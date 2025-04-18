19 апреля на стадионе «Украина» в Львове состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Карпаты» примут «Рух». Несмотря на хорошую форму хозяев, гости продемонстрировали неплохие результаты в выездных матчах. Ожидается, что «Карпаты» будут фаворитами, но игра обещает быть напряжeнной.

«Карпаты»

«Карпаты» в последних играх показали хорошую форму и не проигрывают в 6 матчах подряд. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила только 2. В атаке команда выглядит стабильной, а оборона – крепкой. Лидер атаки – Амбросий Чачуа, который забил 8 голов в 25 матчах. Это важный фактор для «Карпат», поскольку именно Чачуа может стать ключом к победе в предстоящем матче. На своeм поле команда обычно играет уверенно и продолжит бороться за высокие места в турнирной таблице.

«Рух»

«Рух» идeт на 9-м месте в турнирной таблице с 30 очками. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола и пропустила 5. Несмотря на это, «Рух» не проигрывает в 10 из 12 последних выездных матчей, что подчеркивает их стойкость на чужих стадионах Лучший бомбардир команды – Ярослав Карабин с 6 голами. Однако «Рух» испытывает проблемы в атаке, забив всего 2 гола за последние 5 игр, что может стать решающим фактором против «Карпат», которые играют стабильно и надежно в обороне.

Факты о командах

«Карпаты»

В последних 5 играх: 3 победы, 2 ничьи

В среднем 1.40 гола за игру, 0.40 – пропущенных

Не проигрывают в 6 последних матчах

Лидер атаки: Амбросий Чачуа – 8 голов в 25 матчах

«Рух»

В последних 5 играх: 1 победа, 3 поражения, 1 ничья

В среднем 0.40 гола за игру, 1.00 – пропущенных

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Лидер атаки: Ярослав Карабин – 6 голов в 26 матчах

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 4 Забитых мячей 2 1.33 В среднем за матч 0.67 3:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 3:1 Украина. Премьер-лига, 25 тур Карпаты 3 : 1 Рух Украина. Кубок, 1/8 финала Рух 1 : 0 Карпаты Украина. Премьер-лига, 10 тур Рух 0 : 1 Карпаты

Прогноз на матч «Карпаты» – «Рух»

«Карпаты» показывают отличные результаты в домашних играх, не проигрывая в последних 6 матчах, а также имея стабильную игру в атаке и обороне. «Рух», в свою очередь, имеет проблемы с результативностью и игрой в обороне, что будет тяжело против команды с такой хорошей формой.Ожидается, что «Карпаты» возьмут три очка в этом матче, но встреча может быть не такой результативной, как хотелось бы хозяевам.

Рекомендованные ставки