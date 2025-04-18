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«Молодечно» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1

18 апреля 2025 16:00
Молодечно - Витебск
19 апр. 2025, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 5 тур
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2.1
Победа «Витебска» – коэффициент 2.10
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в то время как «Витебск» имеет стабильные результаты и может рассчитывать на очки в этом матче.

«Молодечно»

После четырeх туров команда из Молодечно не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Из-за плохих результатов команда имеет негативную разницу голов, забив всего 3 мяча и пропустив 13. Молодечно не выигрывает в последних 7 матчах, и на данном этапе выглядит как явный аутсайдер турнира. На своeм поле команда также не продемонстрировала стабильности, и вряд ли сможет составить конкуренцию Витебску, учитывая текущие проблемы в атаке и обороне.

Несмотря на плохие результаты, у команды есть лидер в лице Дмитрия Вашкевича, который стал лучшим бомбардиром с 2 мячами в 4 матчах. Однако проблемы в защите и низкая результативность в атаке продолжают быть головной болью для тренерского штаба.

«Витебск»

Команда из Витебска набрала 4 очка в первых 4 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице. Витебск, несмотря на нестабильные результаты на выезде, показывает неплохую форму в атаке. В последних пяти играх команда забила 6 голов, но также пропустила 9. Главный бомбардир команды Михаил Башилов, с 2 мячами, является основной атакующей фигурой.

Витебск показывает более высокую организацию игры по сравнению с Молодечно и более высокие шансы на победу. Витебск забивает в последних 3 играх подряд и может рассчитывать на 3 очка в предстоящем поединке, особенно учитывая проблемы соперника в обороне.

Факты о командах

«Молодечно»

  • Не набирает очков в последних 4 играх.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Молодечно не побеждает в 7 последних матчах.

«Витебск»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Витебск забивает в 3 последних матчах подряд.
  • Не выигрывает в последних 5 выездных играх.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Молодечно
0 : 4
19.04.2025
Витебск

Прогноз на матч «Молодечно»«Витебск»

Молодечно вряд ли сможет одержать победу в этом матче. Команда испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне, и едва ли сможет составить конкуренцию Витебску, который, несмотря на нестабильность на выезде, всe же имеет лучшие показатели. Витебск будет фаворитом этого поединка, и наиболее вероятный исход – победа гостей. Однако стоит ожидать, что команда из Витебска забьeт не более двух голов в этом матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Витебска» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Оба команды не забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Молодечно» меньше 1.5 – коэффициент 1.80

2.1
Победа «Витебска» – коэффициент 2.10
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Витебск Молодечно
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