23 апреля в Костроме пройдeт один из центральных матчей тура Второй лиги А. Местный «Спартак» принимает «Машук-КМВ» – команды, находящиеся в хорошем тонусе и ведущие борьбу за верхнюю часть таблицы. Гости показывают одну из лучших оборонительных линий последних недель, но костромичи стабильно забивают и демонстрируют атакующий футбол на своeм поле.

«Спартак Кострома»

«Спартак Кострома» находится в отличной форме и не проигрывает четыре тура подряд. Команда не просто набирает очки, но делает это результативно: 10 мячей в пяти последних матчах. Средняя результативность – 2 гола за игру, что является лучшим показателем в группе за этот период. Особенно уверенно «Спартак» выступает дома: победы над «Волгарeм» (4:1) и «Челябинском» (3:1) – показатель зрелой и мощной атаки.

Но оборона команды не безупречна. В тех же пяти турах коллектив пропустил пять мячей, и в целом защита не отличается стабильностью. Однако мощная форма атакующей тройки делает клуб одним из самых зрелищных в группе.

«Машук-КМВ»

Пятигорский «Машук-КМВ» взял курс на прагматичный футбол. В последних четырeх матчах команда не пропускает ни одного мяча, а три последних встречи завершились нулевыми ничьими. Команда отдала приоритет надeжности, сделав ставку на плотную игру в центре и сдерживание темпа.

Тем не менее, атака не исчезла полностью. В 5 последних турах «Машук» забил 7 мячей – все они пришлись на первую половину этого отрезка. Это говорит о том, что команда способна реализовывать моменты, но всe больше концентрируется на сохранении нуля у своих ворот.

Факты о командах

«Спартак Кострома»:

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает 1.00 гола за игру

«Машук-КМВ»:

Не пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру

Пропускает 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Три ничьи подряд (все – 0:0)

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 1 1.67 В среднем за матч 0.33 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Спартак К 2 : 1 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур Машук-КМВ 0 : 2 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур Спартак К 1 : 0 Машук-КМВ

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Машук-КМВ»

Обе команды демонстрируют разные подходы: костромичи полагаются на результативность, а «Машук» – на оборону. Вероятно, хозяева пойдут в атаку с первых минут, но столкнутся с организованной и глубокой обороной. Тем не менее, учитывая домашнюю форму и высокий атакующий темп «Спартака», хотя бы один гол они забить обязаны. Гостям же будет непросто вскрыть оборону соперника, особенно в выездных условиях.

Ставки на матч