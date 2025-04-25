26 апреля на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 26 тура Премьер-лиги Украины, в котором «Оболонь» примет «Карпаты». Обе команды продемонстрировали разные результаты в последних играх, и этот матч может стать интересным столкновением для болельщиков.

«Оболонь»

Оболонь находится в нижней части турнирной таблицы, на 12-м месте с 24 очками после 25 туров. В последних матчах команда столкнулась с трудностями в атаке, забив всего 3 гола в последних 5 играх, при этом пропустив 7. Лидер нападения, Олег Слободян, который забил 3 гола в 16 матчах, не может стабильно вносить вклад в результаты команды. Оболонь не выиграла в последних 3 матчах, что отражает еe нестабильную форму.

«Карпаты»

Карпаты расположились на 5-м месте в Премьер-лиге Украины, имея в активе 39 очков после 25 туров. Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 7 последних матчах. За этот период Карпаты забили 10 голов в 5 играх и пропустили всего 3. В последних играх они проявили атакующие качества, особенно Амбросий Чачуа, который забил 8 голов в 26 матчах. Команда уверенно чувствует себя в обороне и в атаке, что делает еe фаворитом на фоне нестабильности Оболони.

Факты о командах

«Оболонь»:

12-е место с 24 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч, пропускает 1.40.

Не выигрывает в последних 4 матчах.

Лидер атаки: Олег Слободян (3 гола).

«Карпаты»:

5-е место с 39 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за матч, пропускает 0.60.

Не проигрывает в последних 7 матчах.

Лидер атаки: Амбросий Чачуа (8 голов).

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Украина. Премьер-лига, 11 тур Карпаты 1 : 0 Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Карпаты»

На основе текущей формы команд, Карпаты выглядят явными фаворитами встречи. Команда стабильно показывает хорошие результаты в последних играх, в том числе в атаке и защите. В свою очередь, Оболонь сталкивается с трудностями в атаке и имеет проблемы в обороне. Однако, игра на домашнем стадионе может добавить мотивации для команды, и она будет стремиться к борьбе за очки.

Вероятно, Карпаты смогут доминировать в атаке, но не стоит исключать, что Оболонь сможет забить, особенно учитывая, что они забивают в последних матчах, несмотря на неудачные результаты.

Рекомендации для ставок