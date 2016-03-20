Мало опыта у великого Зидана

Реал Мадрид-Севилья

И так Реал любит крушить аутсайдеров чемпионата Испании, только когда играет против тех кто на верхушке, с ними он лажает.

Пятая ставка

Реал Мадрид — Севилья 20.03 | 22:30 х2 кф. 3.06

Барса вот может и в отличной форме, только вот Арсенал ведь заставил их побегать, хоть и проиграл. Поэтому думаю Барса тоже в эти выходные не дотянет до победы над Вильярреалом.

Шестая ставка

Вильярреал — Барселона 20.03 | 18:00 1х кф. 3.2

И самый такой крутой матч на сегодня, как по мне это битва Манчестеров. Считаю, что МС выиграет примерно со счетом 2-0 или 3-0. Поэтому возьму победу на них с форой -1,5.

Седьмая ставка.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 20.03 | 19:00 Фора 1 (-1,5) кф. 3.38

Хочется на точный счет поставить. И тут Я выбираю Зенит.

Восьмая ставка

Крылья Советов — Зенит 20.03 | 14:30 Точный счёт 0-2 кф. 5.4

Ну вообщем на этом все, да прибудет с нами удача=)