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Карпаты - Рух: прогноз на матч 25 тур Украина. Премьер-лига – 19 апреля

18 апреля 2025 13:00
Карпаты - Рух
19 апр. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
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2.0
Победа «Карпаты» – коэффициент 2.00
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19 апреля на стадионе «Украина» в Львове состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Карпаты» примут «Рух». Несмотря на хорошую форму хозяев, гости продемонстрировали неплохие результаты в выездных матчах. Ожидается, что «Карпаты» будут фаворитами, но игра обещает быть напряжeнной.

«Карпаты»

«Карпаты» в последних играх показали хорошую форму и не проигрывают в 6 матчах подряд. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила только 2. В атаке команда выглядит стабильной, а оборона – крепкой. Лидер атаки – Амбросий Чачуа, который забил 8 голов в 25 матчах. Это важный фактор для «Карпат», поскольку именно Чачуа может стать ключом к победе в предстоящем матче. На своeм поле команда обычно играет уверенно и продолжит бороться за высокие места в турнирной таблице.

«Рух»

«Рух» идeт на 9-м месте в турнирной таблице с 30 очками. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола и пропустила 5. Несмотря на это, «Рух» не проигрывает в 10 из 12 последних выездных матчей, что подчеркивает их стойкость на чужих стадионах Лучший бомбардир команды – Ярослав Карабин с 6 голами. Однако «Рух» испытывает проблемы в атаке, забив всего 2 гола за последние 5 игр, что может стать решающим фактором против «Карпат», которые играют стабильно и надежно в обороне.

Факты о командах

«Карпаты»

  • В последних 5 играх: 3 победы, 2 ничьи
  • В среднем 1.40 гола за игру, 0.40 – пропущенных
  • Не проигрывают в 6 последних матчах
  • Лидер атаки: Амбросий Чачуа – 8 голов в 25 матчах

«Рух»

  • В последних 5 играх: 1 победа, 3 поражения, 1 ничья
  • В среднем 0.40 гола за игру, 1.00 – пропущенных
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Лидер атаки: Ярослав Карабин – 6 голов в 26 матчах

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
4
Забитых мячей
2
1.33
В среднем за матч
0.67
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:1
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Карпаты
3 : 1
19.04.2025
Рух
Украина. Кубок, 1/8 финала
Рух
1 : 0
29.10.2024
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Рух
0 : 1
21.10.2024
Карпаты

Прогноз на матч «Карпаты» – «Рух»

«Карпаты» показывают отличные результаты в домашних играх, не проигрывая в последних 6 матчах, а также имея стабильную игру в атаке и обороне. «Рух», в свою очередь, имеет проблемы с результативностью и игрой в обороне, что будет тяжело против команды с такой хорошей формой.Ожидается, что «Карпаты» возьмут три очка в этом матче, но встреча может быть не такой результативной, как хотелось бы хозяевам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Карпаты» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Карпаты» больше 1.5 – коэффициент 1.80

2.0
Победа «Карпаты» – коэффициент 2.00
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Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Рух Карпаты
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