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    Долгожитель

    16 сентября 2018
    Какой же он молодец!!!

    111-летний мужчина ежедневно тренируется в спортзале

    Он всегда вел здоровый образ жизни.

    Генри Цзэн, которому исполнилось 111 лет, каждый день посещает спортзал для тренировок.

    Житель США начинает утро с получасового занятия на велотренажере, затем занимается йогой, а после сжимает тренажер для кисти.

    Такие нагрузки Генри считает совсем небольшими. Еще в 90 лет он каждый день занимался аэробикой и мог выполнять сложнейшие позы йоги, в том числе стоять на голове. Он увлекся ей, когда жил какое-то время в Гонконге.

    Дочь Генри Линда рассказала журналистам, что ее отец всегда вел здоровый образ жизни. Он регулярно посещает спортзал с 1978 года, в юности занимался плаванием, не пил и не курил.

    Мужчина всегда следит за своим питанием. На завтрак Цзэн съедает два яйца вкрутую, немного отрубей, половинку грейпфрута и банана, тост с маслом и джемом, а также выпивает чашку кофе и стакан апельсинового сока. В обед он может позволить себе что-то из любимой итальянской, мексиканской или китайской кухни. На ужин у Генри — запеченное нежирное мясо, омлет или суп. Генри не лишает себя маленьких удовольствий — иногда он позволяет себе что-нибудь сладкое или даже фастфуд.

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