18 апреля в Саудовской Аравии состоится матч между командами «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср», который пройдет на стадионе Prince Mohamed bin Fahd. Это встреча 28 тура Высшей лиги, в которой обе команды будут стремиться к важным очкам в борьбе за высокие места в таблице.
«Аль-Кадисия»
«Аль-Кадисия» занимает 5 место в турнирной таблице с 52 очками после 27 матчей. В последних играх команда не смогла добиться победы в 4 из 5 матчей, что заставляет задуматься о ее текущей форме. Лучший бомбардир команды – Хулиан Киньонес, который забил 21 гол в 28 матчах текущего сезона. Несмотря на атакующую мощь, защита «Аль-Кадисия» оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1 гол за матч. В последних играх «Аль-Кадисия» не показала стабильности, однако на своем поле она все же может составить конкуренцию сильным соперникам.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» в текущем сезоне занимает 3 место с 57 очками после 27 матчей. Команда продемонстрировала отличные результаты, выиграв 3 последних матча подряд. В составе «Аль-Наср» выделяется Криштиану Роналду, который забил 32 гола в 35 матчах и является главным оружием своей команды. Хотя «Аль-Наср» показывает отличные результаты в атаке, защита команды также пропускает в среднем 1 гол за матч. Тем не менее, в этой встрече «Аль-Наср» по-прежнему будет фаворитом, благодаря своей атакующей мощи и большому количеству побед в последних играх.
Факты о командах
«Аль-Кадисия»
- Занимает 5 место с 52 очками после 27 матчей.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1 гол.
- Хулиан Киньонес – лучший бомбардир команды (21 гол).
- Не может выиграть в 4 последних матчах.
«Аль-Наср»
- Занимает 3 место с 57 очками после 27 матчей.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч и пропускает 1 гол.
- Криштиану Роналду – лучший бомбардир команды (32 гола).
- Побеждает в 3 последних матчах подряд.
Прогноз на матч
«Аль-Кадисия» будет играть на своем стадионе, что дает ей определенные преимущества, так как она не проигрывает в 7 последних домашних матчах. Тем не менее, «Аль-Наср», обладая лучшими игроками в атаке, включая Роналду, выглядит более сильным соперником и способен воспользоваться слабиной в обороне «Аль-Кадисия». Ожидаем, что «Аль-Наср» одержит победу, но также вероятность того, что обе команды забьют, остается высокой.
Рекомендованные ставки
- Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Аль-Наср» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15