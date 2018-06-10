Как выступит сборная России на своем домашнем мундиале – вопрос, который волнует всех болельщиков в преддверии футбольных баталий.

Задача-минимум, поставленная нашей сборной проста: выйти из группы. Но раз есть минимум, то должен быть и максимум? Другое дело, на что команда способна при самых благоприятных условиях, нам не скажет даже всезнающий Рейнгольд, объявивший намедни, что мы «на краю пропасти». Ну, допустим, а теперь давайте поразмышляем, куда можно добраться, начав шагать в противоположную от пропасти сторону.

Если мы оглянемся на прошлый графики выступлений сборных СССР и России на чемпионатах мира, то обнаружим одну удивительную вещь: сборная СССР, которая в воспоминаниях футбольных мифотворцев «рвала всех», особенно при великом Лобановском, на самом деле почти ни разу не выигрывала на стадии плей-офф. Единственный раз это случилось аж в 1966 году, когда ее возглавлял Николай Петрович Морозов, благополучно забытый и потерянный в тени спартаковских и динамовских гениев тренерской мысли. В 1982 году, когда формула чемпионата состояла из двух групповых этапов, сборная СССР один раз выиграла у Бельгии во втором групповом, но дальше так и не прошла. Итак, мы нашли ту цель, к которой должна стремиться команда Черчесова – выйти из группы и выиграть хотя бы один матч плей-офф. Или, другими словами, выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля. Можете считать меня дилетантом или кем угодно, но я думаю, что этой сборной по силам выполнить задачу-максимум. Идея успешного выступления также основывается на опыте прошлых лет.

Если не брать во внимание «золотое десятилетие» советского футбола 1956-1966 гг., то картина выступлений довольно однообразна: примерно раз в десять лет наша сборная добивается большого (для нее) успеха на крупных турнирах.

В 1972 – серебро чемпионата Европы, 1988 – тоже серебро плюс золото Сеульской Олимпиады, в 90-х годах был известный кризис, 2008 – полуфинал Евро и бронза на пару с Турцией. Возможно, этот ряд покажется слишком коротким, чтоб делать глобальные выводы, но я готов подписаться под своим прогнозом, поскольку считаю, что видимая слабость нынешнего состава и самодурство тренера Черчесова – недостаточно веские причины для того, чтоб команда не добилась второй в истории нашего футбола победы в матчах навылет. Для команды, упавшей на 70 место в известном рейтинге, это кажется немыслимой задачей. Как, скажем, для упавшего на 8 место «Локомотива» перед прошедшим сезоном…

Что для этого нужно?

Во-первых, нужно не просто выйти из группы, а попасть на более слабую сборную из группы В , с которой нужно будет сыграть. То есть, нужно занять первое место на групповом этапе. Возможно? Как небольшой шанс – да. Для этого надо выиграть у обоих «середнячков» и сыграть вничью в последнем матче группы со сборной Уругвая, которая забьет на один матч меньше в двух предыдущих играх. Далее сборной предстоит встретиться с одним из грозных соперников – чемпионами Евро-16 португальцами или же с испанцами, которые в представлениях не нуждаются.

Начнем с Португалии.

Совсем недавно мы видели ее победный путь во Франции, хотя слово «победный» тут можно применить с натяжкой. Из группы португальцы вышли благодаря новым правилам с третьего места следом за Исландией и Венгрией, сыграв все три матча вничью. В первом матче навылет также была ничья с Хорватией. Единственный гол забит на 117 минуте в дополнительное время: юный полузащитник Саншеш покатил мяч влево на Нани, тот переадресовал на противоположный фланг Роналду, который сумел нанести первый удар (за весь матч!) в створ, но попал во вратаря, а набежавший Куарежма головой вколотил круглого в ворота. Я так подробно описываю эту голевую комбинацию, потому что она была, по сути, у португальцев единственной за весь турнир, остальные мячи вымучивали со стандартов или, как говорят неинтеллигентные болельщики, забивали «дураков».

Далее так же вничью сыграли с командой Польши, одолев ее в послематчевых пенальти. С Уэльсом забил со стандарта Роналду, затем Нани на добивании – второй мяч. Наконец в финале, где с португальцами играл единственный попавшийся им на турнире гранд – команда Франции – на 109-й минуте поразил ворота золотой джокер Эдер.

Как видим, Португалии сопутствовало невероятное везение, в основном же она играет в вязкий оборонительный футбол. Роналду, оформлявший с помощью «сливочных» партнеров покер «Жироне», смотрится на фоне соотечественников чужеродным элементом, Куарежма стар и медлителен, спец по российским вратарям Фернандеш не столь опасен после изнурительного сезона с «Локомотивом», а джокера Эдера на сей раз не будет вообще. С Португалией можно играть на ноль , как это делали при Капелло, довести встречу до пенальти, а там уж лотерея.

Будет хуже, если, согласно прогнозу Моуриньо, мы займем вслед за Уругваем второе место, и попадется предполагаемый победитель группы-В Испания, хотя и она не без недостатков. Играть на ноль с нею бесполезно, хотя бы потому что в серии пенальти в испанских воротах будет лучший вратарь Европы, а может, и мира – Де Хеа. Но ввязаться в обмен ударами можно, как уже было в товарищеском матче, тем более что фланги у нас вполне конкурентоспособны, а нападение «красной фурии» переживает серьезный кризис. Полузащита пиренейской команды крепка, однако триумфаторы главного европейского кубка устали за такой длинный сезон, а Иньеста уже не тот. Звeзды же «Атлетико» (Коке и Сауль) могут и подвести, поскольку привыкли играть в своeм клубе в автобусном стиле. Главный же минус испанцев – тренер Хулен Лопетеги, его решения по ходу матча иногда вызывают недоумение, к тому же он, видимо, не очень справляется с таким количеством «звезд». В общем, процентов 15 на победу России в дополнительное время дать можно, но, повторяю, лучше не пробовать этот вариант.

Существует еще один сценарий – если одна из двух вышеназванных команд провалится в группе (такие кошмары с грандами случаются на каждом чемпионате), а второе место займет, допустим, сборная Ирана. Тут долго расписывать не надо, команда Черчесова должна обыгрывать соотечественников Сердара Азмуна, даже если пропустит от него гол, как это было в недавнем товарищеском матче в Казани.

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Небольшое отступление.

Когда я писал этот материал, то не думал, что среди всеобщего смятения и хаяния кто-то кроме меня может верить в успешное выступление сборной. Но вот на сайте «Чемпионата» набрел на заметку Александра Говорова «Влюбить в себя весь мир». Никаких веских аргументов журналист не приводит, просто вспоминает, как аналогично не верили 8 лет назад в сборную Хиддинка, и с каким трудом эта самая сборная пробивалась на Евро-2008. Цитирую.

«Россия уныло проиграла товарищеский матч Австрии. Какой-то Австрии. Примерно что-то такое было и перед Евро-2008 – там мы тоже уныло и даже безвольно проиграли Румынии – 0:3»

«Да, мы практически без шансов проиграли Бразилии и Франции в марте. Абсолютно так же мы дважды проиграли Испании на Евро-2008. Можно ли сравнить силу той Испании с нынешними Бразилии и Франции? Безусловно. Так давайте сравним»

«Выйти из группы подопечным Черчесова по силам, вот как раз в этой мысли нет ничего безумного. А потом… Потом возможно всe».

При всей неаргументированности этой заметки в ней есть информация, подтверждающая мои наброски: что судить о силе нашей сборной по контрольным матчам не надо, и что сборная Испании ныне уже не та, что раньше, сильнее даже нынешние Бразилия и Франция.

Резюме: в одном отдельно взятом матче 1/8 финала по «закону больших чисел» сборной РФ будет способствовать удача, и, как следствие, она войдет в восьмерку сильнейших команд домашнего мундиаля.

Спешите делать ставки.