Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ЯЛюблюФутбол Все блоги -

    Ограбление букмекерской. Выпуск 4.

    9 марта 2016
    09.03.2016

    Без лишних слов приступаем.

    (коэффиценты взяты из букмекерской конторы 1ХBet) (минимальный коэффицент - 1.6) (все матчи начинаются в 16:00 и позже по московскому времени)

    Южная Африка. Премьер-Лига.

    Полокване - Бидвест Видс - П2 (2.05)

    Платинус Старс - Кайзер Чифс - 1X (1.62)

    Эстония. Высшая Лига.

    Инфонет - Калью - Обе Забьют (1.82)

    Шотландия. Премьер-Лига.

    Сент-Джонстон - Инвернесс - ТМ 2.5 (1.65)

    Черногория. Первая Лига.

    Дечиц - Будучность Подгорица - П2 (1.7)

    Бокель - Рудар Плевля - 1Х (1.74)

    Зета - Ловчен - ТМ 2.5 (1.7)

    Младость Подгорица - Искра - фора 1 (-1.5) (1.89)

    Морнар - Грбаль - ТБ 2.5 (2.06)

    Петровац - Сутъеска - Обе Забьют (1.73)

    Португалия. Сегунда.

    Бенфика Б - Ковилья - Обе Забьют (1.99)

    Порту Б - Авеш - П1 (1.97)

    Атлетику - Спортинг Б - ТМ 2.5 (1.65)

    Варзим - Академику Визеу - П1 (2.07)

    Гимарайнш Б - Оливейренше - П1 (1.84)

    Лейшоеш - Фейренше - ТБ 2.5 (2.46)

    Ольяненсе - Шавиш - ТМ 2.5 (1.6)

    Ориенталь - Брага Б - П2 (2.87)

    Пенафиел - Жил Висенте - П1 (2.76)

    Фамаликан - Мафра - ТМ 1.5 (2.5)

    Фреамунде - Фаренсе - ТМ 1.5 (2.55)

    Санта Клара - Портимоненше - П1 (3.35)

    Литва. Первый Дивизион.

    Судува - Атлантас - П2 (2.76)

    Венгрия. Высшая Лига.

    Пушкаш Академи - Пакш - ТМ 2.5 (1.74)

    Бекешчаба - Ференцварош - П2 (1.64)

    Диошдьёр - Видеотон - Обе Забьют (2)

    МТК Будапешт - Гонвед - Обе Забьют (1.85)

    Халадаш Сомбатхей - Удпешт - ТБ 2.5 (2.39)

    Франция. Первая Лига.

    Бастия - Нант - П1 (2.77)

    Газелек Аяччо - Марсель - Обе Забьют (1.82)

    На это всё, всем спасибо!

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11