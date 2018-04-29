ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УСПЕШНЫМ ИГРОКАМ И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ

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Апрель заканчивается уже через несколько дней, и коллектив Betfaq подготовил для вас очень прибыльное предложение!

Чем примечателен май? Это именно тот месяц, когда мы все можем насладиться лучшими европейскими чемпионатами по футболу. Кроме этого, нас ожидают ответные матчи полуфинала Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Конечно же, и финальные матчи!

Помимо футбола, будут интересные игры в Баскетболе, а так же турниры по теннису и хоккею. Это тот месяц, из которого можно выжать максимум, и до конца апреля вы можете оформить месячную подписку на весь май с 20% скидкой! Эта же скидка распространяется на любые другие виды покупок.

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