Вот за это мы и любим АПЛ: Сток vs Лестер

В ожидании фееричного воскресения, приятно удивил матч на Британии. О бойне в Стоке.

Матч получился по-настоящему красивым. И именно красивым был футбол, не было удалений или драк, или разных других обстоятельств. Которые конечно добавляет страстей, но саму игру убивают. Здесь был чистый футбол.

Первый тайм практически полностью прошел под диктовку «Лис». За исключением момента на 30-ой минуте у Шупо-Мотинга, но это было исключение. И до первого гола гостей, случившегося на 33-ей минуте матча. Хороший гол, сразу видна домашняя закотовка.

Навес с углового на дальнюю штангу и после скидка в центр и получай Батленд. Те, кто смотрел игру или даже просто обзор, могли заметить, что Лестер мог забить таким же образом еще 2 гола точно. Но это была бы уже совсем другая история.

Фактически после гола, Лестер примерно также, возможно чуть с меньшей самоотдачей, но суть игры оставалось той же. А вот гончары напротив проснулись и стали огрызаться. Парни Хьюза вспомнили, что играют у себя на поле и Лестер уже не действующий чемпион, а значит все возможно. Хотя кардинально ситуацию в первом тайме это не поменяло. Сток мог лишь огрызаться, но этого оказалась достаточно, чтобы через 6 минут сравнять счет на табло. Хердан Шакири забил гол в ворота, после атаки длинной в три паса.

Шупо-Мотинг пожалуй был лучший в составе Стока и именно он сначала вытянул на себя Магуайра, а после одним касанием отрезал всю оборону «Лис» и Фуксу только и оставалось, что смотреть с самого удобного ракурса на гол Шакири.

Во втором тайме «Гончары» похоже, получили большого пистона от своего главного тренера, и вышли на поле с горящими глазами. Что вообще– то забавно, так как по иронии судьбы забил снова именно Лестер. Хотя конечно не вытекал из ситуации на поле. Ведь в первые 15 минут второго тайма Сток имел пусть небольшое, но преимущество над Лестером и имел несколько неплохих полу моментов. Но это же Лестер. Этот гол должен был случиться еще на 52-ой минуте, но обошлось. Но не на 60-ой, когда Рияд Марез удачно обработал «свечу» брошенную в его сторону.

А затем сделал то, за что его признали лучшим игроком премьер-лиги в сезоне 2015/16.

Затем игра немного выровнялась, но все же небольшое преимущество было на стороне Стока. Это понятно, ведь Лестер играл по счету.

Но 69-ой минуте появился Питер Крауч. Этим парнем остается только восхищаться. Не потому, что он высоклассный игрок и супер талант, все это не правда. Правда в том, что Питер играет каждую минуту на поле, как будто он вышел в первый раз. Он истинно любит футбол и наслаждается каждым мгновением. Уверен, что ни один тренер не отказался иметь у себя такого джокера.

Собственно на 73-ей минуте Крауч снова спас Сток, забив, если можно так выразиться «свой гол». Такие забивает только Питер.

Затем игра уже приобрела полностью равный характер, забить могли, как одни, так и вторые. Но не суждено. И после такого матча уверен, что никто не был достоин победы по-настоящему.

Какой итог можно из всего этого вывести. Во-первых, приятно удивил Пюэль. В первом тайме действительно контролировал игру, а не просто имел больше опасных моментов. Во-вторых, не подвел Марк Хьюз, чей Сток всегда обладал характером, особенно у себя дома.

Ну, а в-третьих эта игра показала то, за что мы любим АПЛ. Вот за такой футбол. Что середняки чемпионта выдают такую качественную и вместе с тем очень зрелищную игру.

Ведь большие матчи, которые мы увидим сегодня, не всегда так же интересны и зрелищны. Там очень многое решает результат, люди находятся под очень большим давлением. А здесь мы просто наслаждаемся происходящим на поле.

Фото: https://www.lcfc.com, https://imagecdn1.luxnet.ua