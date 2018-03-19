Почему Дзюбы нет в Сборной

Почему Артeма Дзюбу не вызвали в сборную России.

Полное недоумение вызывает тот факт что нападающий Тульского Арсенала Артeм Дзюба оформивший дубль в последнем матче чемпионата, и находящийся в хорошей форме, не был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России. У нас не так то много забивных нападающих и судя по последним матчам чемпионата, их всего два Дзюба и Смолов. Я не понимаю зачем вызывать в сборную Заболотного который не забивает за Зенит и откровенно выглядит не очень, да он хорошо борется и есть желание но главная задача нападающего это забивать голы. Так что я не нахожу здесь никакой логики, но это решать конечно тренеру, ему виднее.