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    • Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно
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    Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно

    20 мая 2023
    Лучший кипер РПЛ по многим показателям.

    «Локомотив» в огне!

    По весне в РПЛ команда проиграла только чемпиону – «Зениту». Зато в остальных 10 матчах у «Локо» все отлично со статистикой: 26 очков из 30 возможных. С чем это связано?

    А) работа Михаила Галактионова: игра стало значительно ярче, чем было в весенней части сезона (и в период после Марко Николича).

    Б) отлично сработали зимние трансферы. Есть влияние Михаила Глушенкова, Сергея Пиняева, Артема Дзюбы на форму команды. Но главный фактор, который помог «Локомотиву» стать лучше – Илья Лантратов.

    Давайте зафиксируем следующее: у «Локо» есть определенные проблемы с обороной. Особенно ощутима кадровая проблема после вылета Станислава Магкеева из-за травмы – в последних двух турах в центре играют молодые Кузьмичев и Погостнов. Плюс периодически на флангах защиты у «Локо» бывают проблемы. В этой ситуации важно, чтобы во вратарской линии у команды была стабильность. И она есть благодаря Лантратову.

    Время Гильерме проходит – он закрепился в роли запасного. Даниил Худяков молод, горяч и перспективен, но не очень стабилен. «Локо» взял зимой Лантратова за 200 тысяч евро (данные Transfermarkt) и решил периодически появляющуюся вратарскую проблему.

    Краткая статистика Лантратова в РПЛ c учетом перформанса этой весной:

    • 10 встреч – выходил в основе каждого матча «Локо».

    • Девять пропущенных голов.

    • В апреле стал лучшим по сейвам.

    • Opta посчитала. Во-первых, Лантратов – лучший вратарь РПЛ по предотвращенным ударам – 5.1. Во-вторых, лучший вратарь в целом по отраженным ударам – 109 (это суммарно по «Химок» и «Локомотиву». В-третьих, лучший по спасениям после явных голевых моментов (20). В-четвертых, лучший кипер сезона РПЛ по проценту отраженных ударов: 76% – мин. 10 матчей).

    Самая объективная и точная оценка работе Лантратова прозвучала от Михаила Галактионова. Он прокомментировал действия Лантратова после матча с «Сочи» (3:0) так: «Удивлены ли его выступлениями? Нет. Я уже сказал, что степень надежности вратаря в том, когда он стабилен, выручает и дает команде уверенность. У нас все это и происходит».

    По некоторым данным, отступные за Лантратова составляют 5,5 млн, и им интересуются «Зенит». Перейдет ли он туда? Кажется, вряд ли. Сейчас «Локо» выполнил стратегическую задачу по выживанию в лиге, но дальше цели буду серьезнее. И Лантратов точно нужен для их выполнения.

    Фото: официальный сайт «Локомотива»

    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии (3)
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    моэм
    1684602689
    А Дзюба , забивший 8 и отдавший 5 голевых , т.е принявший непосредственное участие в 13 из 18 голов и буквально вытащивший Локо из говна приобретение так себе ?
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    diamondfan
    1684604126
    Где ваш нигретос бразилец?
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