Спартак недоедает? Почему Чемпион прошлого сезона, средняк РФПЛ нынче?

Наверное многие мусолят эту тему, кто то любит Спартак и говорит, что это временно, кто то ненавидит и поливает грязью! Я постараюсь отнестись нейтрально к команде, и выложить то что кажется на самом деле.

Прошлый год, кто бы что не говорил, вышел удачным за 16 лет, но без фарта не обошлось, да и турнир в котором Столичные участвовали, остался один, это РФПЛ. НО не будем смотреть назад. Посмотрим, что сейчас.

У команды 3 турнира, и каждый важен по своему, представление нашей страны в ЛЧ, Кубок России, и защита титула в РФПЛ, и если кубок России еще не начался, и в ЛЧ можно отпустить первую игру за отсутствие какого либо большого опыта, то в РФПЛ дела у команды идут отвратительно.

Давайте разберем!

Начнем с трансферной цепи, очень слабая линия в ТО у Спартака, что однозначно сказывается уже сейчас, а это еще начало сезона, а если травмы? На кого полагаться? Если ЦСКА хоть как то наигрывает молодежь, у Зенита лавка дай бог, то у Спартака это больная сторона. Матчи в РФПЛ... Динамо, Локомотив... а последний тур, Тосно. Чего не хватило? Команда не доедает? Играет играет, и встает колом. Все на что тратит силы коллектив Итальянца, теряет смысл в конце игры.



Так кто же в этом виноват? Тренер? Селекция? Владелец клуба или игроки?



Запал у команды очень редкий, а игра скучная, забивают когда есть проблески огня, но постоянства ни какого. Тем самым найти свою игру подопечные Итальянца нынче не могут, физики не хватает, желания, да и от прошлого чемпионата давно пора отойти, ведь вроде профессионалы. Но этого не видно..

Не хватает новичка, который бы зажег.. Промес показывает игру на уровне, но за ним команда не идет.

Не хватает лидера, раз команда не может быть командой.

Защитная линия просто проходной двор, что скажется на ближайших матчах ЛЧ.

Это страшно. Страшно за команду, а еще страшнее за Итальянца, который может стать виноватым, в том что сейчас происходит. Да вина его есть, но не каждый может из пазла который подошел в прошлый раз, запихать его ровно туда, где уже знают про этот пазл и уже меняют траекторию подхода, нужно что то менять, ТО уже закрыто, и еще несколько таких провалов, я думаю все мы знаем, что и кого поменяют, это Итальянца, который не смог уже обкормленных овсянкой накормить их еще раз той же самой едой. Нет у игроков аппетита, и нужен новый стимул.

