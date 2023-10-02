Топ-10 по стоимости игроков, выступающих в аренде

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов, которые выступают сейчас в аренде.

10. Бренден Ааронсон (из «Лидса» в «Унионе») – 25 миллионов евро.

9. Николо Дзаньоло (из «Галатасарая» в «Астон Вилле») – 27 миллионов.

8. Давид Рая (из «Брентфорда» в «Арсенале») – 30 миллионов.

7. Софиан Амрабат (из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед») – 30 миллионов.

6. Ансу Фати (из «Барселоны» в «Брайтоне») – 35 миллионов.

5. Ромелу Лукаку (из «Челси» в «Роме») – 40 миллионов.

4. Хави Симонс (из «ПСЖ» в «Лейпциге») – 40 миллионов.

3. Жоау Канселу (из «Манчестер Сити» в «Барселоне») – 50 миллионов.

2. Жоау Феликс (из «Атлетико» в «Барселоне») – 50 миллионов.

1. Гонсалу Рамуш (из «Бенфики» в «ПСЖ») – 50 миллионов.

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Фото: dpa, AFLO, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press