Ограбление букмекерской. Выпуск 4.

09.03.2016

Без лишних слов приступаем.

(коэффиценты взяты из букмекерской конторы 1ХBet) (минимальный коэффицент - 1.6) (все матчи начинаются в 16:00 и позже по московскому времени)

Южная Африка. Премьер-Лига.

Полокване - Бидвест Видс - П2 (2.05)

Платинус Старс - Кайзер Чифс - 1X (1.62)

Эстония. Высшая Лига.

Инфонет - Калью - Обе Забьют (1.82)

Шотландия. Премьер-Лига.

Сент-Джонстон - Инвернесс - ТМ 2.5 (1.65)

Черногория. Первая Лига.

Дечиц - Будучность Подгорица - П2 (1.7)

Бокель - Рудар Плевля - 1Х (1.74)

Зета - Ловчен - ТМ 2.5 (1.7)

Младость Подгорица - Искра - фора 1 (-1.5) (1.89)

Морнар - Грбаль - ТБ 2.5 (2.06)

Петровац - Сутъеска - Обе Забьют (1.73)

Португалия. Сегунда.

Бенфика Б - Ковилья - Обе Забьют (1.99)

Порту Б - Авеш - П1 (1.97)

Атлетику - Спортинг Б - ТМ 2.5 (1.65)

Варзим - Академику Визеу - П1 (2.07)

Гимарайнш Б - Оливейренше - П1 (1.84)

Лейшоеш - Фейренше - ТБ 2.5 (2.46)

Ольяненсе - Шавиш - ТМ 2.5 (1.6)

Ориенталь - Брага Б - П2 (2.87)

Пенафиел - Жил Висенте - П1 (2.76)

Фамаликан - Мафра - ТМ 1.5 (2.5)

Фреамунде - Фаренсе - ТМ 1.5 (2.55)

Санта Клара - Портимоненше - П1 (3.35)

Литва. Первый Дивизион.

Судува - Атлантас - П2 (2.76)

Венгрия. Высшая Лига.

Пушкаш Академи - Пакш - ТМ 2.5 (1.74)

Бекешчаба - Ференцварош - П2 (1.64)

Диошдьёр - Видеотон - Обе Забьют (2)

МТК Будапешт - Гонвед - Обе Забьют (1.85)

Халадаш Сомбатхей - Удпешт - ТБ 2.5 (2.39)

Франция. Первая Лига.

Бастия - Нант - П1 (2.77)

Газелек Аяччо - Марсель - Обе Забьют (1.82)

На это всё, всем спасибо!