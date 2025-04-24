25 апреля на стадионе «Юность» в Мозыре состоится матч 6 тура белорусской Высшей лиги. Встречаются одна из самых ярких команд старта сезона – «Славия-Мозырь» – и испытывающий трудности «Арсенал». Хозяева идут на серии из четырeх побед, уверенно чувствуют себя дома и стабильно забивают. Гости же продолжают искать свою игру, не выигрывая уже пять матчей подряд. На фоне контрастной формы соперников матч обещает быть односторонним.

«Славия-Мозырь»

Хозяева в отличной форме: 4 победы кряду в чемпионате и 7 матчей подряд с голами. Команда демонстрирует яркий атакующий футбол – 12 мячей в 5 последних матчах, в среднем 2.4 за игру. Пропускает «Славия» редко – всего 4 гола за этот же отрезок (0.8 в среднем), что подчeркивает сбалансированность состава. Особенно уверенно коллектив действует дома: уверенные победы над «Динамо Минск» (3:0) и «Молодечно» (4:1) говорят сами за себя. В нынешнем виде «Славия» – один из главных претендентов на борьбу за медали.

«Арсенал»

Команда из Дзержинска пока выглядит нестабильно и занимает место в нижней части таблицы. После 5 туров – ни одной победы в последних пяти матчах. В атаке есть проблески (5 голов за 5 игр, в среднем 1.0), но оборона проваливается слишком часто – 8 пропущенных мячей за этот же период, в среднем 1.6 за игру. Особенно слабым выглядит выездной «Арсенал»: недавнее поражение 0:3 от «Немана» подчeркивает уязвимость команды против более организованных соперников. Забивает коллектив в 6 из 8 последних матчей, но стабильно пропускает почти в каждой игре.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

Побеждает в 4 матчах подряд

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.4 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

«Арсенал»

Не выигрывает 5 матчей подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне

Личные встречи 20% (1) 60% (3) 20% (1) 8 Забитых мячей 6 1.6 В среднем за матч 1.2 3:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 6 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Арсенал Беларусь. Высшая лига, 21 тур Арсенал 1 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 6 тур Славия-Мозырь 3 : 0 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Арсенал 3 : 2 Славия-Мозырь

Прогноз на матч

«Славия-Мозырь» входит в матч в статусе явного фаворита. Атака в отличной форме, защита надeжна, а домашний фактор только усиливает преимущество. У «Арсенала» проблемы в организации, особенно при обороне на выезде. Исходя из текущей формы и статистики, ожидается уверенная победа хозяев с высокой вероятностью, что они забьют как минимум дважды.

Рекомендованные ставки