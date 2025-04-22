23 апреля в Москве на стадионе «Родины» пройдет матч Второй лиги А, в котором местная команда примет «Кубань». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся улучшить положение. «Родина-2» демонстрирует уверенный футбол в последних турах, тогда как «Кубань» переживает игровой спад и испытывает трудности в обороне.

«Родина-2»

Молодeжный коллектив из Москвы уверенно проводит весеннюю часть сезона. Команда не проигрывает в трeх последних матчах и уверенно чувствует себя дома, где победила «Челябинск» (2:0) и «Спартак Кострома» (2:1). «Родина-2» показывает сбалансированную игру: в последних 5 турах команда забила 5 голов и пропустила 6.

Средняя результативность команды – 1.00 гол за матч, а пропускает она примерно 1.20, что говорит о склонности к открытым матчам. Также стоит отметить, что коллектив уверенно стартует в матчах и часто реализует свои моменты в первом тайме. Основное преимущество – физическая готовность и агрессивная игра в центре поля.

«Кубань»

Краснодарский клуб не может выйти из кризиса: в трeх последних матчах команда не побеждает, а в двух из них проигрывает с крупным счeтом. Разгром от «Ленинградца» (0:4) стал кульминацией проблем в обороне. За последние 5 туров «Кубань» пропустила 10 мячей – это один из худших показателей в лиге.

В атаке команда не безнадeжна – те же 5 голов за 5 игр, что и у соперника. Однако на фоне провалов в защите это выглядит недостаточно весомо. Особенно плохо коллектив играет на выезде, где часто теряет очки даже против команд из нижней части таблицы. В текущей форме «Кубань» вряд ли сможет навязать устойчивую борьбу мотивированной «Родине-2».

Факты о командах

«Родина-2»:

Не проигрывает в 3 матчах подряд

Победа над «Челябинском» и ничья с «Ленинградцем»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

Пропускает 1.20 гола за игру

«Кубань»:

Без побед в 3 турах

Пропущено 10 голов за последние 5 матчей

В среднем 1.00 гола за матч в атаке

В среднем 2.00 гола за матч в обороне

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Родина-2 0 : 1 Кубань

Прогноз на матч «Родина-2» – «Кубань»

Судя по текущей форме, мотивации и качеству игры, «Родина-2» выглядит фаворитом встречи. Молодeжная команда играет дома уверенно, тогда как «Кубань» теряет очки и выглядит уязвимо, особенно в защите. Москвичи способны навязать темп и воспользоваться слабой обороной соперника.

Оптимальный вариант – ставка на победу хозяев. Также разумно рассмотреть вариант с индивидуальным тоталом «Родины-2» или ставку на результативную игру с обеих сторон.

Ставки на матч