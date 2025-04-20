21 апреля 2025 года на стадионе Prince Abdullah al-Faisal в Джидде состоится дерби Саудовской Аравии между «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак». Этот матч обещает быть интересным и напряженным, учитывая текущую форму команд и их амбиции в чемпионате. Встречаются два клуба, стремящихся к высоким результатам, но с разной динамикой в последних играх.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» занимает 1-е место в таблице Саудовской высшей лиги с 65 очками после 28 туров. В последних матчах команда продемонстрировала хорошие результаты, несмотря на поражение в последней игре от «Аль-Фатеха» (0:2). В целом, «Аль-Иттихад» остаeтся лидером турнира и обладает лучшей атакой, забив 77 голов за 28 матчей. Карим Бензема, лучший бомбардир команды с 19 голами, продолжает быть ключевым игроком.

Команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей, что свидетельствует о еe стабильности. Однако несмотря на высокую результативность, «Аль-Иттихад» пропускает в 17 из 19 последних матчей, что может стать проблемой против сильного атакующего соперника.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 7-е место в турнирной таблице с 40 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, и в последних 5 играх забивает 3 гола и пропускает 5. «Аль-Иттифак» имеет сильную оборону, пропуская в среднем 1 гол за игру, однако атакующая линия не всегда эффективна. Лучший бомбардир команды, Джорджиньо Вейналдум, забил 11 голов в 32 матчах.

В последней игре «Аль-Иттифак» победил «Аль-Рияд» (1:0), что добавляет уверенности в их способности побеждать в дерби, несмотря на текущие сложности. «Аль-Иттифак» не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей, что даeт им шанс на успех в предстоящем матче.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

Занимает 1-е место с 65 очками после 28 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 1.40.

Лучший бомбардир – Карим Бензема, 19 голов.

Не проигрывает в 11 из последних 13 матчей.

«Аль-Иттифак»

Занимает 7-е место с 40 очками после 28 туров.

В последних 5 играх забивает 3 гола и пропускает 5.

Лучший бомбардир – Джорджиньо Вейналдум, 11 голов.

Не проигрывает в 3 последних матчах и в 5 из 7 последних выездных играх.

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 8 Забитых мячей 8 2 В среднем за матч 2 4:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Иттихад 3 : 2 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Иттифак 0 : 4 Аль-Иттихад Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Аль-Иттихад 0 : 5 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Иттифак 1 : 1 Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттихад» очевидный фаворит матча, учитывая их текущую форму и лидерство в турнире. Однако «Аль-Иттифак» не уступает в последних матчах и может доставить проблемы сопернику, особенно в защите. «Аль-Иттихад» имеет значительное преимущество в атаке, но их оборона остаeтся уязвимой, что может позволить «Аль-Иттифак» забить.

Ожидаем, что «Аль-Иттихад» победит, но матч будет довольно результативным, с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок: