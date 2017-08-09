Гарай приди – порядок наведи!

О том, почему Леонид Федун должен раскошелиться на приобретение тридцатилетнего аргентинского защитника.

Видеоверсия https://www.youtube.com/watch?v=pNxEnUcVNHo&t=25s.

01 сентября 2016 года Гарай официально стал игроком Валенсии. Напомню, что Зенит продал аргентинца в стан «Летучих мышей» за 20 млн. евро. В свое время Зенит приобрел защитника у Бенфики за 6 млн. евро. Так что тем, кто говорит, что наш чемпионат губит потенциал иностранцев, придется прикусить губу, ведь аргентинец утроил свою трансферную стоимость, играя за Зенит. Кроме того, на фоне разговоров о том, что Гарай может пополнить состав Спартака, мы все чаще слышим сумму сделки в 20 млн. евро. То есть аргентинец не только не растерял своей квалификации, но даже ее повысил, о чем мы поговорим ниже. А сейчас первый небольшой вывод – защитник по – прежнему высоко ценится на европейском трансферном рынке. Этот тезис подтверждает не только мой взгляд на ситуацию, но и данные Transfermarkt.com.

Прежде чем начать разговор о текущем состоянии защитника давайте совершим небольшой новостной и статистический экскурс в «зенитовское прошлое». За время нахождения в Зените, Гарай стал Чемпионом России, бронзовым призером Чемпионата России, выигрывал Кубок России, дваждый брал Суперкубок России. В 2015 защитник попал в топ – 100 игроков мира по версии Британского журнала FourFourTwo. Кроме того, становился игроком декабря в составе Зенита, постоянно привлекался в сборную Аргентины на матчи Кубка Америки и отборочного цикла Чемпионата мира по футболу 2018. Вместе с тем за Зенит защитник отыграл 75 матчей, забил 3 гола и имел среднюю оценку за матч – 6,55, что согласитесь не очень высокий показатель для его уровня.

Теперь давайте обратимся к сезону 2016/2017 в Примере, который Гарай провел в составе Валенсии. Для начала я приведу Вам просто цифры, а потом сравним его с остальными защитниками Примеры по остальным показателям. За Валенсию Гарай провел 27 матчей и забил 4 гола, то есть уже видно, что показатель голевой продуктивности в Валенсии у него просто взлетел с 25 матчей на гол (Зенит), до 6,75 матчей на гол (Валенсия). В сезоне Гарай дважды становился игроком тура по своей позиции в Ла Лиге и это там, где царствуют Годин, Рамос, Пике, Ляпорт и так далее.

Теперь обратимся к сравнительному анализу показателей Гарая по отношению к средним значениям всех постоянных игроков обороны в Ла Лиге. Начнем с минусов: Гарай в три раза реже остальных ассистировал. Вот и все. То есть единственный минус в аргентинце, напомню, что он центральный защитник, это то, что он плохо ассистировал. Я думаю Леонид Федун простит защитнику это недостаток .

А вот и начинаются плюсы. Вы готовы? Потому что я два раза себя перепроверил, прежде чем осознал подсчитанное. Итак, за сезон 2016/2017 в Примере, Гарай на 20% чаще остальных бил по воротам соперников, в 5 раз больше забил голов чем средний оборонец по Лиге за сезон, на 40 % чаще перехватывал мяч нежели его коллеги по цеху, и оказался в середине Топ по количеству отборов. Ну и как вишенка на торте это то, что аргентинец в 5 раз реже удалялся с поля, чем средний защитник Примеры.

Ну и как Вам читатель? Я тоже был удивлен, когда подсчитал. Кроме того, учитывайте, что по итогам сезона Валенсия заняла лишь 12 место, в то время как в Зените Гарай был чемпионом и бронзовым призером. То есть по логике в чемпионском сезоне игра защитника должна быть лучше, нежели тогда, когда ты заканчиваешь сезон во второй десятке. Отсюда сразу второй небольшой вывод: Гарай провел прекрасный сезон в составе «Оранжевых» и вышел на качественной новый уровень игры в свои 30 лет, что указывает на то, что он способен успешно прогрессировать еще в течении нескольких сезонов. В то же время возникает вопрос, а действительно ли Гарай раскрылся в Валенсии или просто он не доигрывал в Зените? Пожалуйста напишите комментарии на этот счет.

Подытоживая этот пост, я думаю следующее. Гарай выкладывается только в тех матчах и сезонах, где от него этого требует соответствующий уровень игры и атмосфера, поэтому если и пригодится защитник Спартаку, то лишь в Лиге Чемпионов, где аргентинец не упустит возможности в очередной раз воспользоваться международной ареной в своих денежных интересах. Вспомним Лигу Чемпионов Зенита, после которой проявился интерес Баварии, Интера, Ромы, Валенсии. Таким образом, дорогой Леонид Арнольдович не жалейте денег на Лигу Чемпионов , ведь кто его знает, когда следующий раз там будете?