18 апреля в Саудовской Аравии состоится матч между командами «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср», который пройдет на стадионе Prince Mohamed bin Fahd. Это встреча 28 тура Высшей лиги, в которой обе команды будут стремиться к важным очкам в борьбе за высокие места в таблице.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» занимает 5 место в турнирной таблице с 52 очками после 27 матчей. В последних играх команда не смогла добиться победы в 4 из 5 матчей, что заставляет задуматься о ее текущей форме. Лучший бомбардир команды – Хулиан Киньонес, который забил 21 гол в 28 матчах текущего сезона. Несмотря на атакующую мощь, защита «Аль-Кадисия» оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1 гол за матч. В последних играх «Аль-Кадисия» не показала стабильности, однако на своем поле она все же может составить конкуренцию сильным соперникам.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» в текущем сезоне занимает 3 место с 57 очками после 27 матчей. Команда продемонстрировала отличные результаты, выиграв 3 последних матча подряд. В составе «Аль-Наср» выделяется Криштиану Роналду, который забил 32 гола в 35 матчах и является главным оружием своей команды. Хотя «Аль-Наср» показывает отличные результаты в атаке, защита команды также пропускает в среднем 1 гол за матч. Тем не менее, в этой встрече «Аль-Наср» по-прежнему будет фаворитом, благодаря своей атакующей мощи и большому количеству побед в последних играх.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Занимает 5 место с 52 очками после 27 матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1 гол.

Хулиан Киньонес – лучший бомбардир команды (21 гол).

Не может выиграть в 4 последних матчах.

«Аль-Наср»

Занимает 3 место с 57 очками после 27 матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч и пропускает 1 гол.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир команды (32 гола).

Побеждает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур Аль-Кадисия 2 : 1 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур Аль-Наср 1 : 2 Аль-Кадисия

Прогноз на матч

«Аль-Кадисия» будет играть на своем стадионе, что дает ей определенные преимущества, так как она не проигрывает в 7 последних домашних матчах. Тем не менее, «Аль-Наср», обладая лучшими игроками в атаке, включая Роналду, выглядит более сильным соперником и способен воспользоваться слабиной в обороне «Аль-Кадисия». Ожидаем, что «Аль-Наср» одержит победу, но также вероятность того, что обе команды забьют, остается высокой.

Рекомендованные ставки