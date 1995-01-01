Как выглядит талисман к ЧМ-2022 по футболу в Катаре: что это такое и что он означает

Тесно связан с культурой Катара.

20 ноября начинается ЧМ-2022 в Катаре. Мы подготовились к нему такими текстами, которые расскажут вам многое о самом турнире:

Официальный логотип ЧМ-2022 по футболу в Катаре: как он выглядит, что означает и кто его придумал

Гимн чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре: слушать официальный гимн ЧМ по футболу

Сейчас – расскажем о талисмане ЧМ.

Какой талисман у ЧМ-2022 по футболу: как он выглядит и кто его придумал

Вот так выглядит талисман чемпионата мира по футболу в Катаре:

Его зовут Ла’иб. И это летающий платок-гутра, по-другому – куфия, традиционный головной убор арабского народа. Важнейшие моменты вокруг Ла’иба:

• Его имя значит: «Невероятно одаренный игрок».

• Он стал официальным символом ФИФА ЧМ 1 апреля этого года – когда заменил «Забиваку».

• ФИФА представила Ла’иба таким роликом:

По сюжету, он может открывать порталы в другие миры и даже влиять на ходы различных матчей. В ролике маскоты предыдущих чемпионатов мира выбирали достойного кандидата на замену – и Ла’иб продемонстрировал лучшие способности.

• Девиз Ла’иба звучит как «Now is All», что значит: «Сейчас – тот самый момент».

• Любопытный маркетинговый ход от ФИФА: организация говорит, что Ла’иб присутствовал во всех ярких событиях в истории чемпионатов мира. Например, когда Робин ван Перси забивал головой в прыжке в ворота сборной Испании. Или когда Диего Марадона забил рукой англичанам.

Ла’иб – не единственный маскот, произошедший от неодушевленного предмета

Вот список маскотов всех ЧМ, начиная с 1966 года (когда у турнира впервые появился маскот). Ла’иб – не единственный, который произошел от неодушевленного предмета:

1966 – Лев Вилли: лев в футболке с Юнион Джеком;

1970 – Хуанито: мальчик в сомбреро в майке Мексики;

1974 – Тип и Тап: мальчики в майках сборной ФРГ;

1978 – Гаучито: Мальчик в шляпе и майке сборной Аргентины;

1982 – Наранхито: апельсин в майке испанской сборной;

1986 – Пике: перчик-халапеньо;

1990 – Чао: Человечек с футбольным мячом вместо головы, одетый в цвета итальянского флага;

1994 – Страйкер: собака в майке сборной США;

1998 – Футикс: петушок с футбольным мячом;

2002 – Ато, Каз и Ник: компьютерные существа;

2006 – Голео VI: плюшевый лев в майке Германии с говорящим мячом Пилле;

2010 – Закуми: леопард в майке ЮАР;

2014 – Фулеко: броненосец в майке Бразилии;

2018 – Забивака: волк в очках;

2022 – Ла’иб.

Фото: официальный сайт ФИФА, XinHua/Global Look Press