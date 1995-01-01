Жена Траппа появилась на показе мод в коротком кожаном платье – она рассказывала, что мотивирует мужа сексом

Ей есть чем похвастаться.

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп на днях появился вместе с супругой Изабель Гуларт на модном показе Louis Vuitton SS24.

Бразильянка вышла в свет в коротком черном кожаном платье. Гуларт сделала несколько фото с акцентом на ноги.

Ранее Гуларт подробно рассказала о сексуальной жизни с Траппом.