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«Родина-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.88

22 апреля 2025 12:29
Родина-2 - Кубань
23 апр. 2025, среда 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
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1.88
Победа «Родины-2» – коэффициент 1.88
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23 апреля в Москве на стадионе «Родины» пройдет матч Второй лиги А, в котором местная команда примет «Кубань». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся улучшить положение. «Родина-2» демонстрирует уверенный футбол в последних турах, тогда как «Кубань» переживает игровой спад и испытывает трудности в обороне.

«Родина-2»

Молодeжный коллектив из Москвы уверенно проводит весеннюю часть сезона. Команда не проигрывает в трeх последних матчах и уверенно чувствует себя дома, где победила «Челябинск» (2:0) и «Спартак Кострома» (2:1). «Родина-2» показывает сбалансированную игру: в последних 5 турах команда забила 5 голов и пропустила 6.

Средняя результативность команды – 1.00 гол за матч, а пропускает она примерно 1.20, что говорит о склонности к открытым матчам. Также стоит отметить, что коллектив уверенно стартует в матчах и часто реализует свои моменты в первом тайме. Основное преимущество – физическая готовность и агрессивная игра в центре поля.

«Кубань»

Краснодарский клуб не может выйти из кризиса: в трeх последних матчах команда не побеждает, а в двух из них проигрывает с крупным счeтом. Разгром от «Ленинградца» (0:4) стал кульминацией проблем в обороне. За последние 5 туров «Кубань» пропустила 10 мячей – это один из худших показателей в лиге.

В атаке команда не безнадeжна – те же 5 голов за 5 игр, что и у соперника. Однако на фоне провалов в защите это выглядит недостаточно весомо. Особенно плохо коллектив играет на выезде, где часто теряет очки даже против команд из нижней части таблицы. В текущей форме «Кубань» вряд ли сможет навязать устойчивую борьбу мотивированной «Родине-2».

Факты о командах

«Родина-2»:

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • Победа над «Челябинском» и ничья с «Ленинградцем»
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает 1.20 гола за игру

«Кубань»:

  • Без побед в 3 турах
  • Пропущено 10 голов за последние 5 матчей
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке
  • В среднем 2.00 гола за матч в обороне

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Родина-2
0 : 1
23.04.2025
Кубань

Прогноз на матч «Родина-2» – «Кубань»

Судя по текущей форме, мотивации и качеству игры, «Родина-2» выглядит фаворитом встречи. Молодeжная команда играет дома уверенно, тогда как «Кубань» теряет очки и выглядит уязвимо, особенно в защите. Москвичи способны навязать темп и воспользоваться слабой обороной соперника.

Оптимальный вариант – ставка на победу хозяев. Также разумно рассмотреть вариант с индивидуальным тоталом «Родины-2» или ставку на результативную игру с обеих сторон.

Ставки на матч

  • Победа «Родины-2» – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Родины-2» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00

1.88
Победа «Родины-2» – коэффициент 1.88
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Кубань Родина-2
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