Жена Траппа появилась на показе мод в коротком кожаном платье – она рассказывала, что мотивирует мужа сексом

Сначала прочитал, подумал про бывшего президента США Трампа пишут.
Ей есть чем похвастаться.
Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп на днях появился вместе с супругой Изабель Гуларт на модном показе Louis Vuitton SS24.
Бразильянка вышла в свет в коротком черном кожаном платье. Гуларт сделала несколько фото с акцентом на ноги.
Ранее Гуларт подробно рассказала о сексуальной жизни с Траппом.
- Гуларт и Трапп вместе с 2018 года.
- 32-летний Трапп в «Айнтрахте» с 2018 года.
- В сезоне-2021/22 он помог немцам выиграть Лигу Европы.