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«ПСЖ» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.25

18 апреля 2025 14:33
ПСЖ - Гавр
19 апр. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 30 тур
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1.25
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.25
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19 апреля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором ПСЖ примет «Гавр». Для парижан это ещe один шаг к очередному чемпионству, а для гостей – борьба за выживание. В предстоящем матче «ПСЖ» будет явным фаворитом, учитывая текущую форму команд и разницу в классе.

«ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает доминировать в Лиге 1. В последних матчах команда не испытывает серьeзных проблем: победы, уверенная игра в атаке и контроль на поле. После 28 туров парижане набрали 74 очка, занимая 1-е место, и не проигрывают в последних 9 матчах турнира. В последних 5 играх ПСЖ забил 16 голов, но и пропустил 7. Важный момент: парижане сохраняют одну из лучших атак в чемпионате с 80 забитыми мячами, но часто допускают по одному-двум голам в своих ворота. Усман Дембеле с 32 голами продолжает быть лидером атаки.

«Гавр»

«Гавр» ведет борьбу за выживание, занимая 16-е место с 27 очками. Последние результаты команды оставляют желать лучшего: 4 поражения подряд, в том числе разгром от «Ренна» (1:5). Команда продолжает забивать – 9 голов в последних 5 играх, но и пропускает очень много – 12 голов за тот же период. Абдулайе Туре, забивший 8 голов в 23 матчах, – главный источник атакующих угроз для команды. Однако, несмотря на атакующие усилия, команда испытывает серьeзные проблемы в обороне, что, вероятно, сыграет ключевую роль в матче против одного из лучших атакующих коллективов Франции.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • В последних 5 играх: 4 победы, 1 ничья
  • В среднем 3.20 гола за игру, 1.40 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Усман Дембеле – 32 гола в 42 матчах
  • ПСЖ забивает в 14 последних матчах

«Гавр»

  • В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • В среднем 1.80 гола за игру, 2.40 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Абдулайе Туре – 8 голов в 23 матчах
  • Гавр пропускает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
86% (6)
14% (1)
0% (0)
19
Забитых мячей
6
2.71
В среднем за матч
0.86
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
2 : 1
19.04.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
1 : 4
16.08.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 3
27.04.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Товарищеские матчи,
ПСЖ
2 : 0
21.07.2023
Гавр
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
3 : 0
19.04.2009
Гавр
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
1 : 3
15.11.2008
ПСЖ
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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Гавр»

«ПСЖ» выглядит явным фаворитом встречи. Команда находится в отличной форме и вряд ли допустит осечку в матче с аутсайдером Лиги 1. «Гавр», несмотря на свою результативность в атаке, продолжает испытывать проблемы в обороне, и с такой защитой им будет очень тяжело остановить мощное наступление парижан.Ожидается, что «ПСЖ» забьeт несколько голов и возьмeт три очка. «Гавр» вряд ли сможет оказать серьeзное сопротивление на выезде, но имеет шанс забить, учитывая их недавнюю форму в атаке. В целом, матч выглядит как победа «ПСЖ», возможно, с высоким тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.40
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

1.25
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.25
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия В Гавр ПСЖ
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