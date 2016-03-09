Ограбление букмекерской. Выпуск 4.

Без лишних слов приступаем.
(коэффиценты взяты из букмекерской конторы 1ХBet) (минимальный коэффицент - 1.6) (все матчи начинаются в 16:00 и позже по московскому времени)
Южная Африка. Премьер-Лига.
Полокване - Бидвест Видс - П2 (2.05)
Платинус Старс - Кайзер Чифс - 1X (1.62)
Эстония. Высшая Лига.
Инфонет - Калью - Обе Забьют (1.82)
Шотландия. Премьер-Лига.
Сент-Джонстон - Инвернесс - ТМ 2.5 (1.65)
Черногория. Первая Лига.
Дечиц - Будучность Подгорица - П2 (1.7)
Бокель - Рудар Плевля - 1Х (1.74)
Зета - Ловчен - ТМ 2.5 (1.7)
Младость Подгорица - Искра - фора 1 (-1.5) (1.89)
Морнар - Грбаль - ТБ 2.5 (2.06)
Петровац - Сутъеска - Обе Забьют (1.73)
Португалия. Сегунда.
Бенфика Б - Ковилья - Обе Забьют (1.99)
Порту Б - Авеш - П1 (1.97)
Атлетику - Спортинг Б - ТМ 2.5 (1.65)
Варзим - Академику Визеу - П1 (2.07)
Гимарайнш Б - Оливейренше - П1 (1.84)
Лейшоеш - Фейренше - ТБ 2.5 (2.46)
Ольяненсе - Шавиш - ТМ 2.5 (1.6)
Ориенталь - Брага Б - П2 (2.87)
Пенафиел - Жил Висенте - П1 (2.76)
Фамаликан - Мафра - ТМ 1.5 (2.5)
Фреамунде - Фаренсе - ТМ 1.5 (2.55)
Санта Клара - Портимоненше - П1 (3.35)
Литва. Первый Дивизион.
Судува - Атлантас - П2 (2.76)
Венгрия. Высшая Лига.
Пушкаш Академи - Пакш - ТМ 2.5 (1.74)
Бекешчаба - Ференцварош - П2 (1.64)
Диошдьёр - Видеотон - Обе Забьют (2)
МТК Будапешт - Гонвед - Обе Забьют (1.85)
Халадаш Сомбатхей - Удпешт - ТБ 2.5 (2.39)
Франция. Первая Лига.
Бастия - Нант - П1 (2.77)
Газелек Аяччо - Марсель - Обе Забьют (1.82)
На это всё, всем спасибо!