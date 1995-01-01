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    • Жена Траппа появилась на показе мод в коротком кожаном платье – она рассказывала, что мотивирует мужа сексом
    Бомбалейла Все блоги -

    Жена Траппа появилась на показе мод в коротком кожаном платье – она рассказывала, что мотивирует мужа сексом

    4 октября, 11:14
    Ей есть чем похвастаться.

    Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп на днях появился вместе с супругой Изабель Гуларт на модном показе Louis Vuitton SS24.

    Бразильянка вышла в свет в коротком черном кожаном платье. Гуларт сделала несколько фото с акцентом на ноги.

    Ранее Гуларт подробно рассказала о сексуальной жизни с Траппом.

    • Гуларт и Трапп вместе с 2018 года.
    • 32-летний Трапп в «Айнтрахте» с 2018 года.
    • В сезоне-2021/22 он помог немцам выиграть Лигу Европы.
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1438

      k611 4 октября, 14:00

      Сначала прочитал, подумал про бывшего президента США Трампа пишут.

      0
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      Рейтинг: +190

      Dob13 4 октября, 13:40

      Я сначала подумал, что речь идёт о жене бывшего президента США

      0
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      Рейтинг: +8941

      Беспонтий 4 октября, 11:55

      и вдруг
      да в общем ниоткуда
      контент для маленьких футбольных рукоблудов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2256

      Bozigit 4 октября, 11:32

      Отличная самая главная новость)

      1
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