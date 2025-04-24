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«Славия-Мозырь» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

24 апреля 2025 9:38
Славия-Мозырь - Арсенал
25 апр. 2025, пятница 20:45 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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1.75
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
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25 апреля на стадионе «Юность» в Мозыре состоится матч 6 тура белорусской Высшей лиги. Встречаются одна из самых ярких команд старта сезона – «Славия-Мозырь» – и испытывающий трудности «Арсенал». Хозяева идут на серии из четырeх побед, уверенно чувствуют себя дома и стабильно забивают. Гости же продолжают искать свою игру, не выигрывая уже пять матчей подряд. На фоне контрастной формы соперников матч обещает быть односторонним.

«Славия-Мозырь»

Хозяева в отличной форме: 4 победы кряду в чемпионате и 7 матчей подряд с голами. Команда демонстрирует яркий атакующий футбол – 12 мячей в 5 последних матчах, в среднем 2.4 за игру. Пропускает «Славия» редко – всего 4 гола за этот же отрезок (0.8 в среднем), что подчeркивает сбалансированность состава. Особенно уверенно коллектив действует дома: уверенные победы над «Динамо Минск» (3:0) и «Молодечно» (4:1) говорят сами за себя. В нынешнем виде «Славия» – один из главных претендентов на борьбу за медали.

«Арсенал»

Команда из Дзержинска пока выглядит нестабильно и занимает место в нижней части таблицы. После 5 туров – ни одной победы в последних пяти матчах. В атаке есть проблески (5 голов за 5 игр, в среднем 1.0), но оборона проваливается слишком часто – 8 пропущенных мячей за этот же период, в среднем 1.6 за игру. Особенно слабым выглядит выездной «Арсенал»: недавнее поражение 0:3 от «Немана» подчeркивает уязвимость команды против более организованных соперников. Забивает коллектив в 6 из 8 последних матчей, но стабильно пропускает почти в каждой игре.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 2.4 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

«Арсенал»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне

Личные встречи
20% (1)
60% (3)
20% (1)
8
Забитых мячей
6
1.6
В среднем за матч
1.2
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
25.04.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
22.10.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Арсенал
3 : 2
26.06.2022
Славия-Мозырь

Прогноз на матч

«Славия-Мозырь» входит в матч в статусе явного фаворита. Атака в отличной форме, защита надeжна, а домашний фактор только усиливает преимущество. У «Арсенала» проблемы в организации, особенно при обороне на выезде. Исходя из текущей формы и статистики, ожидается уверенная победа хозяев с высокой вероятностью, что они забьют как минимум дважды.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Славии-Мозырь» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Арсенал Славия-Мозырь
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