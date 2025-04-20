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«Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля 2025 9:14
Аль-Иттихад - Аль-Иттифак
21 апр. 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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1.8
Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.80
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21 апреля 2025 года на стадионе Prince Abdullah al-Faisal в Джидде состоится дерби Саудовской Аравии между «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак». Этот матч обещает быть интересным и напряженным, учитывая текущую форму команд и их амбиции в чемпионате. Встречаются два клуба, стремящихся к высоким результатам, но с разной динамикой в последних играх.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» занимает 1-е место в таблице Саудовской высшей лиги с 65 очками после 28 туров. В последних матчах команда продемонстрировала хорошие результаты, несмотря на поражение в последней игре от «Аль-Фатеха» (0:2). В целом, «Аль-Иттихад» остаeтся лидером турнира и обладает лучшей атакой, забив 77 голов за 28 матчей. Карим Бензема, лучший бомбардир команды с 19 голами, продолжает быть ключевым игроком.

Команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей, что свидетельствует о еe стабильности. Однако несмотря на высокую результативность, «Аль-Иттихад» пропускает в 17 из 19 последних матчей, что может стать проблемой против сильного атакующего соперника.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 7-е место в турнирной таблице с 40 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, и в последних 5 играх забивает 3 гола и пропускает 5. «Аль-Иттифак» имеет сильную оборону, пропуская в среднем 1 гол за игру, однако атакующая линия не всегда эффективна. Лучший бомбардир команды, Джорджиньо Вейналдум, забил 11 голов в 32 матчах.

В последней игре «Аль-Иттифак» победил «Аль-Рияд» (1:0), что добавляет уверенности в их способности побеждать в дерби, несмотря на текущие сложности. «Аль-Иттифак» не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей, что даeт им шанс на успех в предстоящем матче.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • Занимает 1-е место с 65 очками после 28 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 1.40.
  • Лучший бомбардир – Карим Бензема, 19 голов.
  • Не проигрывает в 11 из последних 13 матчей.

«Аль-Иттифак»

  • Занимает 7-е место с 40 очками после 28 туров.
  • В последних 5 играх забивает 3 гола и пропускает 5.
  • Лучший бомбардир – Джорджиньо Вейналдум, 11 голов.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах и в 5 из 7 последних выездных играх.

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
8
Забитых мячей
8
2
В среднем за матч
2
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
3 : 2
21.04.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
0 : 4
30.11.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
0 : 5
10.05.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
24.11.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттихад» очевидный фаворит матча, учитывая их текущую форму и лидерство в турнире. Однако «Аль-Иттифак» не уступает в последних матчах и может доставить проблемы сопернику, особенно в защите. «Аль-Иттихад» имеет значительное преимущество в атаке, но их оборона остаeтся уязвимой, что может позволить «Аль-Иттифак» забить.

Ожидаем, что «Аль-Иттихад» победит, но матч будет довольно результативным, с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихад» больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.8
Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.80
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Иттихад
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