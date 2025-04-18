«ПСЖ» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.25

19 апреля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором ПСЖ примет «Гавр». Для парижан это ещe один шаг к очередному чемпионству, а для гостей – борьба за выживание. В предстоящем матче «ПСЖ» будет явным фаворитом, учитывая текущую форму команд и разницу в классе.

«ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1. В последних матчах команда не испытывает серьeзных проблем: победы, уверенная игра в атаке и контроль на поле. После 28 туров парижане набрали 74 очка, занимая 1-е место, и не проигрывают в последних 9 матчах турнира. В последних 5 играх ПСЖ забил 16 голов, но и пропустил 7. Важный момент: парижане сохраняют одну из лучших атак в чемпионате с 80 забитыми мячами, но часто допускают по одному-двум голам в своих ворота. Усман Дембеле с 32 голами продолжает быть лидером атаки.

«Гавр»

«Гавр» ведет борьбу за выживание, занимая 16-е место с 27 очками. Последние результаты команды оставляют желать лучшего: 4 поражения подряд, в том числе разгром от «Ренна» (1:5). Команда продолжает забивать – 9 голов в последних 5 играх, но и пропускает очень много – 12 голов за тот же период. Абдулайе Туре, забивший 8 голов в 23 матчах, – главный источник атакующих угроз для команды. Однако, несмотря на атакующие усилия, команда испытывает серьeзные проблемы в обороне, что, вероятно, сыграет ключевую роль в матче против одного из лучших атакующих коллективов Франции.

Факты о командах

«ПСЖ»

В последних 5 играх: 4 победы, 1 ничья

В среднем 3.20 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Лучший бомбардир: Усман Дембеле – 32 гола в 42 матчах

ПСЖ забивает в 14 последних матчах

«Гавр»

В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

В среднем 1.80 гола за игру, 2.40 – пропущенных

Лучший бомбардир: Абдулайе Туре – 8 голов в 23 матчах

Гавр пропускает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи 86% (6) 14% (1) 0% (0) 19 Забитых мячей 6 2.71 В среднем за матч 0.86 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 3:3 Франция. Лига 1, 30 тур ПСЖ 2 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 1 тур Гавр 1 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 31 тур ПСЖ 3 : 3 Гавр Франция. Лига 1, 14 тур Гавр 0 : 2 ПСЖ Товарищеские матчи, ПСЖ 2 : 0 Гавр Франция. Лига 1, 32 тур ПСЖ 3 : 0 Гавр Франция. Лига 1, 14 тур Гавр 1 : 3 ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Гавр»

«ПСЖ» выглядит явным фаворитом встречи. Команда находится в отличной форме и вряд ли допустит осечку в матче с аутсайдером Лиги 1. «Гавр», несмотря на свою результативность в атаке, продолжает испытывать проблемы в обороне, и с такой защитой им будет очень тяжело остановить мощное наступление парижан.Ожидается, что «ПСЖ» забьeт несколько голов и возьмeт три очка. «Гавр» вряд ли сможет оказать серьeзное сопротивление на выезде, но имеет шанс забить, учитывая их недавнюю форму в атаке. В целом, матч выглядит как победа «ПСЖ», возможно, с высоким тоталом.

Рекомендованные ставки