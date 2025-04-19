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Ингулец - ЛНЗ: прогноз на матч 25 тур Украина. Премьер-лига – 20 апреля

19 апреля 2025 15:40
Ингулец - ЛНЗ
20 апр. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
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2.05
Победа «Ингулец» – коэффициент 2.05
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20 апреля 2025 года на стадионе Ника в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Ингулец» и «ЛНЗ». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и будут бороться за важные очки в предстоящем поединке, чтобы улучшить свои позиции и избежать попадания в зону вылета.

«Ингулец»

После 23 туров «Ингулец» занимает 16-е место с 16 очками. Команда переживает трудный период и не может победить в последних 3 матчах. В последних 5 играх «Ингулец» забил всего 2 гола и пропустил 4. Атакующие результаты команды оставляют желать лучшего, с одним из самых низких показателей результативности в лиге. Лучший бомбардир клуба – Александр Пятов, который забил 3 гола в 25 матчах. Команда имеет проблемы в атаке, но довольно стабильно защищается, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Однако «Ингулец» продолжает показывать хорошую игру на домашнем стадионе, и предстоящий матч против «ЛНЗ» – шанс для команды вернуться на путь побед.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» после 24 туров набрал 25 очков и занимает 10-е место в таблице. Команда также не в лучшей форме, проигрывая в последних 3 матчах подряд. В последних 5 играх «ЛНЗ» забил 5 голов и пропустил 6, что говорит о слабой защите. Лучший бомбардир команды – Мухаррем Яшари, который забил 5 голов в 24 матчах. Команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. «ЛНЗ» пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах и в целом не может стабильно показывать хорошие результаты на выезде, что подтверждается их проигрышами в последних 3 гостевых встречах.

Факты о командах:

«Ингулец»

  • 16 очков после 23 туров, 16-е место.
  • В последних 5 играх забил 2 гола и пропустил 4.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не может выиграть в 3 последних матчах.

«ЛНЗ»

  • 25 очков после 24 туров, 10-е место.
  • В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 6.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
2 : 0
20.10.2024
Ингулец

Прогноз на матч «Ингулец» – «ЛНЗ»

«Ингулец» находится в трудной ситуации, но имеет шанс использовать домашнее преимущество для того, чтобы взять три очка в предстоящем матче. В то же время «ЛНЗ» также не находится в лучшей форме, особенно в гостевых матчах, и имеет проблемы как в атаке, так и в защите. Несмотря на небольшое преимущество «Ингулца» на домашнем стадионе, матч обещает быть напряженным и не самым результативным.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Ингулец» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ингулец» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.15

2.05
Победа «Ингулец» – коэффициент 2.05
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Ингулец
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