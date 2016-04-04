Барсаснежка и 7 клубов

Прогнозы ЛЧ

И кто же сможет остановить Барсу в Лиге Чемпионов? Бавария? Пыталась в прошлом году не вышло. У Гвардиоллы не получилось успокоить своего выращенного монстра, и в этом сезоне если встретятся, думаю опять потерпит неудачу. ПСЖ и МС денежные мешки. Опыта у мешков маловат. Реал? Здесь тоже без шансов. У Реала форма сейчас не та. Дважды повести им не может. И из трех оставшихся команд, две считаются мальчики для битья, думаю догадались, что речь идет о Вольфсбурге и Бенфики. И остается Атлетико. Эти ребята недавно совсем прошли Барсу в ЛЧ, чуть ли не выиграли кубок, просто чуточку не повезло ребятам. Защищаться ребята умеют. Вот поэтому ставлю на ничейку в первом матче Барса-Атлетико.

Первая ставка.

05.04.2016 21:45 Барселона-Атлетико М Ничья кф. 4,4

Бавария скорей всего просто раскатает португальцев. Вопрос сколько немцев забьют. Думаю золотой серединой поставиь на 3-0.

Вторая ставка.

05.04.2016 21:45 Бавария-Бенфика Точный счет 3-0 кф. 6

Дерби мешков. Это что то с чем то конечно. Думаю обе команды бояться не будут, жду большое количество голов. Минимум 4 гола мы увидим.

Третья ставка.

06.04.2016 21:45 ПСЖ-Манчестер Сити Тотал матча Б 3,5 кф. 3,05

На счет Реала трудно, что сказать, все зависит от настроения команды. По мне Реал не плохо играет на выезде. И немцев они очень любят выигрывать. Рискнем, возьмем победу Реала в два гола.

Четвертая ставка.

06.04.2016 21:45 Вольфсбург-Реал Мадрид Ф2 -1,5 кф. 2,68

Всем удачи!!!=)