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«Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

18 апреля 2025 17:00
Аль-Кадисия - Аль-Наср
18 апр. 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
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1.85
Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.85
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18 апреля в Саудовской Аравии состоится матч между командами «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср», который пройдет на стадионе Prince Mohamed bin Fahd. Это встреча 28 тура Высшей лиги, в которой обе команды будут стремиться к важным очкам в борьбе за высокие места в таблице.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» занимает 5 место в турнирной таблице с 52 очками после 27 матчей. В последних играх команда не смогла добиться победы в 4 из 5 матчей, что заставляет задуматься о ее текущей форме. Лучший бомбардир команды – Хулиан Киньонес, который забил 21 гол в 28 матчах текущего сезона. Несмотря на атакующую мощь, защита «Аль-Кадисия» оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1 гол за матч. В последних играх «Аль-Кадисия» не показала стабильности, однако на своем поле она все же может составить конкуренцию сильным соперникам.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» в текущем сезоне занимает 3 место с 57 очками после 27 матчей. Команда продемонстрировала отличные результаты, выиграв 3 последних матча подряд. В составе «Аль-Наср» выделяется Криштиану Роналду, который забил 32 гола в 35 матчах и является главным оружием своей команды. Хотя «Аль-Наср» показывает отличные результаты в атаке, защита команды также пропускает в среднем 1 гол за матч. Тем не менее, в этой встрече «Аль-Наср» по-прежнему будет фаворитом, благодаря своей атакующей мощи и большому количеству побед в последних играх.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Занимает 5 место с 52 очками после 27 матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Хулиан Киньонес – лучший бомбардир команды (21 гол).
  • Не может выиграть в 4 последних матчах.

«Аль-Наср»

  • Занимает 3 место с 57 очками после 27 матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Криштиану Роналду – лучший бомбардир команды (32 гола).
  • Побеждает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
18.04.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
1 : 2
22.11.2024
Аль-Кадисия

Прогноз на матч

«Аль-Кадисия» будет играть на своем стадионе, что дает ей определенные преимущества, так как она не проигрывает в 7 последних домашних матчах. Тем не менее, «Аль-Наср», обладая лучшими игроками в атаке, включая Роналду, выглядит более сильным соперником и способен воспользоваться слабиной в обороне «Аль-Кадисия». Ожидаем, что «Аль-Наср» одержит победу, но также вероятность того, что обе команды забьют, остается высокой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Аль-Наср» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15

1.85
Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Кадисия
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