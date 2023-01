Обзор БК Ubet.kz

Легальный казахстанский букмекер Ubet начал работу в 2021 году. Владельцем БК является ТОО «Ubet» с юридическим адресом в Казахстане. Контора ведет деятельность по лицензии №21029039, выданной комитетом индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 12.10.2021. Лицензия действует до 2031 г. Контора принимает клиентов не только из Казахстана, но и из других стран.

В линии букмекера предлагаются ставки на спорт и киберспорт. Других азартных развлечений в Ubet нет. Ставить можно не только на официальном сайте, но и в мобильных приложениях для iOS и Android. Ссылки на скачивание доступны на главном сайте. Новым клиентам полагается бонус на первый депозит до 100 тыс. тенге. Действующие пользователи получают ежемесячный кэшбэк до 20% и бонусы к экспрессам.

В этом обзоре мы подробно расскажем о работе казахстанского букмекера Ubet. Пользователи узнают о процедуре регистрации, пополнения счета, о том, как получить бонус, сделать ставку и вывести выигрыш. Нажав кнопку «Развернуть», вы сможете прочитать подробный обзор, а кнопка «На сайт» переведет вас на регистрацию в БК Ubet.

Официальный сайт и зеркало Ubet

Адрес официального сайта букмекерской конторы «Юбет» – ubet.kz. С территории Казахстана он открывается без проблем, а вот для пользователей из РФ веб-портал блокируется местными провайдерами. Есть несколько вариантов обойти блокировку, самые популярные – воспользоваться VPN-сервером или скачать мобильное приложение. Зеркал у БК Ubet нет – это подтвердили в службе поддержки. Сайт доступен на двух языках – русском и казахском. Переключить языковую версию можно в правом нижнем углу главной страницы.

Фирменные цвета букмекерской конторы и сайта – белый, черный и желтый. В «шапке» домашней страницы находится краткое навигационное меню с разделами «Линия», «Лайв», «Киберспорт» и «Акции». Справа – кнопки «Войти» и «Регистрация», а также настройка отображения линии.

Список видов спорта – на левой вертикальной панели, над ними – топ-турниры в разных дисциплинах. В центре – виджет с рекламными баннерам, чуть ниже – список матчей. Справа отображается билет ставки (он же купон) и окно экспресс-генератора (об этой функции речь пойдет ниже). В футере – традиционный для большинства контор информационный блок с правилами, контактами, ссылками на приложения и соцсети и многое другое. В Ubet есть «Школа ставок» по основным видам спорта, зайти в которую можно также из футера.

На сайте присутствует раздел ответственной игры, однако в полной мере контора соответствующую политику не поддерживает. Заблокировать игровой счет на время или навсегда беттер не может: ни через личный кабинет, ни по запросу в службу поддержки.

Регистрация и верификация

Зарегистрироваться в БК «Юбет» имеет право резидент любой страны – по крайней мере, на сайте не указан список запрещенных государств. Главное условие – беттеру должен исполниться 21 год. Также не получится зарегистрироваться без номера телефона казахстанского мобильного оператора.

Для создания аккаунта нужно кликнуть на кнопку «Регистрация» и ввести номер телефона в международном формате, промокод (при наличии), поставить чекбоксы о согласии с правилами БК и нажать «Продолжить». На телефон придет смс с кодом. На номера российских операторов сообщения не проходят, несмотря на одинаковый код страны (+7…). Завершающий этап регистрации – придумать пароль.

Верификация в БК «Юбет» проводится на усморрение администрации или при первом выводе средств. Для начала игры она не нужна. Если контора потребует подтверждение личности, игрок обязан предоставить любые документы и фотографии. Зачастую хватает фото паспорта, но в некоторых случаях БК также требует подтверждение платежного средства и адреса. Загружать документы нужно в личном кабинете, раздел «Профиль». Срок проверки – до 72 часов.

В Ubet, как и в других конторах, запрещена повторная регистрация (мультиаккаунтинг). При выявлении в процессе верификации подобного счета администрация имеет право признать недействительными все сделанные с него ставки и заблокировать аккаунт на срок до 2 месяцев (на время разбирательств).

Пополнение и вывод средств

Единственной валютой счета в Ubet.kz является казахстанский тенге. Чтобы пополнить счет, игрок должен перейти на вкладку «Пополнение» в разделе личного кабинета «Касса». Доступные платежные методы:

банковские карты VISA, MasterCard, UnionPay и JCB;

платежная система Kassa24;

кошельки Wooppay, Plus24;

терминалы Qiwi и Kassa24;

приложение BCC.KZ от банка «ЦентрКредит»;

с мобильных счетов KCell, Activ и Tele2.

Минимальная сумма пополнения – 100 тенге, максимальная – 500 тыс. тенге. Данные карты или электронного кошелька должны совпадать с данными владельца игрового счета. Комиссия со стороны БК не взимается.

Заявку на вывод денег можно оформить в том же разделе «Касса». Доступны следующие способы:

карты VISA, MasterCard, UnionPay и JCB;

кошельки Plus24, Wooppay и Qiwi;

на мобильные счета KCell, Activ и Tele2.

Минимальная сумма вывода – 100 тенге на WOOPPAY, на карту – от 1000 тенге. Максимальная сумма – 500 тыс. тенге. Комиссия БК не взимается. Сроки вывода зависят от выбранной системы.

Приложения и мобильная версия Ubet

Попасть на мобильную версию сайта Ubet.kz пользователь из России также может лишь при помощи VPN. Навигационное меню находится в «шапке», те же разделы продублированы в меню-гамбургере слева вверху. В верхней части экрана появляется баннер с кнопкой для скачивания приложения. Если вы случайно закрыли баннер, следует пролистать главную страницу до футера – там находятся кнопки для скачивания обеих версий софта.

Загрузка файла APK для Android начинается автоматически с сайта. Для скачивания софта на iOS игрок будет переброшен в магазин AppStore. После загрузки приложения на ваш гаджет останется выполнить стандартную установку.

Навигационное меню в приложении находится внизу. Кнопки входа и регистрации – в правом верхнем углу. Интерфейс выполнен в тех же цветах, что и главный сайт.

Линия, Live и коэффициенты

Широкая линия – одно из преимуществ букмекера Ubet. На выбор беттерам предлагается 30 видов спорта плюс более 10 киберспортивных дисциплин. В списке видов спорта есть достаточно редкие – херлинг, сквош, флорбол, спидвей. В числе киберспортивных дисциплин не только популярные Dota 2, CS:GO и League of Legends, но также Arena of Valor, Age of Empires, Mobile Legends и другие.

В футбольной росписи на топ-матчи представлено более 1000 рынков. Это касается соревнований уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и т.д. А вот на турниры уровня чемпионата Занзибара или Руанды предлагается не более 10-20 рынков.

Выбор матчей футбольной Лиги чемпионов в линии Ubet

На странице матча есть только 3 фильтра для рынков: основной, 1-й тайм и 2-й тайм. Это усложняет поиск нужного варианта. Ставить можно не только на исходы, форы и тоталы (в том числе, азиатские), но также на голы, комбинированные пари, результативность таймов и т.д.

Роспись матча Лиги чемпионов

Количество рынков по другим дисциплинам таково:

хоккей: топ-лиги вроде КХЛ и НХЛ – 600-850, чемпионаты Германии, Финляндии, Чехии, Швеции – 400-500, непопулярные турниры – 30-100;

теннис: топ-турниры (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, «Мастерсы») – 150-170, челленджеры и фьючерсы – 5-20;

киберспорт: на популярные турниры и дисциплины в прематче предлагается 150-200 вариантов, на остальные – 5-20;

баскетбол: на НБА – до 600 рынков, на Евролигу – до 350, остальные турниры – от 30 до 150.

В лайве контора предлагает чуть меньшее количество событий, чем в прематче. Но выбор по-прежнему солидный. Все основные турниры и матчи доступны для ставок в live-режиме. Внутри раздела есть фильтр по видам спорта, строка поиска по названию. Можно отдельно выбрать матчи с видеотрансляцией или с live-графикой.

Раздел Live-ставок в Ubet

В лайве есть режим «Мультивид». Можно добавить несколько событий в избранное и следить за ними на одной странице. Также на отдельных вкладках доступны календарь, результаты и лайв-результаты, статистика. На страницах представлена структурированная информация с разбивкой по видам спорта.

Страница с live-результатами

Страница со статистикой

Минимальная сумма ставки в Ubet – 100 тенге, максимальная сумма зависит от события и рынка. Максимальная выплата по одной ставке – 15 млн тенге.

Коэффициенты в Ubet – на уровне выше среднего по рынку. Маржа на футбольные топ-события (к которым относятся также чемпионаты России и Казахстана) не превышает 2,5-2,7%. Средние по популярности лиги характеризуются маржей 5%, а для смоллмаркетов (непопулярных турниров) маржа достигает 6,5%.

В хоккее на основные рынки топ-турниров (НХЛ, КХЛ) «Юбет» выставляет кожэффициенты с маржей около 4%, на дополнительную роспись – около 6,5%. В европейских лигах маржа может достигать 8,5% в зависимости от популярности: на первенства Германии и Финляндии коэффициенты всегда выше, чем на чемпионаты Австрии или Венгрии.

В теннисе матчи топ-уровня облагаются маржей на уровне 4-5%. На игры менее рейтинговых соревнований букмекер закладывает комиссию до 7,5%. Маржа на НБА и Евролигу в Ubet.kz – на уровне 5-5,5%. В непопулярных турнирах уровня Кубка Кипра она может достигать 8,5%.

В лайве маржа меняется, зачастую – в худшую для беттера сторону. В среднем комиссия вырастает на 2-4%.

Игровые опции в Ubet

Букмекерская контора Ubet предлагает пользователям ряд опций игрока, призванных облегчить и разнообразить процесс беттинга. Подробно со всеми ними можно ознакомиться в разделе «Акции».

«Чек-редакт» (редактор ставок). Опция дает возможность вносить изменения и добавлять новые события в уже сделанные ставки. Ординар можно превратить в экспресс, но не наоборот. Также нельзя поменять один ординар на другой. Коэффициент заменяющей ставки должен быть равен или выше, чем коэффициент замененной.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно:

Зайти в раздел «Мои ставки» в личном кабинете. Кликнуть на соответствующий значок в самой правой части экрана напротив нужной ставки. Если значок отсутствует, значит, опция недоступна для этого пари. В открывшемся окне с купоном произвести изменения согласно приведенным выше правилам. Сохранить ставку.

«Генератор экспресса». Благодаря этой опции система сама сгенерирует экспресс. Игроку достаточно указать желаемое количество событий и сумму выигрыша. По желанию можно задать дополнительные параметры.

Опция доступна только в браузерной версии сайта. Генератор расположен в правой части экрана, чуть ниже окна «Билет». После ввода необходимых параметров следует нажать на кнопку «Сгенерировать». В купоне ставки появится созданный программой экспресс. Если он не подходит, можно сгенерировать новый. Когда система подберет экспресс, который вас устроит, жмем «Сделать ставку»

Кэшаут (Cashout). Распространенная опция в букмекерских конторах, позволяющая выкупить ставку до завершения матча. Кэшаут может быть полным и частичным. В первом случае вы выкупаете свою ставку полностью за предложенную конторой сумму, во втором – вы сами выбираете нужную сумму, а оставшаяся часть будет играть дальше.

Только букмекерская контора решает, для каких матчей и ставок будет доступна услуга. Чтобы проверить, можно ли сделать кэшаут по вашей ставке, перейдите в историю ставок. Если напротив строки с вашей ставкой есть кнопка с суммой выкупа, опция доступна. При помощи ползунка можно выбрать размер кэшаута, чтобы сделать его частичным.

Бонусы и акции Ubet.kz

Бонусная программа включает в себя:

приветственный бонус на первый депозит;

ежемесячный кэшбэк до 20%;

экспресс-кэшбэк до 30%;

экспресс-бонус (коэффициент до 1.8);

акция «Экспресс дня».

Бонус на первый депозит до 100 тыс. тенге

Новым клиентам букмекер Ubet.kz предлагает бонс на первое пополнение до 100 тыс. тенге. Подарки начисляются поэтапно в виде фрибетов.

Для получения бонуса нужно пополнить счет минимум на ₸ 1000. Размер бонуса определяется согласно таблице в правилах акции. Во многих случаях бонус меньше суммы пополнения. Например, за депозит в ₸ 60 тыс. и ₸ 69 тыс. тенге полагается одинаковый фрибет – номиналом ₸ 60 тыс. Подробнее – на скриншоте ниже.

Фрибеты будут начисляться частями за отыгрыш:

первые 6 фрибетов по ₸ 1000 – с вейджером х10;

следующие 8 фрибетов по ₸ 3000 – с вейджером х15;

следующие 8 фрибетов по ₸ 5000 – с вейджером х20;

последние 3 фрибета по ₸ 10 тыс. – с вейджером х25.

Бонус отыгрывается ставками только с реального счета. Минимальный коэффициент каждого пари – 1.5. Срок на отыгрыш – 30 дней. В зачет идут и выигранные, и проигранные ставки.

После успешного отыгрыша игрок может использовать фрибет для любой ставки с коэффициентом от 1.5 до 3.5. В случае успеха такой ставки на основной баланс переходит чистая сумма выигрыша минус размер самого бонуса.

Пример начисления бонуса на первый депозит. После регистрации вы пополнили счет на ₸ 23 тыс. Согласно правилам акции, размер фрибета составит ₸ 21 тыс.

Чтобы получить первые 6 фрибетов номиналом ₸ 1000 каждый, нужно совершить ставок на ₸ 60 тыс. Ubet будет начислять по одному фрибету за каждые поставленные ₸ 10 тыс.

Чтобы получить следующие 6 фрибетов по ₸ 3 тыс. каждый, нужно совершить ставок суммарно на ₸ 270 тыс. Ubet будет начислять по одному фрибету за каждые поставленные ₸ 45 тыс.

Кэшбэк до 20%

Всем постоянным клиентам Ubet.kz доступен ежемесячный экшбэк. Его размер зависит от статуса игрока. Статус, в свою очередь, присваивается каждый месяц в зависимости от игровой активности.

Кэшбэк начисляется от суммы проигранных средств по формуле: (Сумма рассчитанных ставок — Сумма выигрышей) x % присвоенного статуса. Бонус выдается в виде фрибета. Его не нужно отыгрывать и можно сразу использовать для ставки с коэффициентом от 1.5 до 3.5. Чистый выигрыш с фрибета зачисляется на основной баланс.

Акции «Экспресс-бонус» и «Экспресс-кэшбэк»

Чтобы принять участие в одной из акций, нужно собрать экспресс с общим коэффициентом минимум 1.5. После этого в купоне ставки игрок сможет выбрать одну из предложенных акций. Использовать две акции сразу нельзя.

По акции «Экспресс-кэшбэк» беттер может получить от 3% до 30% возврата в случае проигрыша ставки в зависимости от количества событий:

3 события – 3%;

4 события – 5%;

5 событий – 7%;

6 событий – 10%;

7 событий – 13%;

8 событий – 15%;

9 событий – 20%;

10 и более событий – 30%.

Кэшбэк зачисляется реальными деньгами на счет и не требует отыгрыша.

По акции «Экспресс-бонус» контора добавит бонус к общему коэффициенту экспресса. Размер бонуса зависит от количества событий в купоне:

3 события – 1.05;

4 события – 1.1;

5 событий – 1.15;

6 событий – 1.2;

7 событий – 1.3;

8 событий – 1.4;

9 событий – 1.5;

10 и более событий – 1.8.

Минимальная сумма ставки – ₸ 5 тыс. Выигрыш с экспресса в полном объеме зачисляется на основной баланс и отыгрыша не требует.

«Экспресс дня»

Еще одна акция для любителей экспресс-ставок. Каждый день аналитики Ubet составляют несколько экспрессов в прематче и лайве и публикуют их на главной странице сайта и в приложении. Беттер может выбрать один из экспрессов и добавить его в билет. После этого останется ввести сумму и подтвердить выбор.

Коэффициент каждого экспресса дня автоматически повышен. Соответственно, в случае успеха ставки вы выиграете больше. Редактировать «Экспресс дня», удаляя или добавляя в него события, нельзя.

Служба поддержки

Для связи со службой поддержки в «Юбет» предусмотрены следующие каналы:

онлайн-чат (на сайте находится в правом нижнем углу);

телефон – 8 (800) 0050021;

e-mail – ubet@ubet.kz.

Протестировать удалось только онлайн-чат. Оператор ответил примерно за 60 секунд. Вопрос касался наличия актуальных зеркал для РФ. Консультант сообщили, что зеркал нет и посоветовал играть при помощи VPN.

FAQ

Можно ли пройти регистрацию в Ubet из России?

Зарегистрироваться, находясь в РФ, не получится. Даже если вы войдете на сайт, обойдя блокировку, то для регистрации понадобится номер телефона казахстанского мобильного оператора.

Как зайти в личный кабинет Ubet.kz?

Нужно нажать кнопку «Войти» и ввести данные, указанные при регистрации. Можно воспользоваться функцией «Забыл пароль?».

Где найти актуальное зеркало Ubet.kz?

Администрация Ubet не предоставляет актуальных зеркал. Играть можно только на официальном сайте или в приложении.

Как пополнить счет в Ubet?

Пополнить счет можно в разделе личного кабинета «Касса». Игроки могут воспользоваться банковской картой, платежной системой Kassa24, электронными кошельками или счетами мобильных операторов. В оффлайне также можно внести депозит через терминалы. Минимальная сумма депозита – 100 тенге.

Как сделать ставку в Ubet?

Для этого нужно пройти регистрацию, пополнить счет, выбрать в прематче или лайве нужное событие и исход. Далее следует добавить рынок в купон ставки. Можно заключить ординар, сразу введя сумму, или добавить еще несколько событий для формирования экспресса либо системы.

Как вывести деньги из Ubet?

Заявка на вывод оформляется в разделе «Касса» в личном кабинете. На выбор предлагаются банковские карты, электронные кошельки или мобильные счета. Минимальная сумма вывода – 100 тенге. Перед первым выводом денег администрация БК почти всегда требует подтвердить личность.

Где скачать мобильное приложение Ubet.kz?

Ссылки на скачивание мобильных приложений вы найдете на официальном сайте Ubet.