Украины, имея в активе 39 очков после 25 туров. Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 7 последних матчах. За этот период Карпаты забили 10 голов в 5 играх и пропустили всего 3. В последних играх они проявили атакующие качества, особенно Амбросий Чачуа, который забил 8 голов в 26 матчах. Команда уверенно чувствует себя в обороне и в атаке, что делает еe фаворитом на фоне нестабильности Оболони.

Факты о командах

«Оболонь»:

  • 12-е место с 24 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч, пропускает 1.40.
  • Не выигрывает в последних 4 матчах.
  • Лидер атаки: Олег Слободян (3 гола).

«Карпаты»:

  • 5-е место с 39 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за матч, пропускает 0.60.
  • Не проигрывает в последних 7 матчах.
  • Лидер атаки: Амбросий Чачуа (8 голов).

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
1 : 0
26.10.2024
Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Карпаты»

На основе текущей формы команд, Карпаты выглядят явными фаворитами встречи. Команда стабильно показывает хорошие результаты в последних играх, в том числе в атаке и защите. В свою очередь, Оболонь сталкивается с трудностями в атаке и имеет проблемы в обороне. Однако, игра на домашнем стадионе может добавить мотивации для команды, и она будет стремиться к борьбе за очки.

Вероятно, Карпаты смогут доминировать в атаке, но не стоит исключать, что Оболонь сможет забить, особенно учитывая, что они забивают в последних матчах, несмотря на неудачные результаты.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Карпат» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.20

2.0
Победа «Карпат» – коэффициент 2.00
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Карпаты Оболонь
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