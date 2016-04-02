Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Большой кф Все блоги -

    Классика!!!

    2 апреля 2016
    Реал не подведи;)

    Есть такое одно понятие, когда на команду дают большой кф, а она играет в финале в какой-нибудь кубке страны. То не задумываясь ставьте на них. Или если это эль-классико. Да, Барса куда грознее выглядит, да Реал напротив не в форме пацаны, но все же это дерби, это другой настрой на игру.

    Первая ставка.

    02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид Поб.2 кф. 4,13

    Все таки такой матч сегодня, думаю побольше чего возьмем в этом матче. Поставлю на точный счет матча 1-2. И забьют со стороны Барсы Ракитич, а со стороны Реала Модрич.

    Вторая ставка.

    02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид точный счет 1-2 кф.12

    Третья ставка.

    02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид Ракитич И. Забьет (да) кф.4

    Четвертая ставка.

    02.04.2016 21:30 Барселона-Реал Мадрид Модрич Л. Забьет (да) кф.7

    Всем удачи=)

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11