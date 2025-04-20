21 апреля 2025 года на стадионе Prince Abdullah al-Faisal в Джидде состоится дерби Саудовской Аравии между «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак». Этот матч обещает быть интересным и напряженным, учитывая текущую форму команд и их амбиции в чемпионате. Встречаются два клуба, стремящихся к высоким результатам, но с разной динамикой в последних играх.
«Аль-Иттихад»
«Аль-Иттихад» занимает 1-е место в таблице Саудовской высшей лиги с 65 очками после 28 туров. В последних матчах команда продемонстрировала хорошие результаты, несмотря на поражение в последней игре от «Аль-Фатеха» (0:2). В целом, «Аль-Иттихад» остаeтся лидером турнира и обладает лучшей атакой, забив 77 голов за 28 матчей. Карим Бензема, лучший бомбардир команды с 19 голами, продолжает быть ключевым игроком.
Команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей, что свидетельствует о еe стабильности. Однако несмотря на высокую результативность, «Аль-Иттихад» пропускает в 17 из 19 последних матчей, что может стать проблемой против сильного атакующего соперника.
«Аль-Иттифак»
«Аль-Иттифак» занимает 7-е место в турнирной таблице с 40 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, и в последних 5 играх забивает 3 гола и пропускает 5. «Аль-Иттифак» имеет сильную оборону, пропуская в среднем 1 гол за игру, однако атакующая линия не всегда эффективна. Лучший бомбардир команды, Джорджиньо Вейналдум, забил 11 голов в 32 матчах.
В последней игре «Аль-Иттифак» победил «Аль-Рияд» (1:0), что добавляет уверенности в их способности побеждать в дерби, несмотря на текущие сложности. «Аль-Иттифак» не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей, что даeт им шанс на успех в предстоящем матче.
Факты о командах:
«Аль-Иттихад»
- Занимает 1-е место с 65 очками после 28 туров.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 1.40.
- Лучший бомбардир – Карим Бензема, 19 голов.
- Не проигрывает в 11 из последних 13 матчей.
«Аль-Иттифак»
- Занимает 7-е место с 40 очками после 28 туров.
- В последних 5 играх забивает 3 гола и пропускает 5.
- Лучший бомбардир – Джорджиньо Вейналдум, 11 голов.
- Не проигрывает в 3 последних матчах и в 5 из 7 последних выездных играх.
Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»
«Аль-Иттихад» очевидный фаворит матча, учитывая их текущую форму и лидерство в турнире. Однако «Аль-Иттифак» не уступает в последних матчах и может доставить проблемы сопернику, особенно в защите. «Аль-Иттихад» имеет значительное преимущество в атаке, но их оборона остаeтся уязвимой, что может позволить «Аль-Иттифак» забить.
Ожидаем, что «Аль-Иттихад» победит, но матч будет довольно результативным, с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Иттихад» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Аль-Иттихад» больше 2.5 – коэффициент 2.10