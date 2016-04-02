Классика!!!

Реал не подведи;)

Есть такое одно понятие, когда на команду дают большой кф, а она играет в финале в какой-нибудь кубке страны. То не задумываясь ставьте на них. Или если это эль-классико. Да, Барса куда грознее выглядит, да Реал напротив не в форме пацаны, но все же это дерби, это другой настрой на игру.

Первая ставка.

02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид Поб.2 кф. 4,13

Все таки такой матч сегодня, думаю побольше чего возьмем в этом матче. Поставлю на точный счет матча 1-2. И забьют со стороны Барсы Ракитич, а со стороны Реала Модрич.

Вторая ставка.

02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид точный счет 1-2 кф.12

Третья ставка.

02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид Ракитич И. Забьет (да) кф.4

Четвертая ставка.

02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид Модрич Л. Забьет (да) кф.7

Всем удачи=)