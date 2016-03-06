"Банальное" дерби.

ЦСКА - "Спартак". Матч со столь громкой вывеской не произвел какого-то сильного впечатления. Виной тому недавняя пауза в чемпионате и отсутствие достаточной квалификации у некоторых действующих лиц сего мероприятия.

Супердерби российского футбола возобновило наш бренный чемпионат. Перед матчем Дмитрию Аленичеву задали вопрос относительно того, хорошо ли, что матч выпал именно на это время? Тренер «Спартака» предположил, что для болельщиков это очень здорово. Но мы то с вами, уважаемые зрители и болельщики, прекрасно понимаем, что это совсем и не здорово в плане зрелищности, но очень выгодно одной из команд (сами понимаете какой) с точки зрения турнирных очков.

Глубоко анализировать данный матч даже нет смысла. Так как игру продемонстрировала только одна команда - ЦСКА. Действия же красно-белых в этот вечер напоминали комментирование матчей руководителем спартаковской пресс-службы г-ном Трахтенбергом: нудно и не «из той оперы».

В первом тайме игра получилась довольно открытой, но по уровню напоминала матч середняков голландской «Эредивизи": сумбур, нелепые потери мяча, немалое количество голевых моментов и так далее. Мы понимаем, что это весенний футбол, возобновившийся после длительной паузы.

И в такой ситуации большее преимущество обычно получает команда, способная качественно держать мяч и передавать его между своими игроками, нежели вычерчивать различные заумные комбинации. ЦСКА, славящийся своим подбором полузащитников, выполнял данную работу качественнее при полном попустительстве своих красно-белых оппонентов.

Гол Мусы, который был сегодня великолепен, явился полным подтверждением данного наблюдения. Ошибка в центре, неразбериха в защите и психующий Ребров, у которого к концу чемпионата будет нервный тик от такого подбора защитников. Разве что Бокетти был на удивление активен весь матч.

Более логичным исходом первого тайма было бы преимущество армейцев в пару мячей как минимум. но не сложилось.

Второй тайм получился еще более открытым, хотя и без «убойных» моментов. ЦСКА грамотно атаковал, «Спартак» же, чуть даже увеличив процент владения мячом (армейцы подустали держать свой высокий темп), уповал впереди исключительно на индивидуальное мастерство игроков группы атаки. Но тут стоит оговориться, что термин «мастерство» уместен разве что применительно к Промесу, да немного к Ивелину Попову. Остальные господа этим талантом не наделены.

Как результат - заслуженная и закономерная, пусть и минимальная по счету, победа ЦСКА, которому приходится бороться с «Ростовом» за чемпионство. Увы, но таковы реалии нашего футбола: в еврокубковую зону пробивается команда, которую в этой самой Европе потом по полю и размажут быстренько.

Что касается дебютантов команд: Широков поучаствовал в голевой атаке и еще пару раз совершал полезные действия, в подленьких моментах замечен не был; Мельгарехо - не был замечен вообще ни в каких моментах, но с него пока рано спрашивать серьезно - не влился в коллектив, который за долгое время не может сплотиться итак.

В чем разница между отдельными матчами между ЦСКА и «Спартаком"? А она лишь в том, какие риторические вопросы породит исход поединка.

Сегодня вопросы возникли вот такие:

1. Чем занимался «Спартак» на сборах?

2. Какая задача у команды на сезон с такой трансферной политикой?

3. Господин Аленичев, вы уверены, что Ваша деятельность является именно тренерской?

Каждый найдет свои ответы на эти вопросы и каждый будет по-своему прав.

На этом позвольте откланяться.

Фотоматериалы: spartakmoskva.ru, rg.ru, championat.com, sport-express.ru, sovsport.ru