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    Топ-10 по стоимости игроков, выступающих в аренде

    2 октября, 09:52
    В лидерах футболист, мастурбировавший на камеру.

    Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов, которые выступают сейчас в аренде.

    10. Бренден Ааронсон (из «Лидса» в «Унионе») – 25 миллионов евро.

    9. Николо Дзаньоло (из «Галатасарая» в «Астон Вилле») – 27 миллионов.

    8. Давид Рая (из «Брентфорда» в «Арсенале») – 30 миллионов.

    7. Софиан Амрабат (из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед») – 30 миллионов.

    6. Ансу Фати (из «Барселоны» в «Брайтоне») – 35 миллионов.

    5. Ромелу Лукаку (из «Челси» в «Роме») – 40 миллионов.

    4. Хави Симонс (из «ПСЖ» в «Лейпциге») – 40 миллионов.

    3. Жоау Канселу (из «Манчестер Сити» в «Барселоне») – 50 миллионов.

    2. Жоау Феликс (из «Атлетико» в «Барселоне») – 50 миллионов.

    1. Гонсалу Рамуш (из «Бенфики» в «ПСЖ») – 50 миллионов.

    Автор хет-трика на ЧМ-2022 случайно опубликовал видео, как мастурбирует в гостиничном номере. Оно предназначалось его девушке

    Фото: dpa, AFLO, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

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