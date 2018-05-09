Английские вратари. Современность. Часть 2. 2017-2018

Рассказ о трех самых свежих дебютантах в воротах сборной Англии. Все свои матчи, за исключением дебютного для Джордана Пикфорда, они провели в 2018 году. Три вратаря со схожей судьбой и карьерой, но с разными перспективами.

Джордан Пикфорд (2017 – ..., 15 (10))

На сегодняшний день безоговорочный номер один в сборной Англии. Он имеет все данные, чтобы стать ключевым игроком сборной на ближайшие 5-10 лет. Он прекрасно играет на линии ворот, обладает хорошей реакцией, он соответствует всем требованиям современного голкипера, которые сегодня не только защищают ворота, но исполняют роль последнего защитника, а так же начинают атаки своей команды.Единственным минусом Джордана является игра на выходах, все из-за не очень большого роста. дебют Пикфорда за сборную состоялся около года назад. 10.11.2017 в матче против сборной Германии. Тот матч он завершил с нулем в графе пропущенные мячи. С тех пор сборная провела 18 матчей и лишь в 4-х из них пикфорд не защищал ворота. При этом он стал самым молодым голкипером сборной, когда либо выступавших на ЧМ.Именно его уверенная игра помогла англичанам впервые за 28 лет добраться до полуфинала.Пикфорд сумел проявить себя в матчах с большими сборными, такими как: Германия, Испания, Италия, Хорватия, Бельгия. И всегда он был образцом спокойствия и надежности. На сегодняшний день это один из самых быстро развивающихся вратарей мира. Единственное что ему не хватает, места в топ-клубе. Но скорее всего сезон 19/20 Джордан начнет уже не в качестве игрока «Ирисок», уж больно много клубов претендует на него. Хотя еще лет 6 назад он о таком и не мечтал, когда разъезжал по арендам и играл за клубы 4 и 5 дивизиона Англии. А два года назад начинал сезон, как дублер Вито Манноне. Но как только тот сломался, занял место в воротах и никого уже туда не подпускал,засверкав всеми гранями своего таланта. Так же Пикфорд обновил рекорд трансфера для английских вратарей, перейдя из «Сандерленда» в «Эвертон» за 30 млн фунтов. Главный тренер «трех львов»не даром доверяет Джордану, он хорошо ему знаком по работе с молодежной сборной. Нужно отметить, что Пикфорд прошел через сборные Англии всех возрастов, и с ними участвовал в нескольких международных турнирах. Опыт, полученный на этих турнирах, по мнению самого Пикфорда, сыграл большую роль в развитии его карьеры. Самое главное сейчас, чтобы Джордан выбрал правильный клуб для дальнейшего своего развития как игрока. Тогда он сможет стать звездой мирового уровня.

Ник Поуп (2018 -..., 1 (0))

Еще год назад мало кто знал об этом парне. Шон дайч лично ездил подписывать с ним контракт, и видел в нем только третьего вратаря команды, за спинами опытных Хитона и Робинсона. Возможно, именно конкуренция с такими партнерами и позволила Поупу так быстро развить свои ключевые навыки. А когда-то он был отчислен из академии «Ипсвича» за бесперспективность. И ему пришлось играть за любительский клуб «Бери», который тогда обитал в 11 (!!!) английской лиге. Чуть позже на него обратили внимание в «Чарльтоне». И начались бесконечные аренды по «английскому болоту» низших дивизионов. Но два года назад удача повернулась к Нику лицом. Сперва он стал основным в «Чарльтоне», а после был Шон Дойч с контрактом, о подписании которого Поуп вряд ли жалеет. А дальше все произошло как в кино. Основной кипер «Бернли» Хитон получил травму. А ник вышел и заставил всех забыть, что в воротах команды должен быть кто-то другой. Он доиграл сезон, и все время получал похвалу от прессы и специалистов. Эту похвалу подтверждает и статистика. В среднем Поуп пропускал по 1 голу за игру и имел один из лучших показателей по проценту отраженных ударов в АПЛ прошлого сезона. Это не осталось незамеченным и тренерами сборной Англии. Хотя его «багаж» в национальной команде самый минимальный среди всех вратарей, представленных во всех частях моего блога. Всего 25 минут игрового времени в матче с Коста-Рикой.Но зато в его карьере есть одна поездка на крупный международный турнир – ЧМ в России. Новый сезон начался для Поупа неудачно. В матче Лиги Европы он получил травму плеча, которая не позволяет ему играть до сих пор. Отвоевать место в основе будет очень сложно, в межсезонье в команду пришел Джо Харт, и на данный момент демонстрирует отличную игру. Возможно, Нику стоит подумать о смене клубной прописки. Но стоит понимать, что топ-клубы им вряд ли заинтересуются, только если в роли резервиста. Ему 26 лет, а опыта на серьезном уровне всего 2 сезона. Но в среднем клубе, вроде «Эвертона», если его покинет Пикфорд, он вполне сможет заиграть. Поживем-увидим.

Алекс Маккарти (2018 -..., 1 (0))

Самый свежий дебютант сборной Англии. 15 ноября 2018 года он провел свои первые 45 минут за национальную команду, в матче против США. Алекс настоящий трудяга и работяга. Он долго шел к своей цели и наконец получил награду в виде вызова в сборную, а так же дебюта за нее. Он является воспитанником «Рединга». Но в своем клубе его способности не особо ценили. Маккарти был вечным резервистом, много ездил по арендам, в том числе и в 4-5 английские дивизионы.Долгое время ждал своего часа, но не один тренер не видел в нем игрока основы. Как только конкуренты его возвращались в строй, Алекс, не смотря на хорошую игру, тут же садился на «банку» или отправлялся в очередную аренду. Вторым номером он пришел и в «Саутгемптон» сезон назад. Здесь он оказался за спиной вратаря сборной Англии Фрейзера Форстера. Сезон у «Святых» не задался, и болельщики вместе с тренерский штабом нашли виновного в лице Форстера. Из-за ошибок которого, «Сотон» не досчитался нескольких очков.И в середине сезона Маурисио Пеллегрино сделал ставку на Маккарти. И тот его не подвел. И в итоге доиграл сезон до конца в роли основного. Даже после смены тренера, его место в воротах осталось непоколебимым, конечно, он чувствует как в спину дышат Форстер и молодой Ганн, но в новом сезоне Маккарти наконец-то основной с первого матча. Его игра убедила Саутгейта в том, что Алекс достоин быть одним из кандидатов на место в рамке. Пусть даже и в роли дублера, ему не привыкать.