Блог-патруль. Лучшие клубные ютуб-каналы в РФПЛ

Рассказываем, кто заслуживает подписки и лайков

Российские футбольные клубы не стоят на месте и пытаются развиваться в медиа-пространстве. Если раньше было достаточно обновлять свой клубный сайт, то сегодня дух времени диктует новые правила. Любой команде, которая хочет иметь фидбек со своими болельщиками, необходимо иметь странички во всех популярных социальных сетях. Мало того, что иметь, но ещё и постоянно создавать интересный контент для своих подписчиков.



Видеохостинг Youtube с каждым годом набирает всё больше и больше популярности среди россиян. Пользователи интернета уже перешли на новый уровень медиа – видео. Фотографии, тексты, инфографика – всё это рискует остаться в далёком прошлом. Предлагаем ознакомиться со списком самых современных футбольных клубов России в медиа-пространстве.

1) Зенит (Санкт-Петербург)

228 тысяч подписчиков

Клубное телевидение «Зенита» не зря считают одним из лучших в стране. Кроме обязательных пресс-конференций и открытых тренировок, на канале можно посмотреть такие рубрики как «Скрытая камера» или «Раздевалка». Сюжеты рассказывают о внутренней жизни команды, показывают футболистов с другой стороны медали. Также популярностью пользуется серия влогов «Выезд с Зенитом», в которых зритель отправляется вместе с ведущим по городам клубов РФПЛ.

Стоит отметить, что ютуб-канал «Зенита» ведётся в очень современном виде с кучей динамичных роликов и крутой графикой. Также не стоит забывать о креативности авторов, которым хватает фантазии снять по несколько превью к одному матчу. На канале «Зенита» даже вроде как обыденные интервью с футболистами смотрятся очень легко. На канале достаточно сложно заскучать, что является его главной фишкой.

Если бы мне пришлось одним видео описать весь канал «Зенита», то им бы был ролик про галстук Манчини, в котором авторам удалось совместить солидное оформление с оригинальным сюжетом.

2) ЦСКА (Москва)

68 тысяч подписчиков

В России только два клуба используют собственные студии для прямых трансляций до или после матча – ЦСКА и Локомотив. Армейская студия, на которой снимается передача «По коням», находится в одном из офисов на ВЭБ-Арене, придавая картинке очень богатый вид. Гостями эфира зачастую являются известные актёры, артисты. ЦСКА значительно оторвался от конкурентов в борьбе за первое место в номинации за лучшую телестудию среди клубных каналов в РФПЛ.

Кроме того, отличительной чертой армейского канала можно назвать злободневные ролики, которые судя по просмотрам нравятся зрителям. На канале публикуют лучшие голы за сезон, поздравления футболистов с днём рождения или праздничные ролики под настроение. Например, в новогодние праздники армейцы выпустили сразу несколько роликов с участием футболистов, которые буквально силой заставляли проникнуться атмосферой Нового года.

3) Динамо (Москва)

24 тысячи подписчиков



Московские «динамики» недавно вернулись в Премьер-Лигу из ФНЛ, но своим каналом на ютубе обзавелись ещё в 2012 году. Первое, что бросается в глаза – на канале «Динамо» есть ролики о своих болельщиках. Обычно кадры с перфомансами вставляют в общий обзор матча, но авторы канала московского «Динамо» уделяют фанатам особое внимание, что не может не радовать.

Раньше на канале функционировало множество проектов и даже кулинарное шоу «Футбол со вкусом». Сейчас же для канала снимают уникальный среди клубов РФПЛ проект о своих футболистах – «#Динамовцы». В сюжетах рассказывают биографию футболиста, показывают уникальные кадры, и вообще это всё напоминает документальные фильмы.

4) Локомотив (Москва)

40 тысяч подписчиков



Как уже было сказано выше – железнодорожники на пару с армейцами единственные, кто на данный момент имеет свою телестудию, на которой проводятся прямые включения после матча с интересными гостями. По сравнению с армейцами картинка у «Локомотива» выглядит более скромно и характеризируется народной фразой «дешёво и сердито».

Также на канале представлена интересная рубрика #LokoStories, состоящая из подборки коротких видео клубной жизни. #LokoStories создаётся как пародия на видео из инстаграма, с коротким хронометражем и с текстовым комментарием на мониторе.

5) Другие клубы



Уверен, что многие не понимают как можно было стороной обойти «Спартак». Я и сам этого не понимаю. Как футбольный клуб, с такой огромнейшей фанбазой по всему миру, смог остаться без развитого ютуб-канала? Клубное телевидение «Спартака» сводится к обзору матчей, к обыденным интервью и к трансляциям матчей молодёжного состава. Кроме того, даже такой простой по современным меркам контент выходит не так уж и часто. Тем не менее, на просмотры «Спартак» вряд ли может пожаловаться. Отсюда следует сделать вывод: если «Спартак» возьмёт курс на развитие своего клубного телевидения, то успех не заставит себя ждать.

Также хочется отметить ютуб-каналы казанского «Рубина» и «Краснодара». Видео выходят почти каждый день, но каналам не хватает особой изюминки. Из менее популярных клубов выделяется «Уфа», публикуя как футболисты команды записывают песню в звукозаписывающей студии.



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