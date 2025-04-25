26 апреля на Центральном стадионе состоится матч 26 тура Премьер-лиги Украины, где ЛНЗ примет Кривбасс. Оба клуба находятся на разных уровнях турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть интересным с учетом текущих форм команд.

«ЛНЗ»

ЛНЗ в текущем сезоне находится на 11-м месте, набрав 26 очков в 25 играх. Команда не может победить в 4 последних матчах, продемонстрировав неустойчивую форму в атаке и обороне. В последних 5 матчах ЛНЗ забивает в среднем 0.6 гола за игру, при этом пропускает 1.2. Лучший бомбардир команды – Мухаррем Яшари с 5 голами в 25 матчах. Несмотря на трудности, ЛНЗ продолжает бороться за место в середине турнирной таблицы.

«Кривбасс»

Кривбасс занимает 6-е место с 38 очками после 24 туров. Команда набрала хорошую форму и не проигрывает в последних 3 играх. В последних 5 матчах они забивают в среднем 1 гол за игру, пропуская 1 гол в среднем. Лидер атаки, Егор Твердохлиб, с 11 голами в 23 матчах. Кривбасс продолжает бороться за более высокие места в турнирной таблице и при этом демонстрирует сильную оборону.

Факты о командах

«ЛНЗ»:

11-е место в таблице с 26 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч, пропускает 1.2.

Лучший бомбардир: Мухаррем Яшари (5 голов).

Не выигрывает в последних 4 матчах.

«Кривбасс»:

6-е место в таблице с 38 очками.

В последних 5 играх забивает 1 гол за матч, пропускает 1 гол.

Лучший бомбардир: Егор Твердохлиб (11 голов).

Побеждает в последних 2 выездных матчах.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 1 Забитых мячей 8 0.33 В среднем за матч 2.67 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:1 Украина. Премьер-лига, 11 тур Кривбасс 3 : 1 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 18 тур ЛНЗ 0 : 3 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 3 тур Кривбасс 2 : 0 ЛНЗ

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Кривбасс»

На фоне текущей формы обеих команд, Кривбасс выглядит фаворитом встречи. У команды стабильный состав, сильная атака и хорошая оборона, что дает им преимущество в матче против ЛНЗ, который испытывает проблемы в атаке. Несмотря на это, ЛНЗ может создать проблемы, учитывая, что в последних играх они забивали, несмотря на неудачные результаты.

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