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ЛНЗ - Кривбасс: прогноз на матч 26 тур Украина. Премьер-лига – 26 апреля

25 апреля 2025 14:59
ЛНЗ - Кривбасс
26 апр. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.0
Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.00
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26 апреля на Центральном стадионе состоится матч 26 тура Премьер-лиги Украины, где ЛНЗ примет Кривбасс. Оба клуба находятся на разных уровнях турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть интересным с учетом текущих форм команд.

«ЛНЗ»

ЛНЗ в текущем сезоне находится на 11-м месте, набрав 26 очков в 25 играх. Команда не может победить в 4 последних матчах, продемонстрировав неустойчивую форму в атаке и обороне. В последних 5 матчах ЛНЗ забивает в среднем 0.6 гола за игру, при этом пропускает 1.2. Лучший бомбардир команды – Мухаррем Яшари с 5 голами в 25 матчах. Несмотря на трудности, ЛНЗ продолжает бороться за место в середине турнирной таблицы.

«Кривбасс»

Кривбасс занимает 6-е место с 38 очками после 24 туров. Команда набрала хорошую форму и не проигрывает в последних 3 играх. В последних 5 матчах они забивают в среднем 1 гол за игру, пропуская 1 гол в среднем. Лидер атаки, Егор Твердохлиб, с 11 голами в 23 матчах. Кривбасс продолжает бороться за более высокие места в турнирной таблице и при этом демонстрирует сильную оборону.

Факты о командах

«ЛНЗ»:

  • 11-е место в таблице с 26 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч, пропускает 1.2.
  • Лучший бомбардир: Мухаррем Яшари (5 голов).
  • Не выигрывает в последних 4 матчах.

«Кривбасс»:

  • 6-е место в таблице с 38 очками.
  • В последних 5 играх забивает 1 гол за матч, пропускает 1 гол.
  • Лучший бомбардир: Егор Твердохлиб (11 голов).
  • Побеждает в последних 2 выездных матчах.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
1
Забитых мячей
8
0.33
В среднем за матч
2.67
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
3 : 1
26.10.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
0 : 3
23.02.2024
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Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
2 : 0
13.08.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Кривбасс»

На фоне текущей формы обеих команд, Кривбасс выглядит фаворитом встречи. У команды стабильный состав, сильная атака и хорошая оборона, что дает им преимущество в матче против ЛНЗ, который испытывает проблемы в атаке. Несмотря на это, ЛНЗ может создать проблемы, учитывая, что в последних играх они забивали, несмотря на неудачные результаты.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Кривбасса» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

2.0
Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.00
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Кривбасс ЛНЗ
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