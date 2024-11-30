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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад: обзор матча 30 ноября 2024
Аль-Иттифак
30.11.2024, суббота, 17:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
35'
Н. Канте
53'
К. Бензема
66'
У. Ауа
70'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
84'
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
С. Бергвейн
Замена
А. Радиф
️️️️
Д. Грей
82'
81'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
У. Ауа
78'
Желтая карточка
Фабиньо
74'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
К. Бензема
70'
ГОЛ! 0:4!
С. Бергвейн
Пас отдал
К. Бензема
66'
ГОЛ! 0:3!
У. Ауа
Пас отдал
С. Бергвейн
Замена
Витиньо
️️️️
С. Фофана
64'
Замена
А. Медран
️️️️
А. Аль-Малки
57'
Желтая карточка
А. Хатиб
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
46'
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
А. Саид
Желтая карточка
М. Аль-Олаян
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Канте
Пас отдал
К. Бензема
17'
Желтая карточка
М. Митай
Желтая карточка
А. Аль-Малки
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-3-1-2
1
Родак
61
Аль-Отаиб
70
Хатиб
3
Маду
33
Аль-Олаян
88
Аль-Малки
23
Вейналдум
42
Фофана
10
Грей
9
Дембеле
9
Экамби
3-3-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
2
Митай
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
77
Саид
10
Ауа
34
Бергвейн
9
Бензема
88
Аль-Малки
10
Медран
10
Медран
88
Аль-Малки
42
Фофана
11
Витиньо
11
Витиньо
42
Фофана
10
Грей
21
Радиф
21
Радиф
10
Грей
10
Ауа
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
10
Ауа
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
77
Саид
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
77
Саид
9
Бензема
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Бензема
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Иттихад
3
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
4
Количество передач
443
591
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Главный судья:
Sami Ahmed Al-Jurays, Saudi Arabia
Стадион:
EGO Stadium, Dammam
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