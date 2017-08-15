Кадыров против Зенита. Что происходит?

Президент Чеченской Республики не доволен судейством матча Зенит – Ахмат

Во время матча шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» случился судейский скандал. Главный арбитр встречи удалил с поля игрока «Ахмата», а после не заметил, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв сыграл руками за пределами своей штрафной. Сам Лунёв после матча признался, что его стоило удалить с поля.

Главный судья получил неудовлетворительную оценку от инспектора матча за ситуацию с Лунёвым. Грозненский «Ахмат» написал жалобу на судейство в РФПЛ. Вроде бы обычная ситуация, которая не должна вызывать острых споров и дискуссий. Кому привыкать, что судьи могут ошибаться и негативно влиять на исход матча? Причём даже используя видеоповторы, ведь смотрит их тоже человек.



Но президент Чечни заявил в своём Инстаграме, что такое судейство может нести вред не только футболу, но и отношениям между людьми и городами. И вообще в заявлении Кадырова много интересного. Предлагаю разобрать некоторые моменты, предварительно конечно же извиняясь за всё.

И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного?

Этим вопросом задаётся Рамзан Ахматович, заранее сообщив, что матч Зенит – Ахмат транслировался в 15 странах мира. Соглашусь, ситуация с Лунёвым довольно неприятная. Но какое впечатление должно сложиться у любого (иностранного/российского) зрителя после увиденного в домашних матчах «Ахмата»?

Сам Рамзан Кадыров позволяет себе нарушать правила проведения матча, используя микрофон диктора для поддержки своей команды. Сам Рамзан Кадыров поддерживает бокового арбитра, который избивает футболиста команды гостей во время матча. В игре дублирующих команд, ещё в 2011 году, Спартака Гониева избили прямо на поле непонятные люди в военной форме. И какое впечатление от такого футбола сложится у зрителя? Или это вас не интересует?

Какое впечатление сложится у зрителя после того, как сам Рамзан Кадыров оскорбляет судью в микрофон на весь стадион, называя его «продажным козлом»? Какое впечатление сложится у иностранцев, когда они узнают, что родителей чеченских школьников заставляют покупать учебные предметы с символикой «Ахмата»?

У «Ахмата» куча собственных проблем, которые могут броситься в глаза иностранному зрителю, что так сильно волнует Рамзана Ахматовича. Но на них он предочитает не обращать внимания.

Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно убивая другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами.

Как бы мы не любили футбол, но не стоит ставить его превыше всего. Например, в недавнем матче за Суперкубок Испании судья тоже ошибся, удалив Роналду и назначив левый пенальти в ворота «Реала». Но это не даёт людям повода изменить своё отношение к каталонцам или к самой «Барсе». Или даже к землякам главного арбитра.



К тому же недавно было опубликовано видео, на котором губернатор Ленинградской области Полтавченко кричит на камеру «Ахмат – сила!». Прекрасные же ведь отношения у вас с Санкт-Петербургом! Не стоит забывать и про мост Кадырова!

Рамзану Кадырову было бы неплохо записать коротенькое видео для своего Инстаграма, где он прокричит «Зенит – сила!». Чтобы сплотить дружбу, а не разжигать вражду между городами из-за судейских ошибок на футбольном матче.

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