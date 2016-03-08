Молодые таланты из Бундеслиги

Сегодня поговорим о малоизвестных молодых талантах из Бундеслиги. Вы скорее всего их не знаете , но они в будущем будут у всех на слуху.

Тимо Хорн (Кёльн)

22-летний вратарь провел первый сезон в элитном дивизионе. На старте чемпионата «Кёльну» прочили вылет, но яркая игра кипера закрепила «козлов» в середине таблицы.

Хорн – совершенный вратарь: он хорош на выходах (четвертый в лиге), в игре на ленточке (третий показатель Бундеслиги по сэйвам) и уверенно руководит обороной (при нем «Кёльн» пропустил меньше «Вольфсбурга» и «Байера»). Тимо занимает почетное четвертое место в чемпионате Германии по количеству сухих матчей, а показатель сэйвов на гол выше только у Мануэля Нойера.

Кевин Фолланд (Хоффенхайм)

23-летний Кевин может сыграть на острие в роли единственного нападающего.

Фолланд – трудяга, меньше заточен под игру в пас и больше нацелен на ворота. Кевин хорош в единоборствах и невероятно прочно стоит на ногах.

Хакан Чалханоглу (Байер)

22-летний полузащитник забил за «Байер» уже 9 голов, а также три раза отличился за сборную Турции. Многие уверены - у Хакана будет неплохая карьера.

Маттиас Гинтер (Боруссия Д)

Играет на позиции опорного полузащитника. Несмотря на свой юный возраст (22 года) уже выиграл ЧМ и Суперкубок Германии и в 2012 году Приз Фрица Вальтера (до 18 лет).

Юлиан Дракслер (Вольфсбург)

Еще один чемпион мира 2014 года. До «Вольфсбурга» успел поиграть за «Шальке-04». Дракслер стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в 100 матчах Бундеслиги. Сейчас ему 22 и он один из будущих звезд сборной Германии.

Пишите в комментариях игроков которые достойны быть в этом списке.

P.S Пишу здесь первый раз. Не оценивайте строго!