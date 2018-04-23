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    Атлетик – Леванте. Прогноз на испанскую Ла Лигу (23.04.2018)

    23 апреля 2018
    «Атлетик» – «Леванте»: какой прогноз на матч?

    • Время

      Сегодня в 22:00 МСК

    • Турнир

      Испания. Примера

    • Место

      Стадион «Сан Мамес», Бильбао

    «Атлетик» – «Леванте»: какой прогноз на матч?

    В заключительном поединке 34-го тура испанской Примеры «Атлетик» встретится с «Леванте». Хозяева команды уже практически не решают турнирных задач. Гости пока сохраняют отрыв от зоны вылета. У кого больше хватит мотивации для победы? Рассмотрим прогноз.

    «Атлетик»

    «Атлетик» сейчас является довольно непредсказуемой командой. Впрочем, стабильности как таковой баскам не хватало на протяжении всего сезона. В последних трех турах «красно-белые» сумели обыграть в гостях «Вильярреал» 3:1 и сыграть вничью с мадридским «Реалом» 1:1. А вот дома уступили одному из аутсайдеров – «Депортиво» со счетом 2:3. Поражение от галисийцев стало первым для «Атлетика» за семь предыдущих домашних встреч. Правда, и побеждали за этот период баски только дважды.

    Турнирная ситуация уже ни к чему не обязывает. «Атлетик» за пять туров до финиша идет на 13 месте. Расстояние до первой шестерки 11 очков, а до зоны вылета – двенадцать.

    Кадровых потерь практически нет. Рискует пропустить матч главный бомбардир Ариц Адурис.

    «Леванте»

    «Леванте» в минувшем туре одержал важную победу над «Малагой», обыграв «анчоусов» дома со счетом 1:0. Пода стала для «лягушек» уже третьей кряду на родной арене. Во многом, благодаря этим успешным результатам левантийскому клубу удалось не свалиться в зону вылета. На данный момент команда Пако Лопеса идет на 17 месте, опережая аутсайдеров на шесть очков. При этом и сыграли «лягушки» на матч меньше.

    Кадровая ситуация у «Леванте» сложная. Отбывает дисквалификацию Рубен Рочина. Кроме него в лазарете находятся семь игроков основного состава.

    Статистика и личные встречи

      • «Леванте» проиграл на выезде в чемпионате четыре из шести последних матчей.
      • «Атлетик» выиграл дома только два из семи предыдущих поединков.
      • «Атлетик» обыгрывал «Леванте» в шести из семи последних очных матчей.
      • За всю историю «Атлетик» проиграл дома «Леванте» только один поединок, выиграв восемь из девяти встреч.

    Прогноз

    Для «Атлетика» левантийский клуб является довольно удобным соперником. В последние годы баски стабильно обыгрывают «лягушек», а дома потерпели и вовсе лишь одно поражение в истории. Свой прошлый домашний матч «красно-белые» проиграли, поэтому постараются реабилитироваться за неудачи. К тому же «Леванте» сейчас имеет серьезные кадровые потери.

    Прогноз – победа Атлетика за 1.73 в БК 1хСтавка.

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