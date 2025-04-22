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«Спартак» Кострома – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

22 апреля 2025 12:38
Спартак К - Машук-КМВ
23 апр. 2025, среда 19:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
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1.85
Победа «Спартака» Кострома – коэффициент 1.85
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23 апреля в Костроме пройдeт один из центральных матчей тура Второй лиги А. Местный «Спартак» принимает «Машук-КМВ» – команды, находящиеся в хорошем тонусе и ведущие борьбу за верхнюю часть таблицы. Гости показывают одну из лучших оборонительных линий последних недель, но костромичи стабильно забивают и демонстрируют атакующий футбол на своeм поле.

«Спартак Кострома»

«Спартак Кострома» находится в отличной форме и не проигрывает четыре тура подряд. Команда не просто набирает очки, но делает это результативно: 10 мячей в пяти последних матчах. Средняя результативность – 2 гола за игру, что является лучшим показателем в группе за этот период. Особенно уверенно «Спартак» выступает дома: победы над «Волгарeм» (4:1) и «Челябинском» (3:1) – показатель зрелой и мощной атаки.

Но оборона команды не безупречна. В тех же пяти турах коллектив пропустил пять мячей, и в целом защита не отличается стабильностью. Однако мощная форма атакующей тройки делает клуб одним из самых зрелищных в группе.

«Машук-КМВ»

Пятигорский «Машук-КМВ» взял курс на прагматичный футбол. В последних четырeх матчах команда не пропускает ни одного мяча, а три последних встречи завершились нулевыми ничьими. Команда отдала приоритет надeжности, сделав ставку на плотную игру в центре и сдерживание темпа.

Тем не менее, атака не исчезла полностью. В 5 последних турах «Машук» забил 7 мячей – все они пришлись на первую половину этого отрезка. Это говорит о том, что команда способна реализовывать моменты, но всe больше концентрируется на сохранении нуля у своих ворот.

Факты о командах

«Спартак Кострома»:

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 1.00 гола за игру

«Машук-КМВ»:

  • Не пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Три ничьи подряд (все – 0:0)

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Спартак К
2 : 1
23.04.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
0 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Машук-КМВ»

Обе команды демонстрируют разные подходы: костромичи полагаются на результативность, а «Машук» – на оборону. Вероятно, хозяева пойдут в атаку с первых минут, но столкнутся с организованной и глубокой обороной. Тем не менее, учитывая домашнюю форму и высокий атакующий темп «Спартака», хотя бы один гол они забить обязаны. Гостям же будет непросто вскрыть оборону соперника, особенно в выездных условиях.

Ставки на матч

  • Победа «Спартака Кострома» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Спартака Кострома» больше 1 – коэффициент 1.92
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.83
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.87

1.85
Победа «Спартака» Кострома – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ Спартак К
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