Сбыча мечт на треть прогноза.

Вспомнилась шутка из далекого детства, когда спрашивали: «Как правильно сказать, «сбыча мечт» или «сбытие мечтов»?

Так вот, если выход России из группы для болельщиков, которые изначально не верили в команду Черчесова, это, как ни крути, непонятное «сбытие», то для тех немногих, кто предрекал ей славный путь в четвертьфинал, – сбыча! Но всего лишь на треть прогноза. Ибо встречаться в одной восьмой финала с первой командой группы В – это не одно и то же, что играть с Португалией или Ираном, как хотелось автору.

Оценивая в своем прошлом материале https://bombardir.ru/posts/3607-Prognoz возможных кандидатов в соперники сборной России, я распределил их по рангу с точки зрения обычного фаната : «С Португалией можно играть на ноль», с Испанией процент успеха – не больше 15, а сборную Ирана обязаны обыгрывать».

Жизнь вносит свои коррективы, и после игр группового этапа становится ясно, что «играть на ноль» аля Капелло на этом чемпионате не получится. Во-первых, «многоголию» способствует применение системы ВАР; во-вторых, перебегать соперника, как получилось в играх с двумя исламскими сборными, видимо, не получится – силы не беспредельны.

Тут хочется сделать небольшое отступление на тему физических кондиций. Как поведал нам особо пытливый журналист, Черчесов готовил сборную по конспектам Слуцкого. Прочитав эту новость, я немного удивился, поскольку все помнят, как играла команда под руководством Слуцкого на чемпионате Европы во Франции: в первом матче перетерпела англичан, а в двух последующих сдулась физически и ментально. Но у тренеров свои секреты, которые недоступны нам, диванным экспертам, возможно, сама система правильно, но что-то пошло не так, а вот у Черчесова пасьянс сложился.

Однако чем дальше по сетке, тем меньше сил будет у российской сборной, для которой основная задача – выход из группы – выполнена, и тем больше будет сопротивление команд-соперниц, которые ставили более высокие цели и не рвали с места в карьер. Каково состояние игроков, нам неизвестно, тут тренерский штаб априори осведомленнее, однако вводить новые силы, подменяя выдохшихся игроков, Черчесову все же придется. В какой игре он должен решиться на кардинальные, а не косметические перестановки, тоже загадка. Вероятно, в 1/8 финала будут сражаться еще те игроки, которые ковали полупобедный выход из группы, но уже в возможном четвертьфинале тренеру стоит резко обновлять кадры. Обычно этого стараются не делать, чтоб не нарушить игровые связи, но наш тренер и не наигрывает связки – отчасти вынужденно из-за постоянных травм подопечных, отчасти сознательно, ибо он сторонник тотального футбола, где универсализм ставится во главу угла.

Как вы поняли из предыдущих строк, я уже победил в виртуальном предсказательном пространстве сборную Испании и теперь подбираю ей команду для четвертьфинала, и почти подобрал, не самую слабую, но самую открытую, с которой можно будет назабивать с полдесятка голов.

Ну, а что ж испанцы? Оценка их сборной перед самым турниром в целом была правильной, в деталях разнится.

Когда я писал, что «решения Хулена Лопетеги по ходу матча иногда вызывают недоумение», то и представить не мог, какой финт он выкинет на глазах у всего честного мира. И его громкий уход, конечно, тоже в плюс соперникам, если судить по растерянности заменившего его на тренерском мостике Йерро по ходу вчерашней игры с Марокко.

Да и вообще мои надежды на победу связаны не столько с Черчесовым, Головиным и другими спасителями, сколько с общим ходом событий, в которых плывет наша непонятная сборная. Ибо начиная с травмы Салаха через травму Дзагоева, отставку Лопетеги и даже разгром в матче с Уругваем – все работает на усиление российских позиций.

Испанцы сами играют и дают играть, и этим можно воспользоваться.

В заключение мне остается поблагодарить всех неравнодушных болельщиков и экспертов, которые перед чемпионатом поливали наших футболистов потоками словесных помоев, без них бы я не одолел букмекерскую контору в неравном бою. )) Не хочу лукавить, были сомнения насчет выхода из группы, особенно когда к делу подключились «не желающие футболистам зла» персоны от агента Марко Траббуки до местного гения тактической мысли Бусыкина, утверждавших, что «требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе». Но жизнь расставила всех по местам, собаки плачут, караван идет, ставки сделаны. До встречи в четвертьфинале.