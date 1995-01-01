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    ЧМ-2022 на «Бомбардире» Все блоги -

    Как выглядит талисман к ЧМ-2022 по футболу в Катаре: что это такое и что он означает

    Сегодня, 15:28
    Тесно связан с культурой Катара.

    20 ноября начинается ЧМ-2022 в Катаре. Мы подготовились к нему такими текстами, которые расскажут вам многое о самом турнире:

    Официальный логотип ЧМ-2022 по футболу в Катаре: как он выглядит, что означает и кто его придумал

    Гимн чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре: слушать официальный гимн ЧМ по футболу

    Сейчас – расскажем о талисмане ЧМ.

    Какой талисман у ЧМ-2022 по футболу: как он выглядит и кто его придумал

    Вот так выглядит талисман чемпионата мира по футболу в Катаре:

    Его зовут Ла’иб. И это летающий платок-гутра, по-другому – куфия, традиционный головной убор арабского народа. Важнейшие моменты вокруг Ла’иба:

    • Его имя значит: «Невероятно одаренный игрок».

    • Он стал официальным символом ФИФА ЧМ 1 апреля этого года – когда заменил «Забиваку».

    • ФИФА представила Ла’иба таким роликом:

    По сюжету, он может открывать порталы в другие миры и даже влиять на ходы различных матчей. В ролике маскоты предыдущих чемпионатов мира выбирали достойного кандидата на замену – и Ла’иб продемонстрировал лучшие способности.

    • Девиз Ла’иба звучит как «Now is All», что значит: «Сейчас – тот самый момент».

    • Любопытный маркетинговый ход от ФИФА: организация говорит, что Ла’иб присутствовал во всех ярких событиях в истории чемпионатов мира. Например, когда Робин ван Перси забивал головой в прыжке в ворота сборной Испании. Или когда Диего Марадона забил рукой англичанам.

    Ла’иб – не единственный маскот, произошедший от неодушевленного предмета

    Вот список маскотов всех ЧМ, начиная с 1966 года (когда у турнира впервые появился маскот). Ла’иб – не единственный, который произошел от неодушевленного предмета:

    • 1966 – Лев Вилли: лев в футболке с Юнион Джеком;
    • 1970 – Хуанито: мальчик в сомбреро в майке Мексики;
    • 1974 – Тип и Тап: мальчики в майках сборной ФРГ;
    • 1978 – Гаучито: Мальчик в шляпе и майке сборной Аргентины;
    • 1982 – Наранхито: апельсин в майке испанской сборной;
    • 1986 – Пике: перчик-халапеньо;
    • 1990 – Чао: Человечек с футбольным мячом вместо головы, одетый в цвета итальянского флага;
    • 1994 – Страйкер: собака в майке сборной США;

    • 1998 – Футикс: петушок с футбольным мячом;
    • 2002 – Ато, Каз и Ник: компьютерные существа;
    • 2006 – Голео VI: плюшевый лев в майке Германии с говорящим мячом Пилле;
    • 2010 – Закуми: леопард в майке ЮАР;
    • 2014 – Фулеко: броненосец в майке Бразилии;
    • 2018 – Забивака: волк в очках;
    • 2022 – Ла’иб.

    Фото: официальный сайт ФИФА, XinHua/Global Look Press

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