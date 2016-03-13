Знакомство, и вся суть блога

Здравствуй народ. Это мой первый блог и в кратце Я постраюсь описать всю суть блога. Вообщем даю свои мысли по поводу на какие матчи стоит ставить, от тех которых считаю железобетоннными до тех на кого считаю можно и рискнуть.

Здравствуй народ. Это мой первый блог и в кратце Я постраюсь описать всю суть блога. Вообщем даю свои мысли по поводу на какие матчи стоит ставить, от тех которых считаю железобетонннделю еыми до тех на кого считаю можно рискнуть. И каждую устанавливаю лимит до 10 прогнозов. И те которые будут проходить, автоматически буду вписывать в таблицу рейтинга, и следующие прогнозы буду делать так, чтобы кф был больше, чтобы попадал на вершину рейтинга. Вот, надеюсь суть вы поняли, если заинтересовались, можете следить за результатами, и буду очень рад если будете оставлят коменты;)

P/s: Я болею за Челси, и некоторые ставки возможно чаще будут с ними связаны, да и увлекаюсь именно английским футболом, поэтому прогнозы скорей всего только из этой лиги буду делать, но большинство это точно. Мне 23 года, ставками увлекаюсь лет с 16, и на моем счету по памяти самый большой кф ловил около 12 пару раз.

И так первый прогноз 13.03.2016 16:30 Арсенал Л.-Уотфорд ничья кф 4,2

Здесь все просто, у Арсенала плотный график матчей, да и на днях с барсой играть будут, так тож скорей всего не основной состав выпустят да играть в пол силы будут, поэтому Уотфорд ничью то вполне сможет вытащить.

Второй прогноз 13.03.2016 16:30 Витесс-Фейеноорд поб1 кф 2,5

По мне Витесс сейчас в более лучшей форме находятся, да плюс родные стены помогут, хороший кф для такого матча.

Третий прогноз 13.03.2016 14:00 Леванте-Валенсия поб2 кф 2,85

Тут Я за тренера Валенсии, да и за Дениску=)

Четвертый прогноз

13.03.2016 17:00 Генчлербирлиги-Галатасарай поб2 кф 2,5

Здесь без комментариев

И попытка номер пять)))

13.03.2016 20:30 Днепр Дп-Шахтер Дн ничья кф 3,75

Шахтер то точно в порядке, а вот за Днепром давно не следил, но по мне хорошие обе команды, поэтому ничья.

На этом все. Итоги подведем завтра. Удачи)))