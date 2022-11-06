Официальный логотип ЧМ-2022 по футболу в Катаре: как он выглядит, что означает и кто его придумал

В нем много отсылок к культуре страны.

Чемпионат мира в Катаре стартует через две недели. Одна из важнейших деталей турнира – символика. В предыдущем тексте мы рассказали о гимне турнира. Точнее, о плейлисте с официальными треками, который спродюсировал создатель гимна «Реала»:

У ЧМ-2022 будет четыре официальных трека, а не один – их спродюсировал исполнитель, который создал гимн «Реала»

Сейчас расскажем вам о логотипе. Он вот такой:

Представлен логотип ЧМ-2022 по футболу в виде восьмерки: что он означает и кто его придумал

Вот официальное объяснение от ФИФА:

«Дизайн эмблемы воплощает в себе видение события, которое объединяет и вовлекает весь мир, а также содержит яркие элементы местной и региональной арабской культуры и намеки на прекрасную игру».

Значение отдельных элементов:

Плавные изгибы символизируют арабские дюны;

Восьмерка в центре – количество стадионов, принимающих ЧМ, и бесконечную связь природы и жизни. К тому же эта петля повторяет форму трофея за победу ЧМ и олицетворяет куфию – традиционный арабский убор;

Узор символизируют традиционную катарскую шаль, которую местные жители носят зимой. Ее фанаты смогут заметить, потому что большая часть ЧМ приходится на декабрь.

Шрифт логотипа заимствован из арабского письма и каллиграфии, объединяя их с современным стилем.

Логотип был представлен строго в определенное время – это в честь независимости Катара от Великобритании

ФИФА показала логотип к ЧМ-2022 3-го сентября 2019 года ровно в 20:22 по катарскому времени. Обычно логотипы к ЧМ ФИФА представляет за 5-6 лет до турнира. Но у этой даты есть скрытый смысл.

Она символизирует 48-летие независимости Катара от Великобритании – документ был подписан 3-го сентября 1971 года. В 2019-м страна праздновала День независимости – и лого ЧМ-2022 был отображен на всех зданиях и государственных объектах. Вместе с праздничными.

Кто придумал логотип к ЧМ-2022

Идея и разработка была на Brandia Central. Это португальское дизайнерское агентство, специализирующееся на разработке логотипов и изобразительных знаков. Офис был открыт в Лиссабоне в 1987 году под названием Novodesign. В 2006 году владельцы переименовали в Brandia Central.

У Brandia Central есть ряд общественно-политических проектов: логотип правительственного офиса Мадейры, лого для португальских каналов. Но много и околоспортивных заказов:

Агентство делала лого для больших турниров – ЧМ-2018, Евро-2016 и другие;

Придумала айдентику для европейских и южноамериканских чемпионатов;

Лого к Гран-при Баку Формулы 1 – тоже одна из работ агентства.

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Фото: ютуб-канал ФИФА, Keystone Press Agency/Global Look Press