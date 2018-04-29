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    Дайджест футбольных событий #Футбол NEWS

    29 апреля 2018
    Украинский футбольный дайджест 2018-04 ОБНОВЛЕНИЕ производится регулярно Добавлены выпуски новостей за апрель

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Olesof 29 апреля 2018, 13:16

      Свежие выпуски новостей добавляются по мере поступления. Ссылка постоянная на Апрель месяц

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