Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Большой кф Все блоги -

    Знакомство, и вся суть блога

    13 марта 2016
    Здравствуй народ. Это мой первый блог и в кратце Я постраюсь описать всю суть блога. Вообщем даю свои мысли по поводу на какие матчи стоит ставить, от тех которых считаю железобетоннными до тех на кого считаю можно и рискнуть.

    Здравствуй народ. Это мой первый блог и в кратце Я постраюсь описать всю суть блога. Вообщем даю свои мысли по поводу на какие матчи стоит ставить, от тех которых считаю железобетонннделю еыми до тех на кого считаю можно рискнуть. И каждую устанавливаю лимит до 10 прогнозов. И те которые будут проходить, автоматически буду вписывать в таблицу рейтинга, и следующие прогнозы буду делать так, чтобы кф был больше, чтобы попадал на вершину рейтинга. Вот, надеюсь суть вы поняли, если заинтересовались, можете следить за результатами, и буду очень рад если будете оставлят коменты;)

    P/s: Я болею за Челси, и некоторые ставки возможно чаще будут с ними связаны, да и увлекаюсь именно английским футболом, поэтому прогнозы скорей всего только из этой лиги буду делать, но большинство это точно. Мне 23 года, ставками увлекаюсь лет с 16, и на моем счету по памяти самый большой кф ловил около 12 пару раз.

    И так первый прогноз 13.03.2016 16:30 Арсенал Л.-Уотфорд ничья кф 4,2

    Здесь все просто, у Арсенала плотный график матчей, да и на днях с барсой играть будут, так тож скорей всего не основной состав выпустят да играть в пол силы будут, поэтому Уотфорд ничью то вполне сможет вытащить.

    Второй прогноз 13.03.2016 16:30 Витесс-Фейеноорд поб1 кф 2,5

    По мне Витесс сейчас в более лучшей форме находятся, да плюс родные стены помогут, хороший кф для такого матча.

    Третий прогноз 13.03.2016 14:00 Леванте-Валенсия поб2 кф 2,85

    Тут Я за тренера Валенсии, да и за Дениску=)

    Четвертый прогноз

    13.03.2016 17:00 Генчлербирлиги-Галатасарай поб2 кф 2,5

    Здесь без комментариев

    И попытка номер пять)))

    13.03.2016 20:30 Днепр Дп-Шахтер Дн ничья кф 3,75

    Шахтер то точно в порядке, а вот за Днепром давно не следил, но по мне хорошие обе команды, поэтому ничья.

    На этом все. Итоги подведем завтра. Удачи)))

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 14 марта 2016, 00:11

      так что даже 4,2 мало оказалось , недопредсказал ты (победу Уотфорда)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11