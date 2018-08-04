Вред

Развеян миф о безопасности кальянов

Вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в США.

Американские ученые провели эксперимент на группе из 48 добровольцев. Им предложили курить кальян на протяжении 30 минут, а затем замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна, передает РИА «Новости».

В результате проведенного наблюдения выяснилось, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, ученые заметили, что у курильщиков кальяна заметно повышается показатель артериальной жесткости – ключевой фактор риска развития сердечнососудистых заболеваний.

Исследователи заключили, что такие результаты сопоставимы с показателями, наблюдающимися у курильщиков обычных сигарет. Таким образом, они опровергают распространенных миф о том, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты.

Ученые также обратили внимание на то, что в кальянах используется табак с искусственными химическими веществами, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет, так как они причиняют еще больший вред здоровью человека.

Группа американских ученых выразила надежду на то, что их работа привлечет внимание общественности и курение кальяна будет регулироваться законом.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому с 1 января 2019 года предлагается ввести акцизы на смесь для кальянов; таким образом, акцизы вырастут с 457 рублей за килограмм в 2019 году до 495 рублей в 2021-м.